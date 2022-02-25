Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/pristavy-1775075108.html
Права и обязанности судебных приставов: что могут забрать, а что - нет
Судебные приставы: права и обязанности, что могу забрать или наложить арест
Права и обязанности судебных приставов: что могут забрать, а что - нет
Когда у гражданина есть долги, на него могут подать в суд. Взыскатель получает исполнительный лист и далее к работе приступают судебные приставы-исполнители. О... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:58
2022-02-25T15:58
россия
приставы
имущество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
долги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600935533_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_12305e3c7b5025b59456bf1193c2d6fe.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Когда у гражданина есть долги, на него могут подать в суд. Взыскатель получает исполнительный лист и далее к работе приступают судебные приставы-исполнители. О том, что они имеют право делать, какие у них обязанности и как происходит арест имущества – в материале РИА Новости.Судебные приставыФедеральная служба судебных приставов (ФССП) – это орган исполнительной власти, деятельность которого направлена на обеспечение установленного порядка работы судов и на исполнение их решений, актов других госорганов и должностных лиц. Именно судебные приставы занимаются взысканием долгов, описью и арестом имущества. Но это не значит, что они могут прийти в любой момент и забрать все, что есть у должника.ОбязанностиОбязанности судебных приставов закреплены в ст. 12 № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации". В соответствии с законом, пристав, в частности, должен:ПраваКак и обязанности, полномочия и права судебных приставов закреплены в ст. 12 № 118-ФЗ. Согласно ей пристав имеет право на:Все перечисленные действия судебные приставы могут применять только в случае, если они направлены на выполнение решения суда и взыскания долга.Регулирующие законыДеятельность судебных приставов строго регламентирована следующими законами и указами:Особенности работы судебных приставовСудебные приставы не могут прийти и забрать все имущество. Визит должен проходить в рамках законодательства.В какое время могут прийтиПо закону они могут прийти только в будние дни с 6:00 до 22:00. Несмотря на то, что приставы сами определяют точное время визита, они заинтересованы в том, чтобы застать должника дома, поэтому прислушиваются к пожеланиям всех сторон исполнительного процесса.В неотложных случаях, например розыск ребенка или опасность самовольной постройки, приставы могут прийти в любое время: в выходной или даже ночью.Какие документы должны предъявитьСначала пристав обязан показать свое удостоверение, а для того, чтобы изымать вещи и деньги, он должен предъявить:Опись имущества при отсутствии должникаПрисутствие должника при описи его имущества – не первостепенный фактор для судебных приставов. Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры", юрист и судебный эксперт поясняет, что в случае отсутствия должника опись составляют без его участия. Для этого привлекают не менее двух понятых, в присутствии которых пристав составляет акт описи имущества, содержащий:Когда пристав не может взыскать долгЕсть ряд случаев, когда судебный пристав не может взыскать долг по независящим от него причинам. Эта ситуация регламентируется федеральным законом "Об исполнительном производстве". "В ст. 47 указаны основания окончания исполнительного производства, то есть, по сути, описываются случаи, когда пристав вынужден прервать процесс взыскания. В частности, в п. 3 ч. 1 ст. 47 данного закона установлено, что производство оканчивается в случае возвращения взыскателю исполнительного листа. Основания возвращения указаны в ст. 46", - рассказал Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты". Пристав не может взыскать долг, когда:Но даже если было принято решение о возвращении взыскателю исполнительного документа, его могут предъявить повторно к исполнению в течение трехлетнего срока.Как взыскивают и накладывают арестВесь процесс взыскания и ареста имущества происходит по строгому алгоритму.Этапы взыскания и наложения арестаВсе начинается с возбуждения исполнительного производства и вынесения постановления. Происходит это в течение трех дней с момента подачи взыскателем заявления и исполнительного листа или судебного приказа приставам. Далее они проверяют финансовое и имущественное положение должника, а также направляют ему официальный запрос на предоставление сведений об имуществе, которым он владеет.Дополнительно приставы запрашивают информацию в ФНС, Росреестре и ГИБДД. Под собственностью понимаются транспортные средства, недвижимость, акции, драгоценности и денежные средства и т.д."Для того чтобы воспрепятствовать должнику продать имущество, пристав накладывает на него арест, который направляется во все регистрационные системы. Арестованы могут быть земельные участки, недвижимость, транспортные средства. Все предметы, которые служба судебных приставов после изъятия может хранить у себя, она изымает, а потом реализует на специально организованных торгах. Вся информация о торгах, необходимых для участия в них документах, имуществе, которое выставляется на продажу публикуется на сайте службы судебных приставов", – дополнила Евгения Примечаева, юрист.Срок взыскания задолженностиПосле открытия исполнительного производства у пристава есть два месяца, чтобы получить конкретные результаты, но этот срок может увеличиться по следующим причинам:Максимальный срок производства – три года, но при этом задолженность никуда не пропадает. После полугода взыскатель может снова инициировать взыскание долга по исполнительному листу.Что могут забрать судебные приставыСписок того, что могут изъять приставы в счет долга – очень обширный. Туда входит все, что не запрещено изымать законом. Например:Что не могут забрать судебные приставыОлег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры", разъяснил, что не могут забрать судебные приставы. Он отмечает, что имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, указано в ст. 446 ГПК РФ. К нему относятся принадлежащие гражданину на праве собственности:Также запрещено изымать за долги других домашних животных. Соответствующий закон приняла госдума в прошлом году.Как отсрочить визит приставаО возможности отсрочить визит судебного пристава рассказал Денис Гончаров, профессор и доктор юридических наук. Статья 37 ФЗ "Об исполнительном производстве" предусматривает такие способы изменения исполнительного производства, как:Что происходит со взысканным имуществомДальнейшая судьба имущества, на которое обращено взыскание, зависит от его стоимости.Специализированная организация обязана в срок 10 дней со дня получения имущества должника разместить информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, а об имуществе, реализуемом на торгах, также в печатных средствах массовой информации.Согласно ст. 87 ФЗ "Об исполнительном производстве", судебный пристав-исполнитель вправе организовать торги при стоимости имущества более 500000 рублей (недвижимость, ценные бумаги, вещи, имеющие особую художественную или историческую ценность)", – пояснил Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser.
https://ria.ru/20220209/vzyskaniya-1771812187.html
https://ria.ru/20220201/dolg-1770396762.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/dolg-1738413133.html
https://ria.ru/20220128/sbor-1770084108.html
https://ria.ru/20220119/obremenenie-1768589435.html
https://ria.ru/20211229/dolg-1765929700.html
https://ria.ru/20211210/dolzhniki-1763057079.html
https://ria.ru/20211209/shtrafy-1762858740.html
https://ria.ru/20210726/pasport-1742969479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600935533_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_a8e9d1b89050185d5f0f8a22103b8f2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приставы, имущество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), долги
15:58 25.02.2022
 

Права и обязанности судебных приставов: что могут забрать, а что - нет

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Когда у гражданина есть долги, на него могут подать в суд. Взыскатель получает исполнительный лист и далее к работе приступают судебные приставы-исполнители. О том, что они имеют право делать, какие у них обязанности и как происходит арест имущества – в материале РИА Новости.

Судебные приставы

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) – это орган исполнительной власти, деятельность которого направлена на обеспечение установленного порядка работы судов и на исполнение их решений, актов других госорганов и должностных лиц. Именно судебные приставы занимаются взысканием долгов, описью и арестом имущества. Но это не значит, что они могут прийти в любой момент и забрать все, что есть у должника.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 09:34
В России проверят факты незаконных взысканий с двойников должников

Обязанности

Обязанности судебных приставов закреплены в ст. 12 № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации". В соответствии с законом, пристав, в частности, должен:
  • принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов;
  • предоставлять сторонам исполнительного производства или их представителям возможность знакомиться с материалами, делать из них выписки, снимать копии;
  • рассматривать заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносить соответствующие постановления, а также разъяснять сроки и порядок их обжалования;
  • получать и обрабатывать персональные данные при условии, что они необходимы для своевременного исполнения исполнительных документов;
  • осуществлять межгосударственный розыск лиц в соответствии с международными договорами РФ и взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств;
  • осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Судебные приставы

Права

Как и обязанности, полномочия и права судебных приставов закреплены в ст. 12 № 118-ФЗ. Согласно ей пристав имеет право на:
  • получение информации о месте работы, руководителе и должности должника, а также проведение проверки по месту работы; получение личных данных человека. При этом деятельность судебных приставов не ограничивается законом о защите персональных данных;
  • посещение жилья и других помещений, принадлежащих должнику, а также вскрытие их вместе с нарядом полиции;
  • вскрытие помещений, которые не являются собственностью должника, но в которых может находиться его имущество;
  • требование удержания средств с любых счетов должника, в том числе с зарплатного и депозитного;
  • вручение повесток о посещении ФССП коллегам, родственникам и другим лицам, связанным с должником;
  • арест собственности и передачу ее на хранение третьим лицам. При этом пристав может договориться с собственником нежилого помещения о хранении имущества, а расходы лягут на должника;
  • продажу арестованного имущества;
  • объявление должника и его собственности в розыск;
  • проверку документов у граждан;
  • взаимодействие с органами ФСБ, полиции, миграционной службы, воинскими частями и другими ведомствами.
Все перечисленные действия судебные приставы могут применять только в случае, если они направлены на выполнение решения суда и взыскания долга.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 00:20
Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете

Регулирующие законы

Деятельность судебных приставов строго регламентирована следующими законами и указами:
  • Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
  • Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации".
  • Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии" .
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
  • Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов".
  • Приказ ФССП России от 30.04.2021 № 190 "Об утверждении Регламента Федеральной службы судебных приставов".

Особенности работы судебных приставов

Судебные приставы не могут прийти и забрать все имущество. Визит должен проходить в рамках законодательства.
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня 2021, 13:17Сказано в эфире
Ничего не будет? Эксперт дала совет молодым заемщикам

В какое время могут прийти

По закону они могут прийти только в будние дни с 6:00 до 22:00. Несмотря на то, что приставы сами определяют точное время визита, они заинтересованы в том, чтобы застать должника дома, поэтому прислушиваются к пожеланиям всех сторон исполнительного процесса.
В неотложных случаях, например розыск ребенка или опасность самовольной постройки, приставы могут прийти в любое время: в выходной или даже ночью.
© РИА Новости / Геннадий Аносов / Перейти в фотобанкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Аносов
Перейти в фотобанк
Судебные приставы

Какие документы должны предъявить

Сначала пристав обязан показать свое удостоверение, а для того, чтобы изымать вещи и деньги, он должен предъявить:
  • исполнительный лист, выданный и заверенный судом;
  • постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении гражданина.

Опись имущества при отсутствии должника

Присутствие должника при описи его имущества – не первостепенный фактор для судебных приставов. Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры", юрист и судебный эксперт поясняет, что в случае отсутствия должника опись составляют без его участия. Для этого привлекают не менее двух понятых, в присутствии которых пристав составляет акт описи имущества, содержащий:
  • наименование описываемых предметов;
  • отличительные признаки предметов или документы, подтверждающие право собственности должника на них;
  • предварительную оценку каждого предмета;
  • указание на вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом;
  • отметку об изъятии имущества при необходимости.
  • фамилии, имена и отчества присутствовавших при составлении описи лиц;
  • ФИО и адрес лица, которому имущество передано на хранение;
  • отметки о разъяснении прав и обязанностей лицу, которое приняло на себя хранение имущества;
  • замечания и заявления лиц, присутствовавших при описи;
  • подписи участвовавших в описи лиц.
Исполнительский сбор - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 23:33
Исполнительский сбор: как уменьшить и когда можно не платить приставам

Когда пристав не может взыскать долг

Есть ряд случаев, когда судебный пристав не может взыскать долг по независящим от него причинам. Эта ситуация регламентируется федеральным законом "Об исполнительном производстве". "В ст. 47 указаны основания окончания исполнительного производства, то есть, по сути, описываются случаи, когда пристав вынужден прервать процесс взыскания. В частности, в п. 3 ч. 1 ст. 47 данного закона установлено, что производство оканчивается в случае возвращения взыскателю исполнительного листа. Основания возвращения указаны в ст. 46", - рассказал Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты". Пристав не может взыскать долг, когда:
  • невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;
  • если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
Но даже если было принято решение о возвращении взыскателю исполнительного документа, его могут предъявить повторно к исполнению в течение трехлетнего срока.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник федеральной службы судебных приставов
Сотрудник федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Сотрудник федеральной службы судебных приставов

Как взыскивают и накладывают арест

Весь процесс взыскания и ареста имущества происходит по строгому алгоритму.

Этапы взыскания и наложения ареста

Все начинается с возбуждения исполнительного производства и вынесения постановления. Происходит это в течение трех дней с момента подачи взыскателем заявления и исполнительного листа или судебного приказа приставам. Далее они проверяют финансовое и имущественное положение должника, а также направляют ему официальный запрос на предоставление сведений об имуществе, которым он владеет.
Дополнительно приставы запрашивают информацию в ФНС, Росреестре и ГИБДД. Под собственностью понимаются транспортные средства, недвижимость, акции, драгоценности и денежные средства и т.д.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 17:54
Ипотека, арест, опека: как продать квартиру с обременением
"Для того чтобы воспрепятствовать должнику продать имущество, пристав накладывает на него арест, который направляется во все регистрационные системы. Арестованы могут быть земельные участки, недвижимость, транспортные средства. Все предметы, которые служба судебных приставов после изъятия может хранить у себя, она изымает, а потом реализует на специально организованных торгах. Вся информация о торгах, необходимых для участия в них документах, имуществе, которое выставляется на продажу публикуется на сайте службы судебных приставов", – дополнила Евгения Примечаева, юрист.
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 05:54Туризм
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга

Срок взыскания задолженности

После открытия исполнительного производства у пристава есть два месяца, чтобы получить конкретные результаты, но этот срок может увеличиться по следующим причинам:
  • ожидание ответа должника;
  • поиск должника (при необходимости) и его имущества;
  • возможные приостановления в ходе дела;
  • время на реализацию имущества.
Максимальный срок производства – три года, но при этом задолженность никуда не пропадает. После полугода взыскатель может снова инициировать взыскание долга по исполнительному листу.
© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкСудебные приставы в здании суда
Судебные приставы в здании суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
Судебные приставы в здании суда

Что могут забрать судебные приставы

Список того, что могут изъять приставы в счет долга – очень обширный. Туда входит все, что не запрещено изымать законом. Например:
  • драгоценности;
  • предметы роскоши (дизайнерская одежда, меховые изделия и т.д.);
  • мебель;
  • жилье, если оно взято в ипотеку или не является единственным жильем для должника;
  • транспорт и многое другое.
Банкомат и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 06:13
В ФССП рассказали, как должникам по налогам избежать санкций

Что не могут забрать судебные приставы

Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры", разъяснил, что не могут забрать судебные приставы. Он отмечает, что имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, указано в ст. 446 ГПК РФ. К нему относятся принадлежащие гражданину на праве собственности:
  • жилье, если это единственное помещение у должника и его членов семьи, проживающих с ним. Исключение – квартира или дом, взятые в ипотеку;
  • земельные участки, на которых расположены вышеуказанные жилые помещения (кроме земли, взятой в ипотеку);
  • предметы домашней обстановки и обихода, а также вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
  • имущество, необходимое для профессиональной деятельности должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 10000 рублей;
  • племенной, молочный и рабочий скот (в том числе олени, кролики, птица, пчелы), которые не используются для предпринимательских целей. Также приставы не могут забрать корма, необходимые для их содержания, хозяйственные строения и сооружения для живности;
  • семена для посева;
  • продукты питания и деньги, общая сумма которых составляет прожиточный минимум должника и членов его семьи;
  • топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления в течение отопительного сезона;
  • транспорт и другое имущество, необходимое должнику с инвалидностью;
  • призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.
Также запрещено изымать за долги других домашних животных. Соответствующий закон приняла госдума в прошлом году.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 02:38
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров

Как отсрочить визит пристава

О возможности отсрочить визит судебного пристава рассказал Денис Гончаров, профессор и доктор юридических наук. Статья 37 ФЗ "Об исполнительном производстве" предусматривает такие способы изменения исполнительного производства, как:
  1. 1
    Отсрочка исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица. Это означает перенос совершения исполнительных действий или исполнения принудительных мер на иную, более позднюю дату. Так, в результате тяжелого имущественного положения должника может быть предоставлена отсрочка исполнения. Другой пример: у судебного пристава находится исполнительное производство, при этом в отношении должника подано заявление в арбитражный суд о признании его банкротом. Судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в соответствующий орган с заявлением о предоставлении отсрочки.
  2. 2
    Рассрочка исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица. Это означает предоставление возможности совершения исполнительных действий в течение определенного периода времени определенными частями.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ
Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ

Что происходит со взысканным имуществом

Дальнейшая судьба имущества, на которое обращено взыскание, зависит от его стоимости.
"Если оно стоит менее 30000 рублей, должник может договориться с приставом и продать его самостоятельно. Принудительная реализация имущества должника осуществляется путем его продажи специализированными организациями, привлекаемыми в порядке, установленном правительством РФ.
Специализированная организация обязана в срок 10 дней со дня получения имущества должника разместить информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, а об имуществе, реализуемом на торгах, также в печатных средствах массовой информации.
Согласно ст. 87 ФЗ "Об исполнительном производстве", судебный пристав-исполнитель вправе организовать торги при стоимости имущества более 500000 рублей (недвижимость, ценные бумаги, вещи, имеющие особую художественную или историческую ценность)", – пояснил Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля 2021, 17:26
Эксперт оценил идею забирать загранпаспорта у должников
Опубликовано: Артем Смирнов
 
РоссияприставыИмуществоФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Долги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала