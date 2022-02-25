https://ria.ru/20220225/pristavy-1775075108.html

Права и обязанности судебных приставов: что могут забрать, а что - нет

Судебные приставы: права и обязанности, что могу забрать или наложить арест

Права и обязанности судебных приставов: что могут забрать, а что - нет

Когда у гражданина есть долги, на него могут подать в суд. Взыскатель получает исполнительный лист и далее к работе приступают судебные приставы-исполнители. О... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:58

2022-02-25T15:58

2022-02-25T15:58

россия

приставы

имущество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

долги

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Когда у гражданина есть долги, на него могут подать в суд. Взыскатель получает исполнительный лист и далее к работе приступают судебные приставы-исполнители. О том, что они имеют право делать, какие у них обязанности и как происходит арест имущества – в материале РИА Новости.Судебные приставыФедеральная служба судебных приставов (ФССП) – это орган исполнительной власти, деятельность которого направлена на обеспечение установленного порядка работы судов и на исполнение их решений, актов других госорганов и должностных лиц. Именно судебные приставы занимаются взысканием долгов, описью и арестом имущества. Но это не значит, что они могут прийти в любой момент и забрать все, что есть у должника.ОбязанностиОбязанности судебных приставов закреплены в ст. 12 № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации". В соответствии с законом, пристав, в частности, должен:ПраваКак и обязанности, полномочия и права судебных приставов закреплены в ст. 12 № 118-ФЗ. Согласно ей пристав имеет право на:Все перечисленные действия судебные приставы могут применять только в случае, если они направлены на выполнение решения суда и взыскания долга.Регулирующие законыДеятельность судебных приставов строго регламентирована следующими законами и указами:Особенности работы судебных приставовСудебные приставы не могут прийти и забрать все имущество. Визит должен проходить в рамках законодательства.В какое время могут прийтиПо закону они могут прийти только в будние дни с 6:00 до 22:00. Несмотря на то, что приставы сами определяют точное время визита, они заинтересованы в том, чтобы застать должника дома, поэтому прислушиваются к пожеланиям всех сторон исполнительного процесса.В неотложных случаях, например розыск ребенка или опасность самовольной постройки, приставы могут прийти в любое время: в выходной или даже ночью.Какие документы должны предъявитьСначала пристав обязан показать свое удостоверение, а для того, чтобы изымать вещи и деньги, он должен предъявить:Опись имущества при отсутствии должникаПрисутствие должника при описи его имущества – не первостепенный фактор для судебных приставов. Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры", юрист и судебный эксперт поясняет, что в случае отсутствия должника опись составляют без его участия. Для этого привлекают не менее двух понятых, в присутствии которых пристав составляет акт описи имущества, содержащий:Когда пристав не может взыскать долгЕсть ряд случаев, когда судебный пристав не может взыскать долг по независящим от него причинам. Эта ситуация регламентируется федеральным законом "Об исполнительном производстве". "В ст. 47 указаны основания окончания исполнительного производства, то есть, по сути, описываются случаи, когда пристав вынужден прервать процесс взыскания. В частности, в п. 3 ч. 1 ст. 47 данного закона установлено, что производство оканчивается в случае возвращения взыскателю исполнительного листа. Основания возвращения указаны в ст. 46", - рассказал Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты". Пристав не может взыскать долг, когда:Но даже если было принято решение о возвращении взыскателю исполнительного документа, его могут предъявить повторно к исполнению в течение трехлетнего срока.Как взыскивают и накладывают арестВесь процесс взыскания и ареста имущества происходит по строгому алгоритму.Этапы взыскания и наложения арестаВсе начинается с возбуждения исполнительного производства и вынесения постановления. Происходит это в течение трех дней с момента подачи взыскателем заявления и исполнительного листа или судебного приказа приставам. Далее они проверяют финансовое и имущественное положение должника, а также направляют ему официальный запрос на предоставление сведений об имуществе, которым он владеет.Дополнительно приставы запрашивают информацию в ФНС, Росреестре и ГИБДД. Под собственностью понимаются транспортные средства, недвижимость, акции, драгоценности и денежные средства и т.д."Для того чтобы воспрепятствовать должнику продать имущество, пристав накладывает на него арест, который направляется во все регистрационные системы. Арестованы могут быть земельные участки, недвижимость, транспортные средства. Все предметы, которые служба судебных приставов после изъятия может хранить у себя, она изымает, а потом реализует на специально организованных торгах. Вся информация о торгах, необходимых для участия в них документах, имуществе, которое выставляется на продажу публикуется на сайте службы судебных приставов", – дополнила Евгения Примечаева, юрист.Срок взыскания задолженностиПосле открытия исполнительного производства у пристава есть два месяца, чтобы получить конкретные результаты, но этот срок может увеличиться по следующим причинам:Максимальный срок производства – три года, но при этом задолженность никуда не пропадает. После полугода взыскатель может снова инициировать взыскание долга по исполнительному листу.Что могут забрать судебные приставыСписок того, что могут изъять приставы в счет долга – очень обширный. Туда входит все, что не запрещено изымать законом. Например:Что не могут забрать судебные приставыОлег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры", разъяснил, что не могут забрать судебные приставы. Он отмечает, что имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, указано в ст. 446 ГПК РФ. К нему относятся принадлежащие гражданину на праве собственности:Также запрещено изымать за долги других домашних животных. Соответствующий закон приняла госдума в прошлом году.Как отсрочить визит приставаО возможности отсрочить визит судебного пристава рассказал Денис Гончаров, профессор и доктор юридических наук. Статья 37 ФЗ "Об исполнительном производстве" предусматривает такие способы изменения исполнительного производства, как:Что происходит со взысканным имуществомДальнейшая судьба имущества, на которое обращено взыскание, зависит от его стоимости.Специализированная организация обязана в срок 10 дней со дня получения имущества должника разместить информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, а об имуществе, реализуемом на торгах, также в печатных средствах массовой информации.Согласно ст. 87 ФЗ "Об исполнительном производстве", судебный пристав-исполнитель вправе организовать торги при стоимости имущества более 500000 рублей (недвижимость, ценные бумаги, вещи, имеющие особую художественную или историческую ценность)", – пояснил Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser.

https://ria.ru/20220209/vzyskaniya-1771812187.html

https://ria.ru/20220201/dolg-1770396762.html

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https://ria.ru/20210726/pasport-1742969479.html

россия

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Артем Смирнов

россия, приставы, имущество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), долги