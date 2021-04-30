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Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги
Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги
Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать за долги домашних животных, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 01.05.2021
2021-04-30T21:46
2021-04-30T21:46
2021-05-01T03:31
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать за долги домашних животных, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали главы комитетов по госстроительству и законодательству и по экологии — Павел Крашенинников и Владимир Бурматов. Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. В перечень имущества, которое запрещено изымать, включат собак, кошек и других питомцев, которых не используют в предпринимательской деятельности.Как пояснял Бурматов, до вступления закона в силу в этот список входили сельскохозяйственные животные (племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма), тогда как домашние считались имуществом. Но, напомнил депутат, закон, принятый в 2018 году, определяет, что животное — это не вещь, а живое существо, испытывающее эмоции, в том числе боль и страдания.Он отметил, что организации, занимающиеся изъятием домашних питомцев за долги, зачастую не в состоянии создать условия для их содержания и те могут погибнуть. И за это сотруднику такой организации грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210427/chipirovanie-1730174088.html
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РИА Новости
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россия, госдума рф, владимир бурматов, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимир Путин
подписал закон, запрещающий изымать за долги домашних животных, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стали главы комитетов по госстроительству и законодательству и по экологии — Павел Крашенинников
и Владимир Бурматов
.
Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. В перечень имущества, которое запрещено изымать, включат собак, кошек и других питомцев, которых не используют в предпринимательской деятельности.
Как пояснял Бурматов, до вступления закона в силу в этот список входили сельскохозяйственные животные (племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма), тогда как домашние считались имуществом. Но, напомнил депутат, закон, принятый в 2018 году, определяет, что животное — это не вещь, а живое существо, испытывающее эмоции, в том числе боль и страдания.
Он отметил, что организации, занимающиеся изъятием домашних питомцев за долги, зачастую не в состоянии создать условия для их содержания и те могут погибнуть. И за это сотруднику такой организации грозит до пяти лет лишения свободы.