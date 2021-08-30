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Что нужно знать, прежде чем приобрести декоративного кролика
Декоративные кролики: описание и особенности ухода в домашних условиях
Что нужно знать, прежде чем приобрести декоративного кролика
Декоративные кролики — питомцы, которые, помимо очаровательной внешности и живого характера, имеют много достоинств. Особенности ухода, описание пород, какой... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:10
2021-08-30T21:10
общество
животные
домашние животные
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Декоративные кролики — питомцы, которые, помимо очаровательной внешности и живого характера, имеют много достоинств. Особенности ухода, описание пород, какой домик выбрать для животного, самца или самки — в материале РИА Новости.Отличия декоративных кроликов от обычныхВ декоративных кроликах присутствует ген карликовости, поэтому они значительно меньше обычных. Если простой мясной кролик может весить в среднем 7 килограммов, то вес декоративного максимум 3. Благодаря этому гену декоративные кролики менее выносливы и плодовиты. Следующее отличие — форма ушей. Они, как правило, короче и могут быть различных видов, в зависимости от породы: закругленные, с кисточкой и т.д. Кроме того, обычные кролики более прожорливы и быстрее набирают вес в первые годы жизни.Породы декоративных кроликовЧтобы кролик приносил позитивные эмоции, нужно внимательно отнестись к выбору породы. Ведь от этого зависят не только внешние данные (вес, длина шерсти и т.д.), но и характер.Ангорский кроликЭта порода длинношерстная, требующая тщательного ухода и не совсем подходящая для новичков и детей.Считается, что она произошла из города Анкары (ранее известной как Ангора) в Турции. Таких кроликов разводят не только "для души", но и в коммерческих целях из-за ценного меха.При выборе ангорского кролика в качестве домашнего любимца нужно быть готовым к трудностям, так как длинношерстные питомцы не могут должным образом ухаживать за собой. Свалявшаяся шерсть может привести к кожным инфекциям. Проводя гигиенические процедуры, такие питомцы могут наглотаться волос. Это чревато проблемами со здоровьем:Поэтому декоративного кролика ангорской породы нужно регулярно, тщательно расчесывать и подстригать. Независимо от того, как часто это делается, волосы питомца будет оставаться везде, где он побывал. Бывалые кролиководы советуют собирать их и делать пряжу, так как изделия из ангорской шерсти очень популярны.ГермелинКролики породы Гермелин впервые появились в Польше в конце 19 века. Из-за этого за ними закрепилось другое название — польские кролики. Их вес в 3-4 раза меньше обычного.Первое, что бросается в глаза при взгляде на гермелинов, — это белоснежная шерсть. Любые оттенки серого или пятна указывают на то, что кролик нечистокровный. Именно поэтому у породы есть еще одно прозвище — горностай.По стандарту породы, помимо белой шерсти, животное должно обладать голубыми глазами (красноглазые представители не исключаются), короткой закругленной мордой, короткими стоячими ушами и маленьким, плотно прилегающим к телу хвостом.Гермелины очень дружелюбные, любознательные животные, они подходят как для большой семьи, так и для одинокого человека. С первых дней им необходимо внимание, если его будет недостаточно, питомец замкнется и не ответит хозяину любовью и преданностью. Упрямство — еще одна отличительная черта породы. Но если питомцу понравится, он с удовольствием будет выполнять команды.Польских кроликов также нужно расчесывать не менее двух раз в неделю. Они активно линяют, этот период может затянуться по времени до двух недель.Гермелина нельзя пугать, содержать в жарких условиях и нечищенной клетке: у него слабое сердце, это результат многолетнего инбридинга.Цветные карликовые кроликиЦветные карликовые короткошерстные кролики впервые появились в результате случайного скрещивания гермелина и дикого кролика мелких пород в начале 19 века в Голландии. Порода северных гномов (как их еще называют) стала популярной благодаря своим маленьким размерам, милым мордочкам, спокойному характеру, крепкому здоровью и неприхотливости в уходе и еде. Их легко узнать по круглым глазам, округлой голове, маленьким стоячим ушам и короткой шее.Вариаций окрасов у этих животных более двадцати, шерсть средней длины либо короткая, поэтому особенно тщательного ухода не требует.Цветные карликовые кролики очень социальны, им нужно много общаться с людьми или играть с другими домашними животными, поэтому лучше содержать их парами. Порода легко дрессируется и обучается новым трюкам, с таким питомцем может быть интересно и взрослому, и ребенку.Вислоухий баранЭтот вид кроликов появился в Голландии в 1950-х годах. Селекционеры решили получить карликовую разновидность породы французский баран, скрестив ее с декоративными представителями семейства. В результате получилось миниатюрное животное с массивной короткой головой, выпуклым лбом и висящими до пола ушами, чем-то напоминающее ягненка.Основная отличительная черта этих животных: толстые, невероятно длинные (до 26-28 см), плотно прилегающие к большой тяжелой голове, закругленные на концах уши. Причем крольчата рождаются со стоячими ушками, которые опускаются к трем месяцам. Окрасы вислоухих баранов могут быть самые разные, а длина шерсти от средней до длинной.Карликовый баран дружелюбен, обожает ласку, игры, быстро привыкает к новому хозяину. Но, обидев такого малыша, надо быть готовым к тому, что он может сильно укусить. Кроме того они менее пугливы, чем их прямоухие собратья, так как все звуки, которые они слышат, несколько приглушены из-за формы ушей.Львиноголовый кроликВпервые львиноголовые кролики были получены в Бельгии путем скрещивания двух карликовых пород. В результате селекционной работы произошла генная мутация, заставляющая шерсть на голове интенсивно расти. Этот мутировавший ген теперь называют геном гривы.Декоративные кролики с "львиной" головой — популярные домашние животные, но не лучший выбор для новичков с детьми.Обычно они умные, добродушные и игривые, но это также одна из самых робких пород домашних кроликов: их легко напугать, что может привести к агрессивному поведению.Приучать к себе львиноголового кролика нужно постепенно: не настаивая, угощать лакомством каждый раз, как он позволит подойти, чтобы сформировать у него положительные ассоциации с хозяином. Проявив должное терпение, можно получить очень ласкового питомца, любящего сидеть на коленях и прижиматься к человеку, как кошка.Так как эта порода относится к длинношерстному типу, шерстяную гриву придется вычесывать два-три раза в неделю, в период линьки — каждый день.Лисий карликовый кроликЛисьи карликовые кролики появились в 1992 году в Австрии. Это одни из самых миниатюрных декоративных кроликов. Несмотря на то, что они не похожи на лисицу, их мех красив сам по себе: мягкий, шелковистый и густой. Окрасы допускаются любые, но преобладают различные оттенки коричневого.Как и все декоративные кролики, лисьи человекоориентированны, дружелюбны и игривы. Они любят находиться рядом со своим хозяином, сидеть на его коленях, послушны и поддаются дрессировке. Хороший выбор для пожилых людей, детей и новичков: эти карликовые существа имеют спокойный характер, не требуют много внимания, терпеливы, не слишком активны и энергичны.Голландский вислоухийНесмотря на свое название, кролики были выведены в Англии в 19 веке. Этот вариант вислоухих баранов миролюбив и куда более храбр, чем остальные декоративные сородичи, благодаря свисающим ушам, приглушающим звуки.Окрас у "голландцев" допускается любой: как однотонный, так и его вариации. Их отличает массивная голова, выпуклый лоб и длинные свисающие уши. Тело крепкое, мускулистое и более квадратное, чем у остальных мини-пород. Они покладисты и редко бывают капризными.Карликовый рексУ кролика мини-рекс нет длинных остевых волос, защищающих его подшерсток. Шубка состоит из короткой тонкой упругой шерсти, напоминающей бархат, и не требует вычесывания.Ген меха рекса у кроликов был впервые обнаружен в 1900-х годах во Франции. Вскоре после этого породу начали разводить по всему миру. Рексы известны своим пропорциональным телосложением, роскошной шерстью и очаровательной внешностью. Спина у них округлая, с хорошо развитыми плечами, задними конечностями и средней частью. Расположенная близко к плечам голова и короткая шея придают кроликам еще более компактный вид. Уши толстые и стоячие, их максимальная длина — 8-9 сантиметров.Карликовый рекс — хороший компаньон, быстро запоминает свое имя и отзывается на него, требует общения, так как страдает в одиночестве.Особенности поведенияКаждый из декоративных кроликов индивидуален: некоторым нравится, когда их гладят, другие предпочитают, чтобы их оставили в покое. В любом случае все такие питомцы требуют общения, они социальны и в природных условиях живут стаями, одиночество для них большой стресс.Как ухаживатьВыбор клетки и ее оборудованиеУ карликового кролика должно быть место, в котором он будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Клетка нужна достаточно большая (чтобы питомец свободно по ней передвигался) и высокая (чтобы он мог без помех встать на задние лапы) с твердым дном. Основание лучше всего накрыть большим количеством соломы, сена или осиновой стружки, чтобы создать для кролика уютную обстановку. Стоит держать клетку в помещении, куда закрыт доступ более крупным домашним животным, так как кролики могут умереть от сердечного приступа при виде того, кого они воспринимают как хищника.Внутри клетки должно быть оборудовано место для туалета, стоять домик, который будет напоминать питомцу нору (темное замкнутое пространство), поилка и чашка для корма. Еще одна инстинктивная привычка карликовых кроликов — копать и жевать что-то. Стоит дать им жевательные игрушки, коробку с песком, кусочки картона. Кроме того клетка должна располагаться таким образом, чтобы животные не подвергались воздействию прямых солнечных лучей, поскольку легко перегреваются.КормлениеГотовые корма, предлагаемые зоомагазинами, пригодятся при составлении рациона.Но при покупке следует обратить внимание на состав. Смесь должна включать в себя не менее пятой части неочищенного волокна. Это прочная клетчатка, которая нужна всем травоядным. Излишние белки и жиры вредят здоровью кролика. Полезно давать питомцу витамины и минералы, а летом разнообразить рацион свежими травами.Какие растения нужны декоративному кролику:ВодопойДекоративным кроликам необходима чистая вода. За ее наличием нужно следить.Уход за когтямиКогти нужно подстригать один раз в неделю специальными ножницами. Срез кончика должен быть не более 2 мм, чтобы не задеть сосуды, расположенные в полости.Уход за шерстьюУход за шерстью кролика — важный аспект его жизни. Регулярное вычесывание необходимо породам со средним и длинным мехом. Оно удаляет лишние мертвые волосы и предотвращает образование комков. Кроме того чистоплотные существа вылизывают себя, а излишняя шерсть в желудке вызывает большие проблемы со здоровьем.Прогулки и игрыУшастые зверьки любят исследовать мир, им нужно пространство для ежедневных прогулок и игр. Этих животных можно выпускать из клетки в комнату, но стоит помнить, что кролики любят грызть все, что попадется им на зуб: провода, стены, мебель. Помещение нужно обезопасить, чтобы питомца не убило током. Кроме того, стоит приготовиться к тому, что малыш не будет возвращаться в клетку для того, чтобы сходить в туалет.Хорошо поставить картонную коробку с входом и выходом и наполнить ее измельченной бумагой, повесить корнеплоды на веревку, приобрести специальные игрушки в зоомагазине.Общаясь с декоративным кроликом, лучше опуститься на пол до его уровня, так он будет чувствовать себя в безопасности. Не нужно брать малыша на руки, если он этого не хочет — у зверьков очень хрупкие кости и нежная психика.Как приручитьЧтобы новый питомец приносил радость, его нужно приручить. Он должен привыкнуть к хозяину и полюбить его. Чтобы пугливый и недоверчивый мини-кролик принял человека в свою семью, нужно:После того, как животное привыкло к присутствию хозяина, можно перейти к следующему этапу приручения:ДрессировкаДекоративные кролики — умные и живые существа, их можно научить выполнять некоторые команды. Первое правило дрессировки — работать только с голодным питомцем.Самые простые приемы дрессуры:РазведениеЧтобы заниматься разведением декоративных кроликов, требуется опыт и терпение. У некоторых пород половое созревание происходит достаточно рано (в 3-4 месяца) и проявляется по-разному. Наиболее распространенные признаки:Самцов и самок следует держать отдельно и подпускать их друг к другу на время спаривания. Беременность может длиться до 35 дней. Новорожденные кролики совершенно беспомощны, слепы и не имеют шерсти. Помет может состоять из 1-8 крольчат.Чистокровных декоративных кроликов разводят исключительно внутри породы, причем пара подбирается заранее. Хотя половое созревание наступает у кроликов рано, специалисты не рекомендуют разрешать молодым животным размножаться. Для здорового потомства самцу должно быть не менее семи месяцев, самке — не менее года.Екатерина Лобачева советует начинающему заводчику внимательно выбирать помещение для питомника. Самый лучший вариант — это загородный дом, в котором нетрудно обеспечить питомцев свежими овощами, фруктами, лужайкой для прогулок и свежим воздухом. Помимо этого, немаловажен фактор наличия хозяйственных построек для хранения кормов, сена и прочих припасов для кроликов. "Но самое главное, — говорит Екатерина, — будущий владелец питомника должен чувствовать любовь к этим крохотным существам и дарить им заботу."Чем болеютСреди неинфекционных болезней наиболее распространены вздутие живота, респираторные от переохлаждения, солнечный или тепловой удар, конъюнктивит.Есть болезни, которые неизлечимы. Это геморрагическая болезнь и миксоматоз. Также кролики подвержены кокцидозу, предотвратить который можно только профилактикой.Важное правило профилактики заболеваний — чистота. Нужно дезинфицировать клетку и кормушку, вакцинировать питомца в назначенное ветеринаром время, кормить в соответствии с возрастом и весом, включать в рацион витамины и минералы, оборудовать кроличью зону вентиляцией и отоплением, исключить общение с другими грызунами (мышами и крысами).ПрививкиПрививки нужно делать своевременно, что поможет избежать появления и развития серьезных заболеваний, способных привести к гибели животного. Первоначальная вакцинация проводится от миксоматоза и геморрагической болезни.Существуют вакцины комплексного типа, которые способствуют выработке антител сразу к нескольким заболеваниям. Категорически запрещается самостоятельно выбирать и колоть вакцину, это должен делать только специалист после тщательного осмотра животного.Есть также прививки от таких проблем, как:Эти заболевания не слишком распространены, и прививка от них требуется только в особых случаях. Инъекцию категорически запрещается проводить животным, если они ослаблены, больны, во время беременности или в случае, если ранее в отношении них проводилась глистогонная процедура.Сколько лет живутСредняя продолжительность жизни декоративного кролика — от 5 до 10 лет. Цифра зависит от породы, питания, правильного ухода.
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общество, животные, домашние животные
21:10 30.08.2021
 

Что нужно знать, прежде чем приобрести декоративного кролика

© Pixabay / Rebekka DКарликовые кролики
Карликовые кролики - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Pixabay / Rebekka D
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Декоративные кролики — питомцы, которые, помимо очаровательной внешности и живого характера, имеют много достоинств. Особенности ухода, описание пород, какой домик выбрать для животного, самца или самки — в материале РИА Новости.

Отличия декоративных кроликов от обычных

В декоративных кроликах присутствует ген карликовости, поэтому они значительно меньше обычных. Если простой мясной кролик может весить в среднем 7 килограммов, то вес декоративного максимум 3. Благодаря этому гену декоративные кролики менее выносливы и плодовиты. Следующее отличие — форма ушей. Они, как правило, короче и могут быть различных видов, в зависимости от породы: закругленные, с кисточкой и т.д. Кроме того, обычные кролики более прожорливы и быстрее набирают вес в первые годы жизни.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДекоративный карликовый кролик на Российской агропромышленной выставке
Декоративный карликовый кролик на Российской агропромышленной выставке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Декоративный карликовый кролик на Российской агропромышленной выставке

Породы декоративных кроликов

Чтобы кролик приносил позитивные эмоции, нужно внимательно отнестись к выбору породы. Ведь от этого зависят не только внешние данные (вес, длина шерсти и т.д.), но и характер.

Порода декоративного кролика

Приблизительный вес, кг

Ангорский

1 — 1,5

Гермелин

0,8 — 1,5

Цветной карликовый

0,7 — 1,5

Вислоухий баран

1,6 — 2,2

Львиноголовый

1,3 — 1,7

Лисий карликовый

1 — 1,5

Голландский вислоухий

1 — 2

Карликовый рекс

1,4 — 2

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Ангорский кролик

Эта порода длинношерстная, требующая тщательного ухода и не совсем подходящая для новичков и детей.
Считается, что она произошла из города Анкары (ранее известной как Ангора) в Турции. Таких кроликов разводят не только "для души", но и в коммерческих целях из-за ценного меха.
При выборе ангорского кролика в качестве домашнего любимца нужно быть готовым к трудностям, так как длинношерстные питомцы не могут должным образом ухаживать за собой. Свалявшаяся шерсть может привести к кожным инфекциям. Проводя гигиенические процедуры, такие питомцы могут наглотаться волос. Это чревато проблемами со здоровьем:
  • желудочный застой (снижение моторики желудка);
  • непроходимость ЖКТ со вздутием живота из-за того, что закупоренный кишечник наполняется газом;
  • острая желудочно-кишечная непроходимость.
Поэтому декоративного кролика ангорской породы нужно регулярно, тщательно расчесывать и подстригать. Независимо от того, как часто это делается, волосы питомца будет оставаться везде, где он побывал. Бывалые кролиководы советуют собирать их и делать пряжу, так как изделия из ангорской шерсти очень популярны.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКролик породы гермелин на выставке декоративных кроликов
Кролик породы гермелин на выставке декоративных кроликов - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кролик породы гермелин на выставке декоративных кроликов

Гермелин

Кролики породы Гермелин впервые появились в Польше в конце 19 века. Из-за этого за ними закрепилось другое название — польские кролики. Их вес в 3-4 раза меньше обычного.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на гермелинов, — это белоснежная шерсть. Любые оттенки серого или пятна указывают на то, что кролик нечистокровный. Именно поэтому у породы есть еще одно прозвище — горностай.
По стандарту породы, помимо белой шерсти, животное должно обладать голубыми глазами (красноглазые представители не исключаются), короткой закругленной мордой, короткими стоячими ушами и маленьким, плотно прилегающим к телу хвостом.
Гермелины очень дружелюбные, любознательные животные, они подходят как для большой семьи, так и для одинокого человека. С первых дней им необходимо внимание, если его будет недостаточно, питомец замкнется и не ответит хозяину любовью и преданностью. Упрямство — еще одна отличительная черта породы. Но если питомцу понравится, он с удовольствием будет выполнять команды.
Польских кроликов также нужно расчесывать не менее двух раз в неделю. Они активно линяют, этот период может затянуться по времени до двух недель.
Гермелина нельзя пугать, содержать в жарких условиях и нечищенной клетке: у него слабое сердце, это результат многолетнего инбридинга.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКролик породы сатиновый карликовый на выставке декоративных кроликов
Кролик породы сатиновый карликовый на выставке декоративных кроликов - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кролик породы сатиновый карликовый на выставке декоративных кроликов

Цветные карликовые кролики

Цветные карликовые короткошерстные кролики впервые появились в результате случайного скрещивания гермелина и дикого кролика мелких пород в начале 19 века в Голландии. Порода северных гномов (как их еще называют) стала популярной благодаря своим маленьким размерам, милым мордочкам, спокойному характеру, крепкому здоровью и неприхотливости в уходе и еде. Их легко узнать по круглым глазам, округлой голове, маленьким стоячим ушам и короткой шее.
Вариаций окрасов у этих животных более двадцати, шерсть средней длины либо короткая, поэтому особенно тщательного ухода не требует.
Цветные карликовые кролики очень социальны, им нужно много общаться с людьми или играть с другими домашними животными, поэтому лучше содержать их парами. Порода легко дрессируется и обучается новым трюкам, с таким питомцем может быть интересно и взрослому, и ребенку.

Вислоухий баран

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКролик породы карликовый баран на выставке декоративных кроликов
Кролик породы карликовый баран на выставке декоративных кроликов - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Кролик породы карликовый баран на выставке декоративных кроликов
Этот вид кроликов появился в Голландии в 1950-х годах. Селекционеры решили получить карликовую разновидность породы французский баран, скрестив ее с декоративными представителями семейства. В результате получилось миниатюрное животное с массивной короткой головой, выпуклым лбом и висящими до пола ушами, чем-то напоминающее ягненка.
Основная отличительная черта этих животных: толстые, невероятно длинные (до 26-28 см), плотно прилегающие к большой тяжелой голове, закругленные на концах уши. Причем крольчата рождаются со стоячими ушками, которые опускаются к трем месяцам. Окрасы вислоухих баранов могут быть самые разные, а длина шерсти от средней до длинной.
Карликовый баран дружелюбен, обожает ласку, игры, быстро привыкает к новому хозяину. Но, обидев такого малыша, надо быть готовым к тому, что он может сильно укусить. Кроме того они менее пугливы, чем их прямоухие собратья, так как все звуки, которые они слышат, несколько приглушены из-за формы ушей.
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Львиноголовый кролик

Впервые львиноголовые кролики были получены в Бельгии путем скрещивания двух карликовых пород. В результате селекционной работы произошла генная мутация, заставляющая шерсть на голове интенсивно расти. Этот мутировавший ген теперь называют геном гривы.
Декоративные кролики с "львиной" головой — популярные домашние животные, но не лучший выбор для новичков с детьми.
Обычно они умные, добродушные и игривые, но это также одна из самых робких пород домашних кроликов: их легко напугать, что может привести к агрессивному поведению.
Приучать к себе львиноголового кролика нужно постепенно: не настаивая, угощать лакомством каждый раз, как он позволит подойти, чтобы сформировать у него положительные ассоциации с хозяином. Проявив должное терпение, можно получить очень ласкового питомца, любящего сидеть на коленях и прижиматься к человеку, как кошка.
Так как эта порода относится к длинношерстному типу, шерстяную гриву придется вычесывать два-три раза в неделю, в период линьки — каждый день.
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Лисий карликовый кролик

Лисьи карликовые кролики появились в 1992 году в Австрии. Это одни из самых миниатюрных декоративных кроликов. Несмотря на то, что они не похожи на лисицу, их мех красив сам по себе: мягкий, шелковистый и густой. Окрасы допускаются любые, но преобладают различные оттенки коричневого.
Как и все декоративные кролики, лисьи человекоориентированны, дружелюбны и игривы. Они любят находиться рядом со своим хозяином, сидеть на его коленях, послушны и поддаются дрессировке. Хороший выбор для пожилых людей, детей и новичков: эти карликовые существа имеют спокойный характер, не требуют много внимания, терпеливы, не слишком активны и энергичны.
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Голландский вислоухий

Несмотря на свое название, кролики были выведены в Англии в 19 веке. Этот вариант вислоухих баранов миролюбив и куда более храбр, чем остальные декоративные сородичи, благодаря свисающим ушам, приглушающим звуки.
Окрас у "голландцев" допускается любой: как однотонный, так и его вариации. Их отличает массивная голова, выпуклый лоб и длинные свисающие уши. Тело крепкое, мускулистое и более квадратное, чем у остальных мини-пород. Они покладисты и редко бывают капризными.

Карликовый рекс

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКролик породы карликовый рекс на выставке декоративных кроликов
Кролик породы карликовый рекс на выставке декоративных кроликов - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кролик породы карликовый рекс на выставке декоративных кроликов
У кролика мини-рекс нет длинных остевых волос, защищающих его подшерсток. Шубка состоит из короткой тонкой упругой шерсти, напоминающей бархат, и не требует вычесывания.
Ген меха рекса у кроликов был впервые обнаружен в 1900-х годах во Франции. Вскоре после этого породу начали разводить по всему миру. Рексы известны своим пропорциональным телосложением, роскошной шерстью и очаровательной внешностью. Спина у них округлая, с хорошо развитыми плечами, задними конечностями и средней частью. Расположенная близко к плечам голова и короткая шея придают кроликам еще более компактный вид. Уши толстые и стоячие, их максимальная длина — 8-9 сантиметров.
Карликовый рекс — хороший компаньон, быстро запоминает свое имя и отзывается на него, требует общения, так как страдает в одиночестве.
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Особенности поведения

Каждый из декоративных кроликов индивидуален: некоторым нравится, когда их гладят, другие предпочитают, чтобы их оставили в покое. В любом случае все такие питомцы требуют общения, они социальны и в природных условиях живут стаями, одиночество для них большой стресс.

Как ухаживать

"Самые основные моменты, которым следует уделить внимание, — это модель клетки, грамотное питание и ежедневный выгул", — рассказала РИА Новости Екатерина Лобачева, владелец питомника вислоухих кроликов "Попрыгайки" — Перед тем, как завести себе такого питомца, необходимо собрать как можно больше информации о нем. Есть очень интересные моменты, которые могут удивить. Например: декоративным кроликам нельзя употреблять в пищу белокочанную капусту."

Выбор клетки и ее оборудование

У карликового кролика должно быть место, в котором он будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Клетка нужна достаточно большая (чтобы питомец свободно по ней передвигался) и высокая (чтобы он мог без помех встать на задние лапы) с твердым дном. Основание лучше всего накрыть большим количеством соломы, сена или осиновой стружки, чтобы создать для кролика уютную обстановку. Стоит держать клетку в помещении, куда закрыт доступ более крупным домашним животным, так как кролики могут умереть от сердечного приступа при виде того, кого они воспринимают как хищника.
Внутри клетки должно быть оборудовано место для туалета, стоять домик, который будет напоминать питомцу нору (темное замкнутое пространство), поилка и чашка для корма. Еще одна инстинктивная привычка карликовых кроликов — копать и жевать что-то. Стоит дать им жевательные игрушки, коробку с песком, кусочки картона. Кроме того клетка должна располагаться таким образом, чтобы животные не подвергались воздействию прямых солнечных лучей, поскольку легко перегреваются.
© Pixabay / Изображение Here and now, unfortunately, ends my journeyКарликовый кролик во время кормления
Карликовый кролик во время кормления - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Pixabay / Изображение Here and now, unfortunately, ends my journey
Карликовый кролик во время кормления

Кормление

Готовые корма, предлагаемые зоомагазинами, пригодятся при составлении рациона.
Но при покупке следует обратить внимание на состав. Смесь должна включать в себя не менее пятой части неочищенного волокна. Это прочная клетчатка, которая нужна всем травоядным. Излишние белки и жиры вредят здоровью кролика. Полезно давать питомцу витамины и минералы, а летом разнообразить рацион свежими травами.
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Какие растения нужны декоративному кролику:
  • Подорожник. Питателен и насыщен витаминами, но его переизбыток в рационе ведет к ожирению.
  • Крапива. Хороша в свежем и сушеном виде. Свежее растение лучше обдать кипятком, порезать и смешать с остальным кормом. Это одна из лучших трав для кроликов.
  • Одуванчик. Летний рацион питомца может включать это растение, но в соотношении 1:3 от общей зеленой массы.
  • Клевер и другие луговые травы. Излишек такой еды может привести к вздутию живота.
  • Люцерна. Эта трава вызывает ожирение. Поэтому домашним животным ее дают ограниченно.
  • Мать-и-мачеха и полынь. Прекрасный способ наладить пищеварение у домашних питомцев. Первая избавляет от запоров, вторая — от паразитов. Но переизбыток полыни действует на кроликов как стимулятор, подобно валериане на кошек.
  • Овощи и фрукты для кроликов — лакомство, их обычно дают 2-4 раза в неделю.
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Водопой

Декоративным кроликам необходима чистая вода. За ее наличием нужно следить.

Уход за когтями

Когти нужно подстригать один раз в неделю специальными ножницами. Срез кончика должен быть не более 2 мм, чтобы не задеть сосуды, расположенные в полости.
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Уход за шерстью

Уход за шерстью кролика — важный аспект его жизни. Регулярное вычесывание необходимо породам со средним и длинным мехом. Оно удаляет лишние мертвые волосы и предотвращает образование комков. Кроме того чистоплотные существа вылизывают себя, а излишняя шерсть в желудке вызывает большие проблемы со здоровьем.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКролики пород карликовый сатиновый рекс и сатиновый карлик на выставке декоративных кроликов
Кролики пород карликовый сатиновый рекс и сатиновый карлик на выставке декоративных кроликов - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кролики пород карликовый сатиновый рекс и сатиновый карлик на выставке декоративных кроликов

Прогулки и игры

Ушастые зверьки любят исследовать мир, им нужно пространство для ежедневных прогулок и игр. Этих животных можно выпускать из клетки в комнату, но стоит помнить, что кролики любят грызть все, что попадется им на зуб: провода, стены, мебель. Помещение нужно обезопасить, чтобы питомца не убило током. Кроме того, стоит приготовиться к тому, что малыш не будет возвращаться в клетку для того, чтобы сходить в туалет.
Хорошо поставить картонную коробку с входом и выходом и наполнить ее измельченной бумагой, повесить корнеплоды на веревку, приобрести специальные игрушки в зоомагазине.
Общаясь с декоративным кроликом, лучше опуститься на пол до его уровня, так он будет чувствовать себя в безопасности. Не нужно брать малыша на руки, если он этого не хочет — у зверьков очень хрупкие кости и нежная психика.
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Как приручить

Чтобы новый питомец приносил радость, его нужно приручить. Он должен привыкнуть к хозяину и полюбить его. Чтобы пугливый и недоверчивый мини-кролик принял человека в свою семью, нужно:
  • садиться рядом с клеткой, открыв дверцу и держа в руке угощение. Можно лечь на пол, чтобы быть наравне с животным;
  • если кролик прислонился к стенке клетки, он просит внимания. Нужно аккуратно почесать ему бок через прутья, спокойно разговаривая с ним;
  • выпустить зверька из клетки и сесть недалеко, если кролик подойдет, давать лакомство, вызывая приятные ассоциации от общения.
После того, как животное привыкло к присутствию хозяина, можно перейти к следующему этапу приручения:
  • если кролик подошел, попытаться погладить его, поднеся руку к спине. Рука у головы может вызвать страх, а перед глазами — агрессию;
  • взять на руки. Брать нужно, взявшись одной рукой за грудь между передними лапами, второй придерживать задние. Вопреки распространенному мнению, этих животных нельзя держать за уши или загривок.
"Когда вы заводите крольчонка, очень важно помнить о социализации. Этот маленький комочек нуждается в общении. Тут важно найти золотую середину: не стоит полностью отстраняться, чтобы кролик чувствовал себя одиноким и перестал идти на контакт, но и общаться с ним постоянно, не давая побыть наедине — тоже неверная тактика.
Необходимо заранее подготовить детей и объяснить, что с малышом нужно быть нежными и ласковыми, ни в коем случае не применять силу. Крольчата чувствуют наши манипуляции в разы сильнее, чем мы предполагаем", — поделилась заводчик Екатерина Лобачева.

Дрессировка

Декоративные кролики — умные и живые существа, их можно научить выполнять некоторые команды. Первое правило дрессировки — работать только с голодным питомцем.
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Самые простые приемы дрессуры:
  • Палочка. Важно научить животное фиксировать внимание в одной точке. Для этого на конце палочки должен быть шарик. Когда кролик заинтересуется шариком, поощрить его лакомством. Как только питомец поймет, что за определенные действия ему дают вкусную еду, палочку можно убрать и приступить к следующему этапу дрессировки.
  • Прыжки. Положить лакомство на диван так, чтобы животное могло до него дотянуться, встав на задние лапы, потом передвинуть подальше, чтобы ему пришлось запрыгнуть на него за "вкусняшкой". В конечном итоге, кролик будет запрыгивать туда, куда ему укажут.
  • Сидеть. Эффектный трюк, который нравится многим. Подержать вознаграждение над головой малыша, потом опустить его ниже, чтобы мини-кролику пришлось сесть, дотянувшись до еды. Сопровождать все действия ласковыми словами.

Разведение

Чтобы заниматься разведением декоративных кроликов, требуется опыт и терпение. У некоторых пород половое созревание происходит достаточно рано (в 3-4 месяца) и проявляется по-разному. Наиболее распространенные признаки:
  • агрессивное поведение;
  • имитация полового акта;
  • метка территории;
  • копание нор, обустройство новых жилищ.
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Самцов и самок следует держать отдельно и подпускать их друг к другу на время спаривания. Беременность может длиться до 35 дней. Новорожденные кролики совершенно беспомощны, слепы и не имеют шерсти. Помет может состоять из 1-8 крольчат.
Чистокровных декоративных кроликов разводят исключительно внутри породы, причем пара подбирается заранее. Хотя половое созревание наступает у кроликов рано, специалисты не рекомендуют разрешать молодым животным размножаться. Для здорового потомства самцу должно быть не менее семи месяцев, самке — не менее года.
Екатерина Лобачева советует начинающему заводчику внимательно выбирать помещение для питомника. Самый лучший вариант — это загородный дом, в котором нетрудно обеспечить питомцев свежими овощами, фруктами, лужайкой для прогулок и свежим воздухом. Помимо этого, немаловажен фактор наличия хозяйственных построек для хранения кормов, сена и прочих припасов для кроликов. "Но самое главное, — говорит Екатерина, — будущий владелец питомника должен чувствовать любовь к этим крохотным существам и дарить им заботу."
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Чем болеют

Среди неинфекционных болезней наиболее распространены вздутие живота, респираторные от переохлаждения, солнечный или тепловой удар, конъюнктивит.
Есть болезни, которые неизлечимы. Это геморрагическая болезнь и миксоматоз. Также кролики подвержены кокцидозу, предотвратить который можно только профилактикой.
Важное правило профилактики заболеваний — чистота. Нужно дезинфицировать клетку и кормушку, вакцинировать питомца в назначенное ветеринаром время, кормить в соответствии с возрастом и весом, включать в рацион витамины и минералы, оборудовать кроличью зону вентиляцией и отоплением, исключить общение с другими грызунами (мышами и крысами).
"Самая распространенная и опасная болезнь у карликовых кроликов — миксоматоз. Чаще всего она, к сожалению, заканчивается смертью. Заразиться ей кролики могут друг от друга; нередко переносчиками являются насекомые. Чтобы не переживать за любимца, нужно обязательно сделать прививку", — говорит Екатерина Лобачева.

Прививки

Прививки нужно делать своевременно, что поможет избежать появления и развития серьезных заболеваний, способных привести к гибели животного. Первоначальная вакцинация проводится от миксоматоза и геморрагической болезни.
Существуют вакцины комплексного типа, которые способствуют выработке антител сразу к нескольким заболеваниям. Категорически запрещается самостоятельно выбирать и колоть вакцину, это должен делать только специалист после тщательного осмотра животного.
Есть также прививки от таких проблем, как:
  • пастереллез;
  • паратиф;
  • листереллез;
  • бешенство.
Эти заболевания не слишком распространены, и прививка от них требуется только в особых случаях. Инъекцию категорически запрещается проводить животным, если они ослаблены, больны, во время беременности или в случае, если ранее в отношении них проводилась глистогонная процедура.

Сколько лет живут

Средняя продолжительность жизни декоративного кролика — от 5 до 10 лет. Цифра зависит от породы, питания, правильного ухода.
 
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