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Европа заинтересована в поставках российского газа, заявили в Совфеде
Европа заинтересована в поставках российского газа, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.02.2022
Европа заинтересована в поставках российского газа, заявили в Совфеде
Для рынка российских энергоресурсов рисков в связи с западными санкциями нет, Россия сможет найти других покупателей, но Европа сама заинтересована в поставках... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:42
2022-02-25T23:59
экономика
борис джонсон
министерство финансов сша
маттиас варниг
nord stream 2 ag
северный поток — 2
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Для рынка российских энергоресурсов рисков в связи с западными санкциями нет, Россия сможет найти других покупателей, но Европа сама заинтересована в поставках российского газа, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что координированные санкции Запада будут включать отказ от российских нефти и газа."Для нашего рынка энергоресурсов рисков нет. У них есть деньги, у нас есть газ. Не хотят покупать — не надо, мы найдем другого покупателя", — сказал парламентарий.Но когда будет холодно и нужно будет топить дома или использовать газ для предприятий, "они чем будут топить, этими ассигнациями, которые у них есть?" — сказал парламентарий. "Много не согреют", — отметил он.По его мнению, европейцы вновь начнут обсуждать поставки российского газа, когда к лету надо будет заполнять хранилища. "Я думаю, тогда они очень быстро вспомнят о российском газе", — сказал он.По словам законодателя, проект "Северный поток — 2" "не пропадет"."Они вернутся к этому вопросу не позже августа", — заключил Джабаров.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
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экономика, борис джонсон, министерство финансов сша, маттиас варниг, nord stream 2 ag, северный поток — 2, владимир джабаров, совет федерации рф
11:42 25.02.2022 (обновлено: 23:59 25.02.2022)
 
Европа заинтересована в поставках российского газа, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров заявил, что Европа заинтересована в поставках российского газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Для рынка российских энергоресурсов рисков в связи с западными санкциями нет, Россия сможет найти других покупателей, но Европа сама заинтересована в поставках российского газа, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что координированные санкции Запада будут включать отказ от российских нефти и газа.
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"Для нашего рынка энергоресурсов рисков нет. У них есть деньги, у нас есть газ. Не хотят покупать — не надо, мы найдем другого покупателя", — сказал парламентарий.
Но когда будет холодно и нужно будет топить дома или использовать газ для предприятий, "они чем будут топить, этими ассигнациями, которые у них есть?" — сказал парламентарий. "Много не согреют", — отметил он.
По его мнению, европейцы вновь начнут обсуждать поставки российского газа, когда к лету надо будет заполнять хранилища. "Я думаю, тогда они очень быстро вспомнят о российском газе", — сказал он.
По словам законодателя, проект "Северный поток — 2" "не пропадет".
"Они вернутся к этому вопросу не позже августа", — заключил Джабаров.
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
ЭкономикаБорис ДжонсонМинистерство финансов СШАМаттиас ВарнигNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Владимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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