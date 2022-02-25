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Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС
Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС - РИА Новости, 25.02.2022
Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС
Геополитическая напряженность и высокая инфляция являются главными вызовами для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает премьер-министр РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:23
2022-02-25T09:23
экономика
евразийский экономический союз
казахстан
алихан смаилов
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АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Геополитическая напряженность и высокая инфляция являются главными вызовами для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов."Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран. Но как показывает практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность", - сказал он в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).По его информации, экономики государств-членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. По итогам 2021 года рост ВВП союза составил 4,5%."Вместе с тем эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП союза в текущем году составит 3,1%", - отметил Смаилов.
https://ria.ru/20220217/eaes-1773245665.html
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экономика, евразийский экономический союз, казахстан, алихан смаилов
09:23 25.02.2022
 
Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС

Премьер Казахстана Смаилов назвал геополитику и инфляцию вызовами для ЕАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Казахстана / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Казахстана
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Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Геополитическая напряженность и высокая инфляция являются главными вызовами для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
"Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран. Но как показывает практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность", - сказал он в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).
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По его информации, экономики государств-членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. По итогам 2021 года рост ВВП союза составил 4,5%.
"Вместе с тем эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП союза в текущем году составит 3,1%", - отметил Смаилов.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзКазахстанАлихан Смаилов
 
 
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