https://ria.ru/20220225/eaes-1774956064.html

Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС

Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС - РИА Новости, 25.02.2022

Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС

Геополитическая напряженность и высокая инфляция являются главными вызовами для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает премьер-министр РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:23

2022-02-25T09:23

2022-02-25T09:23

экономика

евразийский экономический союз

казахстан

алихан смаилов

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АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Геополитическая напряженность и высокая инфляция являются главными вызовами для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов."Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран. Но как показывает практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность", - сказал он в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).По его информации, экономики государств-членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. По итогам 2021 года рост ВВП союза составил 4,5%."Вместе с тем эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП союза в текущем году составит 3,1%", - отметил Смаилов.

https://ria.ru/20220217/eaes-1773245665.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, евразийский экономический союз, казахстан, алихан смаилов