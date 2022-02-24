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В ООН прошло экстренное заседание по Украине
В ООН прошло экстренное заседание по Украине - РИА Новости, 24.02.2022
В ООН прошло экстренное заседание по Украине
В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН, участники призвали Москву остановить свои действия на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:06
2022-02-24T10:06
2022-02-24T11:31
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН, участники призвали Москву остановить свои действия на Украине.Встреча состоялась на фоне выступления президента Владимира Путина, который сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Постпред Германии Антье Лендертсе призвала Москву немедленно прекратить военную операцию и вывести войска."Мы встречаемся в момент военной эскалации, которую мы не переживали в Европе в течение поколений", — сказала она.Генсек ООН Антониу Гутерриш после заседания заявил, что наступил самый печальный момент в его карьере."Этот конфликт должен быть прекращен сейчас", — сказал дипломат.Американский постпред Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон внесет проект резолюции с осуждением Москвы.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе.После заседания ООН канадский премьер Джастин Трюдо распространил заявление, в котором осудил Москву."Канада самым решительным образом осуждает вопиющую атаку России на Украину. Эти неспровоцированные действия представляют собой новое очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в документе.Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что действия Москвы направлены не "против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве". Он отверг обвинения, парировав слова украинского коллеги Сергея Кислицы, который призвал его попросить Кремль "прекратить агрессию" в отношении Украины. Постпред подчеркнул, что страдания жителей Донбасса никак не трогают Запад, у которого не нашлось слов сострадания.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
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в мире, владимир путин, россия, киев, москва
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН, участники призвали Москву остановить свои действия на Украине.
Встреча состоялась на фоне выступления президента Владимира Путина, который сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Постпред Германии
Антье Лендертсе призвала Москву
немедленно прекратить военную операцию и вывести войска.
"Мы встречаемся в момент военной эскалации, которую мы не переживали в Европе
в течение поколений", — сказала она.
"Тогда как мы проводим экстренное заседание в попытке предотвратить худшее, мы все узнали, что президент России отдал приказ проводить специальную военную операцию в Донбассе и что Россия сделает все, что в ее силах, для демилитаризации Украины. Таким образом, Россия выбрала войну. Франция осуждает строжайшим образом запуск этой операции", — отметил постпред Франции Николя де Ривьер.
Генсек ООН Антониу Гутерриш
после заседания заявил, что наступил самый печальный момент в его карьере.
"Этот конфликт должен быть прекращен сейчас", — сказал дипломат.
Американский постпред Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон
внесет проект резолюции с осуждением Москвы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе.
"В эти мрачные часы мы думаем об Украине и невинных женщинах, мужчинах и детях, которые столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности", — написала она в Twitter
.
После заседания ООН
канадский премьер Джастин Трюдо
распространил заявление, в котором осудил Москву.
"Канада самым решительным образом осуждает вопиющую атаку России на Украину. Эти неспровоцированные действия представляют собой новое очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в документе.
Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что действия Москвы направлены не "против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве".
"Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняют, согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, "соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".
Василий Небензя
постоянный представитель России при ООН
Он отверг обвинения, парировав слова украинского коллеги Сергея Кислицы, который призвал его попросить Кремль "прекратить агрессию" в отношении Украины
. Постпред подчеркнул, что страдания жителей Донбасса
никак не трогают Запад, у которого не нашлось слов сострадания.
Обострение ситуации в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР
и ДНР
, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе
, кроме военного.