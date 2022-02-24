https://ria.ru/20220224/un-1774640848.html

В ООН прошло экстренное заседание по Украине

В ООН прошло экстренное заседание по Украине - РИА Новости, 24.02.2022

В ООН прошло экстренное заседание по Украине

В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН, участники призвали Москву остановить свои действия на Украине. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:06

2022-02-24T10:06

2022-02-24T11:31

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН, участники призвали Москву остановить свои действия на Украине.Встреча состоялась на фоне выступления президента Владимира Путина, который сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Постпред Германии Антье Лендертсе призвала Москву немедленно прекратить военную операцию и вывести войска."Мы встречаемся в момент военной эскалации, которую мы не переживали в Европе в течение поколений", — сказала она.Генсек ООН Антониу Гутерриш после заседания заявил, что наступил самый печальный момент в его карьере."Этот конфликт должен быть прекращен сейчас", — сказал дипломат.Американский постпред Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон внесет проект резолюции с осуждением Москвы.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает военную операцию России в Донбассе.После заседания ООН канадский премьер Джастин Трюдо распространил заявление, в котором осудил Москву."Канада самым решительным образом осуждает вопиющую атаку России на Украину. Эти неспровоцированные действия представляют собой новое очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в документе.Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что действия Москвы направлены не "против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве". Он отверг обвинения, парировав слова украинского коллеги Сергея Кислицы, который призвал его попросить Кремль "прекратить агрессию" в отношении Украины. Постпред подчеркнул, что страдания жителей Донбасса никак не трогают Запад, у которого не нашлось слов сострадания.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html

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в мире, владимир путин, россия, киев, москва