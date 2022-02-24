Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907993.html
В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России
В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России - РИА Новости, 24.02.2022
В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России
Санкции США в отношении России обернутся против них же, Россию этим не запугать, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:18
2022-02-24T22:34
политика
сергей цеков
совет федерации рф
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Санкции США в отношении России обернутся против них же, Россию этим не запугать, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент США Джо Байден заявил, что вводит новые санкции против РФ, а также ограничения на экспорт в Россию."Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, США и их западные партнеры страдают "исключительной русофобией и русоненавистничеством".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/voyska-1774906020.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:0:766:576_1920x0_80_0_0_f2744492fde795de04551d6e8968923c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сергей цеков, совет федерации рф, россия, сша
22:18 24.02.2022 (обновлено: 22:34 24.02.2022)
 
В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России

Сенатор Цеков: Россию не запугать новыми санкциями со стороны США

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Санкции США в отношении России обернутся против них же, Россию этим не запугать, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Президент США Джо Байден заявил, что вводит новые санкции против РФ, а также ограничения на экспорт в Россию.
"Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, США и их западные партнеры страдают "исключительной русофобией и русоненавистничеством".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:07
Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаСергей ЦековСовет Федерации РФРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала