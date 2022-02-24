https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907993.html

В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России

В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России - РИА Новости, 24.02.2022

В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России

Санкции США в отношении России обернутся против них же, Россию этим не запугать, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:18

2022-02-24T22:18

2022-02-24T22:34

политика

сергей цеков

совет федерации рф

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Санкции США в отношении России обернутся против них же, Россию этим не запугать, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент США Джо Байден заявил, что вводит новые санкции против РФ, а также ограничения на экспорт в Россию."Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, США и их западные партнеры страдают "исключительной русофобией и русоненавистничеством".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сергей цеков, совет федерации рф, россия, сша