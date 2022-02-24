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В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России
В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России - РИА Новости, 24.02.2022
В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России
Санкции США в отношении России обернутся против них же, Россию этим не запугать, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:18
2022-02-24T22:18
2022-02-24T22:34
политика
сергей цеков
совет федерации рф
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Санкции США в отношении России обернутся против них же, Россию этим не запугать, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент США Джо Байден заявил, что вводит новые санкции против РФ, а также ограничения на экспорт в Россию."Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, США и их западные партнеры страдают "исключительной русофобией и русоненавистничеством".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей цеков, совет федерации рф, россия, сша
22:18 24.02.2022 (обновлено: 22:34 24.02.2022)
В Совфеде отреагировали на новые санкции США в отношении России
Сенатор Цеков: Россию не запугать новыми санкциями со стороны США