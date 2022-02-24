Сеул назвал условие, при котором он присоединится к санкциям против России
Сеул присоединится к санкциям против России при "полномасштабном вторжении" на Украину
Сеул. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Южная Корея присоединится к санкциям против России в случае "полномасштабного вторжения" на Украину, говорится в опубликованном в четверг сообщении южнокорейского МИД.
"У нашего правительства нет другого выбора, кроме как присоединиться к санкциям против России, включая экспортные ограничения, в случае каких-либо полномасштабных военных действий России, несмотря на предупреждение международного сообщества", - приводит заявление МИД южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, заявление было распространено среди журналистов в Сеуле.
В заявлении говорится также, что правительство Южной Кореи проводит "тесные консультации" с дружественными государствами, в том числе США, по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Варвара Скокшина