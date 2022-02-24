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Сеул назвал условие, при котором он присоединится к санкциям против России
Сеул назвал условие, при котором он присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 24.02.2022
Сеул назвал условие, при котором он присоединится к санкциям против России
Южная Корея присоединится к санкциям против России в случае "полномасштабного вторжения" на Украину, говорится в опубликованном в четверг сообщении... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:30
2022-02-24T09:30
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
совет федерации рф
оон
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Южная Корея присоединится к санкциям против России в случае "полномасштабного вторжения" на Украину, говорится в опубликованном в четверг сообщении южнокорейского МИД."У нашего правительства нет другого выбора, кроме как присоединиться к санкциям против России, включая экспортные ограничения, в случае каких-либо полномасштабных военных действий России, несмотря на предупреждение международного сообщества", - приводит заявление МИД южнокорейское агентство Рёнхап.По его данным, заявление было распространено среди журналистов в Сеуле.В заявлении говорится также, что правительство Южной Кореи проводит "тесные консультации" с дружественными государствами, в том числе США, по этому вопросу.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774655919.html
донецкая народная республика
сша
россия
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, совет федерации рф, оон, признание днр и лнр в россии
09:30 24.02.2022
 
Сеул назвал условие, при котором он присоединится к санкциям против России

Сеул присоединится к санкциям против России при "полномасштабном вторжении" на Украину

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСеул
Сеул - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Сеул. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Южная Корея присоединится к санкциям против России в случае "полномасштабного вторжения" на Украину, говорится в опубликованном в четверг сообщении южнокорейского МИД.
"У нашего правительства нет другого выбора, кроме как присоединиться к санкциям против России, включая экспортные ограничения, в случае каких-либо полномасштабных военных действий России, несмотря на предупреждение международного сообщества", - приводит заявление МИД южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, заявление было распространено среди журналистов в Сеуле.
В заявлении говорится также, что правительство Южной Кореи проводит "тесные консультации" с дружественными государствами, в том числе США, по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:18В мире
МЧС Украины сообщило о первых потерянных ВСУ населенных пунктах
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияСовет Федерации РФООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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