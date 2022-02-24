https://ria.ru/20220224/razgovor-1774647273.html

Турецкий телеканал сообщил о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Турецкий телеканал сообщил о телефонном разговоре Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.02.2022

Турецкий телеканал сообщил о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин поговорили по телефону, после объявления российским лидером о начале военной операции в Донбассе,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:45

2022-02-24T08:45

2022-02-24T08:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин поговорили по телефону, после объявления российским лидером о начале военной операции в Донбассе, передает телеканал A Haber."Согласно последним новостям состоялся телефонный разговор между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным", - передал телеканал.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

https://ria.ru/20220224/nebenzya-1774626056.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия