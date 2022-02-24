https://ria.ru/20220224/programma-1774846577.html
В Ленобласти проверят соблюдение прав детей программы "Земельный капитал"
В Ленобласти проверят соблюдение прав детей программы "Земельный капитал" - РИА Новости, 24.02.2022
В Ленобласти проверят соблюдение прав детей программы "Земельный капитал"
Соблюдение прав детей при продаже выделенных в рамках программы "Земельный капитал" участков проверят в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:21
2022-02-24T18:21
2022-02-24T18:22
ленинградская область
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
санкт-петербург
жилье
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Соблюдение прав детей при продаже выделенных в рамках программы "Земельный капитал" участков проверят в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании правительства региона при рассмотрении вопроса обеспечения земельными участками и сертификатом "Земельный капитал в Ленинградской области".По словам Дрозденко, региональные власти пошли навстречу и разрешили многодетным родителям приватизировать выделяемые по программе земельные участки, реализовывать их с целью улучшения условий проживания.Дрозденко добавил, что необходимо синхронизировать меру поддержки до уровня 395–397 тысяч рублей после соответствующего заключения о наших возможностях комитета финансов.Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов пояснил, что совместная с комитетом по управлению госимуществом и Росреестром работа уже началась. Ведомства рассмотрели четыре района ― Всеволожский, Бокситогорский, Гатчинский и Волосовский.В заключении был также рассмотрен процесс выделения земельных участков. Одна из проблем - это разная стоимости стоимость сотки, а также объем земельного ресурса в зависимости от района. Губернатор призвал районы подойти к этому вопросу нестандартно ― например, установить процент выделяемых для многодетных семей ресурсов из подготовленных для продажи земель под ИЖС, или СНТ. Таким образом, бюджет будет обеспечивать при подготовке таких массивов лишь определенный процент затрат на инженерную инфраструктуру, но при этом процесс выделения земель ускорится.
https://ria.ru/20211213/menyu-1763520068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), санкт-петербург, жилье, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Соблюдение прав детей при продаже выделенных в рамках программы "Земельный капитал" участков проверят в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании правительства региона при рассмотрении вопроса обеспечения земельными участками и сертификатом "Земельный капитал в Ленинградской области".
По словам Дрозденко, региональные власти пошли навстречу и разрешили многодетным родителям приватизировать выделяемые по программе земельные участки, реализовывать их с целью улучшения условий проживания.
"Очень важно, чтобы при этом учитывались интересы детей. К сожалению, у меня есть информация, что в ряде случаев при продаже земельных участков родители приобретали объекты недвижимости, в том числе квартиры, но оформляли их без учета интереса детей. Надо очень внимательно на такие ситуации смотреть", - пояснил глава Ленобласти обратив внимание на необходимость синхронизации данной меры поддержки многодетных семей с уровнем соседнего субъекта - Санкт-Петербурга
.
Дрозденко добавил, что необходимо синхронизировать меру поддержки до уровня 395–397 тысяч рублей после соответствующего заключения о наших возможностях комитета финансов.
Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов пояснил, что совместная с комитетом по управлению госимуществом и Росреестром
работа уже началась. Ведомства рассмотрели четыре района ― Всеволожский, Бокситогорский, Гатчинский и Волосовский.
"С 2019 по 2021 годы в собственность по этим районам предоставлено 893 участка, из них 191 передан третьим лицам, в том числе, 29 участков были разделены на несколько и проданы. До конца марта мы проведем работу вместе с муниципальными районами, а также органами опеки и попечительства по выявлению случаев продажи без учета интересов детей", - сказал Емельянов.
В заключении был также рассмотрен процесс выделения земельных участков. Одна из проблем - это разная стоимости стоимость сотки, а также объем земельного ресурса в зависимости от района. Губернатор призвал районы подойти к этому вопросу нестандартно ― например, установить процент выделяемых для многодетных семей ресурсов из подготовленных для продажи земель под ИЖС, или СНТ. Таким образом, бюджет будет обеспечивать при подготовке таких массивов лишь определенный процент затрат на инженерную инфраструктуру, но при этом процесс выделения земель ускорится.