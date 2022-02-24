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В Лондоне состоялась премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

В Лондоне состоялась премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном - РИА Новости, 24.02.2022

В Лондоне состоялась премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

В одном из лондонских кинотеатров состоялась премьера предстоящего супергеройского боевика Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:36

2022-02-24T13:36

2022-02-24T13:36

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В одном из лондонских кинотеатров состоялась премьера предстоящего супергеройского боевика Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях.Одним из первых на красной дорожке появился режиссер картины в черном пальто классического кроя и бордовом шарфе. Кинематографист в беседе с журналистами не раз обещал представить свою уникальную историю, созданную по комиксам DC. Ранее Ривз рассказывал, что его Бэтмен (он же Брюс Уэйн) далек от традиционного понимания слова "супергерой". На главную роль режиссер взял Роберта Паттинсона, который после участия в вампирской саге "Сумерки", практически избавился от амплуа "красавчика-вампира Эдварда Каллена" и доказал, что еще и хороший драматический актер. До сотрудничества с Ривзом он снялся "Космополисе" Дэвида Кроненберга, "Маяке" Роберта Эггерса и ряде других сильных картин. Когда Паттинсона утвердили на роль защитника Готэма, актер признался, что всегда мечтал сыграть этого персонажа. "Когда я был ребенком, единственный костюм, который у меня был, — костюм Бетмэна", — вспоминал он. Несмотря на это, в день спецпоказа Паттинсон предпочел любимому черному плащу серый мешковатый костюм и минималистичные кожаные ботинки. На красной дорожке он выглядел настоящим бунтарем, каким и должен получится Бэтмен в его исполнении. Ведь ожидается, что этот фильм будет одним из самых "мрачных и драматических" в истории этого супергероя. Элегантно, сексуально и загадочно выглядела Зои Кравиц. Исполнительница роли Женщины-кошки выбрала черное платье в пол с необычными вырезами под грудью известного французского модного дома. Ранее звезда сериала "Большая маленькая ложь" открыто рассказывала об интенсивных тренировках, которые проходила, чтобы сыграть одну из самых ярких злодеек из комиксов. "Я должна была быть сильной. Я стала такой, и мне было приятно наблюдать за тем, на что я способна", — рассказывала актриса. Вместе с Ривзом, Паттинсоном и Кравиц ленту также представили Энди Серкис, который сыграет Альфреда — дворецкого и главного помощника Бэтмена, а также Пол Дано. Он появится в образе коварного и одержимого Загадочника и создаст для Уэйна немало проблем. Премьера "Бэтмена" в российских кинотеатрах состоится 2 марта.

https://ria.ru/20220218/pattinson-1773416366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, лондон, роберт паттинсон, зои кравиц, дэвид кроненберг, бэтмен