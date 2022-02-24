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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220224/premiere-1774731986.html
В Лондоне состоялась премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном
В Лондоне состоялась премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном - РИА Новости, 24.02.2022
В Лондоне состоялась премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном
В одном из лондонских кинотеатров состоялась премьера предстоящего супергеройского боевика Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:36
2022-02-24T13:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
лондон
роберт паттинсон
зои кравиц
дэвид кроненберг
бэтмен
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В одном из лондонских кинотеатров состоялась премьера предстоящего супергеройского боевика Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях.Одним из первых на красной дорожке появился режиссер картины в черном пальто классического кроя и бордовом шарфе. Кинематографист в беседе с журналистами не раз обещал представить свою уникальную историю, созданную по комиксам DC. Ранее Ривз рассказывал, что его Бэтмен (он же Брюс Уэйн) далек от традиционного понимания слова "супергерой". На главную роль режиссер взял Роберта Паттинсона, который после участия в вампирской саге "Сумерки", практически избавился от амплуа "красавчика-вампира Эдварда Каллена" и доказал, что еще и хороший драматический актер. До сотрудничества с Ривзом он снялся "Космополисе" Дэвида Кроненберга, "Маяке" Роберта Эггерса и ряде других сильных картин. Когда Паттинсона утвердили на роль защитника Готэма, актер признался, что всегда мечтал сыграть этого персонажа. "Когда я был ребенком, единственный костюм, который у меня был, — костюм Бетмэна", — вспоминал он. Несмотря на это, в день спецпоказа Паттинсон предпочел любимому черному плащу серый мешковатый костюм и минималистичные кожаные ботинки. На красной дорожке он выглядел настоящим бунтарем, каким и должен получится Бэтмен в его исполнении. Ведь ожидается, что этот фильм будет одним из самых "мрачных и драматических" в истории этого супергероя. Элегантно, сексуально и загадочно выглядела Зои Кравиц. Исполнительница роли Женщины-кошки выбрала черное платье в пол с необычными вырезами под грудью известного французского модного дома. Ранее звезда сериала "Большая маленькая ложь" открыто рассказывала об интенсивных тренировках, которые проходила, чтобы сыграть одну из самых ярких злодеек из комиксов. "Я должна была быть сильной. Я стала такой, и мне было приятно наблюдать за тем, на что я способна", — рассказывала актриса. Вместе с Ривзом, Паттинсоном и Кравиц ленту также представили Энди Серкис, который сыграет Альфреда — дворецкого и главного помощника Бэтмена, а также Пол Дано. Он появится в образе коварного и одержимого Загадочника и создаст для Уэйна немало проблем. Премьера "Бэтмена" в российских кинотеатрах состоится 2 марта.
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Галина Соколова
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новости культуры, кино и сериалы, лондон, роберт паттинсон, зои кравиц, дэвид кроненберг, бэтмен
13:36 24.02.2022
 
В Лондоне состоялась премьера фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

В Лондоне прошла премьера фильма Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц

© AFP 2022 / Tolga AkmenАмериканская актриса Зои Кравиц на показе фильма "Бэтмен" в Лондоне
Американская актриса Зои Кравиц на показе фильма Бэтмен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В одном из лондонских кинотеатров состоялась премьера предстоящего супергеройского боевика Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях.
Одним из первых на красной дорожке появился режиссер картины в черном пальто классического кроя и бордовом шарфе.
© AFP 2022 / Tolga AkmenАмериканский кинорежиссер Мэтт Ривз на специальный показ фильма "Бэтмен" в Лондоне
Американский кинорежиссер Мэтт Ривз на специальный показ фильма Бэтмен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
Американский кинорежиссер Мэтт Ривз на специальный показ фильма "Бэтмен" в Лондоне
Кинематографист в беседе с журналистами не раз обещал представить свою уникальную историю, созданную по комиксам DC. Ранее Ривз рассказывал, что его Бэтмен (он же Брюс Уэйн) далек от традиционного понимания слова "супергерой".
"Летать без костюма он не умеет. Его единственная сверхспособность: выносливость. Это даже не столько способность, сколько желание так поступать. В основе многих его действий лежат неразрешенные проблемы из прошлого. Это очень живой персонаж", — объяснял режиссер.
На главную роль режиссер взял Роберта Паттинсона, который после участия в вампирской саге "Сумерки", практически избавился от амплуа "красавчика-вампира Эдварда Каллена" и доказал, что еще и хороший драматический актер. До сотрудничества с Ривзом он снялся "Космополисе" Дэвида Кроненберга, "Маяке" Роберта Эггерса и ряде других сильных картин.
Когда Паттинсона утвердили на роль защитника Готэма, актер признался, что всегда мечтал сыграть этого персонажа. "Когда я был ребенком, единственный костюм, который у меня был, — костюм Бетмэна", — вспоминал он.
© AFP 2022 / Tolga AkmenНа красной дорожке перед показом фильма "Бэтмен" в Лондоне
На красной дорожке перед показом фильма Бэтмен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
На красной дорожке перед показом фильма "Бэтмен" в Лондоне
Несмотря на это, в день спецпоказа Паттинсон предпочел любимому черному плащу серый мешковатый костюм и минималистичные кожаные ботинки. На красной дорожке он выглядел настоящим бунтарем, каким и должен получится Бэтмен в его исполнении. Ведь ожидается, что этот фильм будет одним из самых "мрачных и драматических" в истории этого супергероя.
© AFP 2022 / Tolga AkmenАмериканская актриса Зои Кравиц на показе фильма "Бэтмен" в Лондоне
Американская актриса Зои Кравиц на показе фильма Бэтмен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
Американская актриса Зои Кравиц на показе фильма "Бэтмен" в Лондоне
Элегантно, сексуально и загадочно выглядела Зои Кравиц. Исполнительница роли Женщины-кошки выбрала черное платье в пол с необычными вырезами под грудью известного французского модного дома.
Ранее звезда сериала "Большая маленькая ложь" открыто рассказывала об интенсивных тренировках, которые проходила, чтобы сыграть одну из самых ярких злодеек из комиксов. "Я должна была быть сильной. Я стала такой, и мне было приятно наблюдать за тем, на что я способна", — рассказывала актриса.
© AFP 2022 / Tolga AkmenНа красной дорожке перед показом фильма "Бэтмен" в Лондоне
На красной дорожке перед показом фильма Бэтмен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
На красной дорожке перед показом фильма "Бэтмен" в Лондоне
Вместе с Ривзом, Паттинсоном и Кравиц ленту также представили Энди Серкис, который сыграет Альфреда — дворецкого и главного помощника Бэтмена, а также Пол Дано. Он появится в образе коварного и одержимого Загадочника и создаст для Уэйна немало проблем.
Премьера "Бэтмена" в российских кинотеатрах состоится 2 марта.
Кадр из фильма Бэтмен
18 февраля, 04:47Культура
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"
Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЛондонРоберт ПаттинсонЗои КравицДэвид КроненбергБэтмен
 
 
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