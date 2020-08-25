https://ria.ru/20200825/batman-1576238381.html

Мэтт Ривз рассказал, чем его "Бэтмен" будет отличаться от предыдущих

Мэтт Ривз раскрыл подробности своей ленты о Бэтмене и рассказал о том, чем его фильм будет отличаться от предыдущих, сообщает Collider. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T01:34

2020-08-25T01:34

2020-08-25T01:36

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кино и сериалы

новости культуры

бэтмен

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<strong>МОСКВА, 25</strong> <strong>авг – РИА Новости</strong>. Мэтт Ривз раскрыл подробности своей ленты о Бэтмене и рассказал о том, чем его фильм будет отличаться от предыдущих, <a href="https://collider.com/why-the-batman-is-not-an-origin-story/" target="_blank">сообщает</a> Collider.Режиссер выступил на онлайн-фестивале DC FanDome, посвященном комиксам. Он уточнил, что в его проекте акцент будет не на том, как появился Бэтмен и почему Брюс Уйэн решил им стать. События фильма развернуться на втором году его "карьеры" мстителя в Готэме. Мэтту Ривзу важно показать, что Бэтмен – обыкновенный человек, и у него далеко не все сразу получается: "Он не супергерой в традиционном смысле. Летать без костюма не умеет. Его единственная сверхспособность: выносливость. Это даже не столько способность, сколько желание так поступать. В основе многих его действий лежат неразрешенные проблемы из прошлого. Это очень живой персонаж"."Он недавно стал Бэтменом и весьма далек от совершенства, но мы видим, как он постепенно превращается в того героя, которого мы все знаем. В предыдущих фильмах его не показывали с этой стороны", — добавил он. Ривз также отметил, что в ленте помимо становления Бэтмена будет также показана история коррупции в Готэме и влияние преступлений на главного героя, который пытается понять, что он может сделать, чтобы изменить ситуацию. Что касается отношения к нему жителей города, пока он для них — не символ надежды. Они только присматриваются к нему и воспринимают с опаской.

https://ria.ru/20200822/betmen-1576093134.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, бэтмен