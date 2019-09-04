Роберт Паттинсон рассказал, что всегда мечтал сыграть Бэтмена

"Возможно, это было самым сумасшедшим, что я до этого делал в кино. Когда я надел костюм, то сразу же почувствовал себя очень сильным, несмотря на то, что процесс был довольно унизительный. Дальше надо было придумать способ, как ходить в таком виде, привнести что-то новое в образ, и постараться не распугать людей", - пояснил актер.