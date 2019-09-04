Роберт Паттинсон рассказал, что всегда мечтал сыграть Бэтмена

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Британский актер Роберт Паттинсон рассказал, что с детства мечтал сыграть супергероя из комиксов Бэтмена (Брюс Уэйн), сообщает Variety.
"Это такая нелепая вещь, чтобы о ней рассказывать. Но у меня действительно всегда была идея сделать это, - прокомментировал Паттинсон, - Я все время пытался встретиться с Мэттом (Мэтт Ривз - режиссер фильма, - Прим.ред.). Когда я был ребенком, единственный костюм, который у меня был, был костюм Бетмэна".
Когда его официально утвердили на роль супергероя, в Сети появилась петиция, в которой фанаты просили создателей картины изменить решение и выбрать другого актера.
Однако Роберта Паттинсона негативная реакция не расстроила.
"Честно говоря, я думал, что будет хуже", - с иронией объяснил актер.
Он также рассказал, какие ощущения испытал, когда впервые примерил латексный костюм Бэтмена на финальном прослушивании в Лос-Анджелесе.
"Возможно, это было самым сумасшедшим, что я до этого делал в кино. Когда я надел костюм, то сразу же почувствовал себя очень сильным, несмотря на то, что процесс был довольно унизительный. Дальше надо было придумать способ, как ходить в таком виде, привнести что-то новое в образ, и постараться не распугать людей", - пояснил актер.
Паттинсон также сказал, что для него волнительно встать в один ряд с Майклом Китоном, Беном Аффлеком, Джорджем Клуни и другими актерами, которые играли супергероя в разные годы.
Выход фантастического боевика запланирован на июнь 2021 года. Съемки должны начаться зимой 2020 года.