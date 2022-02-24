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Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине
Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в связи с событиями на Украине, сообщает газета "Сабах". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:41
2022-02-24T09:41
в мире
владимир путин
василий небензя
реджеп тайип эрдоган
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
совет федерации рф
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в связи с событиями на Украине, сообщает газета "Сабах"."Согласно последним новостям, президент Реджеп Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в Президентском комплексе. На заседании будет дана оценка ситуации на Украине. Заявление турецкого лидера ожидается после саммита", - сообщила газета.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Варвара Скокшина
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в мире, владимир путин, василий небензя, реджеп тайип эрдоган, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон
09:41 24.02.2022
 
Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине

Президент Турции Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в связи с событиями на Украине, сообщает газета "Сабах".
"Согласно последним новостям, президент Реджеп Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в Президентском комплексе. На заседании будет дана оценка ситуации на Украине. Заявление турецкого лидера ожидается после саммита", - сообщила газета.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бербок заявила, что мир "не забудет" России военные действия на Украине
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреВладимир ПутинВасилий НебензяРеджеп Тайип ЭрдоганДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООН
 
 
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