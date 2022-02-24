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Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине

Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Эрдоган созвал заседание Совбеза из-за событий на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в связи с событиями на Украине, сообщает газета "Сабах". РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:41

2022-02-24T09:41

2022-02-24T09:41

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в связи с событиями на Украине, сообщает газета "Сабах"."Согласно последним новостям, президент Реджеп Тайип Эрдоган созывает заседание Совбеза в Президентском комплексе. На заседании будет дана оценка ситуации на Украине. Заявление турецкого лидера ожидается после саммита", - сообщила газета.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, василий небензя, реджеп тайип эрдоган, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон