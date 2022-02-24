https://ria.ru/20220224/dzhonson-1774876958.html

Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономики", заявил Джонсон

Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономики", заявил Джонсон - РИА Новости, 24.02.2022

Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономики", заявил Джонсон

Великобритания будет "выдавливать Россию из мировой экономики", заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:18

2022-02-24T20:18

2022-02-24T20:50

борис джонсон

в мире

экономика

великобритания

россия

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владимир путин

донецкая народная республика

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ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Великобритания будет "выдавливать Россию из мировой экономики", заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины."Мы продолжим безжалостную миссию по вытеснению России из мировой экономики по частям, день за днем и неделя за неделей. И мы, конечно же, будем использовать позицию Великобритании на каждом международном форуме, чтобы осудить нападение на Украину", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

борис джонсон, в мире, экономика, великобритания, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, оон