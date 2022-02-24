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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/britaniya-1774894609.html
Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в страну
Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в страну - РИА Новости, 24.02.2022
Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в страну
Авиарегулятор Великобритании (Civil Aviation Authority, CAA) приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в и из страны, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:12
2022-02-24T21:30
обострение ситуации в днр и лнр
великобритания
россия
в мире
борис джонсон
владимир путин
донецкая народная республика
лондон
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Авиарегулятор Великобритании (Civil Aviation Authority, CAA) приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в и из страны, говорится в заявлении ведомства.Ранее в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании."После сегодняшнего заявления премьер-министра в парламенте Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие разрешения на перевозку иностранного перевозчика, выданного авиакомпании "Аэрофлот Россия" ("Аэрофлот"), до дальнейшего уведомления. Это означает, что "Аэрофлоту" не будет разрешено выполнять рейсы в Соединенное Королевство или из него до дальнейшего уведомления", - сказал представитель САА.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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великобритания, россия, в мире, борис джонсон, владимир путин, донецкая народная республика, лондон, совет федерации рф, аэрофлот
21:12 24.02.2022 (обновлено: 21:30 24.02.2022)
 
Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в страну

Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в Британию

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Авиарегулятор Великобритании (Civil Aviation Authority, CAA) приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в и из страны, говорится в заявлении ведомства.
Ранее в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании.
"После сегодняшнего заявления премьер-министра в парламенте Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие разрешения на перевозку иностранного перевозчика, выданного авиакомпании "Аэрофлот Россия" ("Аэрофлот"), до дальнейшего уведомления. Это означает, что "Аэрофлоту" не будет разрешено выполнять рейсы в Соединенное Королевство или из него до дальнейшего уведомления", - сказал представитель САА.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Россия готовилась к введению Западом новых санкций
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВеликобританияРоссияВ миреБорис ДжонсонВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛондонСовет Федерации РФАэрофлот
 
 
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