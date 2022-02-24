https://ria.ru/20220224/britaniya-1774894609.html

Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в страну

Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в страну - РИА Новости, 24.02.2022

Лондон приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в страну

Авиарегулятор Великобритании (Civil Aviation Authority, CAA) приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в и из страны, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.02.2022

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2022-02-24T21:12

2022-02-24T21:30

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Авиарегулятор Великобритании (Civil Aviation Authority, CAA) приостановил действие разрешения для "Аэрофлота" на полеты в и из страны, говорится в заявлении ведомства.Ранее в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании."После сегодняшнего заявления премьер-министра в парламенте Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие разрешения на перевозку иностранного перевозчика, выданного авиакомпании "Аэрофлот Россия" ("Аэрофлот"), до дальнейшего уведомления. Это означает, что "Аэрофлоту" не будет разрешено выполнять рейсы в Соединенное Королевство или из него до дальнейшего уведомления", - сказал представитель САА.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

великобритания, россия, в мире, борис джонсон, владимир путин, донецкая народная республика, лондон, совет федерации рф, аэрофлот