https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774544582.html

Захарова раскритиковала введение Британией санкций против России

Захарова раскритиковала введение Британией санкций против России - РИА Новости, 23.02.2022

Захарова раскритиковала введение Британией санкций против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс про санкции против России и экономическую помощь... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:39

2022-02-23T15:39

2022-02-23T15:39

обострение ситуации в днр и лнр

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

великобритания

лиз трасс

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс про санкции против России и экономическую помощь Украине.Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов, а также оказать прямую экономическую помощь."Цифровая дипломатия западных партнёров в ударе. Лиз Трасс: "Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ". То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму", - написала Захарова в Telegram."И всё это делается "экономической мощью", которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии", - добавила она.Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Британии вводит санкции против пяти российских банков, в частности банка "Россия", "Генбанка", "Промсвязьбанка", "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка", а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, великобритания, лиз трасс, признание днр и лнр в россии