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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774544582.html
Захарова раскритиковала введение Британией санкций против России
Захарова раскритиковала введение Британией санкций против России - РИА Новости, 23.02.2022
Захарова раскритиковала введение Британией санкций против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс про санкции против России и экономическую помощь... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:39
2022-02-23T15:39
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
великобритания
лиз трасс
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс про санкции против России и экономическую помощь Украине.Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов, а также оказать прямую экономическую помощь."Цифровая дипломатия западных партнёров в ударе. Лиз Трасс: "Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ". То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму", - написала Захарова в Telegram."И всё это делается "экономической мощью", которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии", - добавила она.Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Британии вводит санкции против пяти российских банков, в частности банка "Россия", "Генбанка", "Промсвязьбанка", "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка", а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, великобритания, лиз трасс, признание днр и лнр в россии
15:39 23.02.2022
 
Захарова раскритиковала введение Британией санкций против России

Захарова назвала санкции Британии против России монархической демократией в деле

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс про санкции против России и экономическую помощь Украине.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов, а также оказать прямую экономическую помощь.
"Цифровая дипломатия западных партнёров в ударе. Лиз Трасс: "Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ". То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму", - написала Захарова в Telegram.
"И всё это делается "экономической мощью", которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии", - добавила она.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:07
Во Франции анонсировали публикацию санкций ЕС против России 23 февраля
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.
Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Британии вводит санкции против пяти российских банков, в частности банка "Россия", "Генбанка", "Промсвязьбанка", "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка", а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рада предложила ввести санкции против депутатов Госдумы
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВеликобританияЛиз ТрассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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