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МИД Британии перепутал адреса банка "Россия" и ЦБ в санкционном списке
МИД Британии перепутал адреса банка "Россия" и ЦБ в санкционном списке - РИА Новости, 23.02.2022
МИД Британии перепутал адреса банка "Россия" и ЦБ в санкционном списке
Форин-офис исправил в санкционном списке адрес банка "Россия", изначально был указан адрес Банка России, следует из уточненных данных ведомства. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:38
2022-02-23T07:59
борис джонсон
в мире
санкции
россия (банк)
санкт-петербург
великобритания
лондон
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ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Форин-офис исправил в санкционном списке адрес банка "Россия", изначально был указан адрес Банка России, следует из уточненных данных ведомства.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении трех российских бизнесменов и пяти российских банков, в том числе и "России". В опубликованном официальном санкционном списке указывалось, что эта финорганизация находится в Москве по адресу улица Неглинная, 12, однако там стоит здание Центрального банка России.Позднее МИД Британии обновил данные, в оповещении сообщалось о внесении "административных исправлений" к двум пунктам в рамках санкционного режима по России.В измененном списке, как убедилась корреспондент РИА Новости, исправлен адрес попавшего под санкции банка "Россия", теперь указывается, что банк находится в Санкт-Петербурге по адресу площадь Растрелли, 2А.Ранее на запрос РИА Новости пояснить, допустили ли сотрудники ведомства ошибку в адресе, МИД Британии не ответил.
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борис джонсон, в мире, санкции, россия (банк), санкт-петербург, великобритания, лондон
04:38 23.02.2022 (обновлено: 07:59 23.02.2022)
 
МИД Британии перепутал адреса банка "Россия" и ЦБ в санкционном списке

МИД Британии исправил ошибку в адресе банка "Россия" в санкционном списке

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЗдание банка "Россия" в Санкт-Петербурге
Здание банка Россия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Здание банка "Россия" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Форин-офис исправил в санкционном списке адрес банка "Россия", изначально был указан адрес Банка России, следует из уточненных данных ведомства.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении трех российских бизнесменов и пяти российских банков, в том числе и "России". В опубликованном официальном санкционном списке указывалось, что эта финорганизация находится в Москве по адресу улица Неглинная, 12, однако там стоит здание Центрального банка России.
Позднее МИД Британии обновил данные, в оповещении сообщалось о внесении "административных исправлений" к двум пунктам в рамках санкционного режима по России.
В измененном списке, как убедилась корреспондент РИА Новости, исправлен адрес попавшего под санкции банка "Россия", теперь указывается, что банк находится в Санкт-Петербурге по адресу площадь Растрелли, 2А.
Ранее на запрос РИА Новости пояснить, допустили ли сотрудники ведомства ошибку в адресе, МИД Британии не ответил.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
00:52
США пригрозили России мерами экспортного контроля
Опубликовано: Никита Стома
 
Борис ДжонсонВ миреСанкцииРоссия (банк)Санкт-ПетербургВеликобританияЛондон
 
 
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