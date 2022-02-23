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МИД Британии перепутал адреса банка "Россия" и ЦБ в санкционном списке
МИД Британии перепутал адреса банка "Россия" и ЦБ в санкционном списке - РИА Новости, 23.02.2022
МИД Британии перепутал адреса банка "Россия" и ЦБ в санкционном списке
Форин-офис исправил в санкционном списке адрес банка "Россия", изначально был указан адрес Банка России, следует из уточненных данных ведомства. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:38
2022-02-23T04:38
2022-02-23T07:59
борис джонсон
в мире
санкции
россия (банк)
санкт-петербург
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ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Форин-офис исправил в санкционном списке адрес банка "Россия", изначально был указан адрес Банка России, следует из уточненных данных ведомства.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении трех российских бизнесменов и пяти российских банков, в том числе и "России". В опубликованном официальном санкционном списке указывалось, что эта финорганизация находится в Москве по адресу улица Неглинная, 12, однако там стоит здание Центрального банка России.Позднее МИД Британии обновил данные, в оповещении сообщалось о внесении "административных исправлений" к двум пунктам в рамках санкционного режима по России.В измененном списке, как убедилась корреспондент РИА Новости, исправлен адрес попавшего под санкции банка "Россия", теперь указывается, что банк находится в Санкт-Петербурге по адресу площадь Растрелли, 2А.Ранее на запрос РИА Новости пояснить, допустили ли сотрудники ведомства ошибку в адресе, МИД Британии не ответил.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774473186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борис джонсон, в мире, санкции, россия (банк), санкт-петербург, великобритания, лондон
04:38 23.02.2022 (обновлено: 07:59 23.02.2022)
МИД Британии перепутал адреса банка "Россия" и ЦБ в санкционном списке
МИД Британии исправил ошибку в адресе банка "Россия" в санкционном списке