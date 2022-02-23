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Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году
Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году - РИА Новости, 23.02.2022
Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народа 23 февраля 1944 года "откровенной расправой над народом". РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:44
2022-02-23T13:44
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
общество
ссср
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ГРОЗНЫЙ, 23 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народа 23 февраля 1944 года "откровенной расправой над народом".Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, было выселено более полумиллиона человек. Официально причиной выселения называлось сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность."В 1944 году... наши народы стали жертвами вопиющего и бесчеловечного преступления – массовой высылки в Сибирь и Казахстан", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте", назвав это "ужасным актом репрессии", который "был прикрыт лживыми обвинениями в сотрудничестве с фашистскими оккупантами". "Его итогом стало уничтожение огромного количества коренного населения нашей республики. Это преступление нельзя назвать иначе как откровенной расправой над народом", - добавил Кадыров.По его словам, чеченцы мужественно сражались во время ВОВ, жители Грозного внесли "огромный вклад в укреплении обороноспособности государства". "О лживости и надуманности обвинений против нашего народа свидетельствует тот факт, что большое количество чеченцев мужественно сражалось, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы", - отметил глава региона.По его словам, президент РФ Владимир Путин восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы", это решение "поставило окончательную точку в череде различных исторических спекуляций".
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество, ссср
13:44 23.02.2022
 
Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году

Рамзан Кадыров назвал депортацию чеченцев в 1944 году расправой над народом

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 23 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народа 23 февраля 1944 года "откровенной расправой над народом".
Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, было выселено более полумиллиона человек. Официально причиной выселения называлось сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.
"В 1944 году... наши народы стали жертвами вопиющего и бесчеловечного преступления – массовой высылки в Сибирь и Казахстан", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте", назвав это "ужасным актом репрессии", который "был прикрыт лживыми обвинениями в сотрудничестве с фашистскими оккупантами". "Его итогом стало уничтожение огромного количества коренного населения нашей республики. Это преступление нельзя назвать иначе как откровенной расправой над народом", - добавил Кадыров.
По его словам, чеченцы мужественно сражались во время ВОВ, жители Грозного внесли "огромный вклад в укреплении обороноспособности государства". "О лживости и надуманности обвинений против нашего народа свидетельствует тот факт, что большое количество чеченцев мужественно сражалось, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы", - отметил глава региона.
По его словам, президент РФ Владимир Путин восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы", это решение "поставило окончательную точку в череде различных исторических спекуляций".
Мужчина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля 2021, 02:26
Народы, репрессированные в СССР
Опубликовано: Влада Копылова
 
Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)ОбществоСССР
 
 
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