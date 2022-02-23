Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году
Рамзан Кадыров назвал депортацию чеченцев в 1944 году расправой над народом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 23 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народа 23 февраля 1944 года "откровенной расправой над народом".
Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, было выселено более полумиллиона человек. Официально причиной выселения называлось сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.
"В 1944 году... наши народы стали жертвами вопиющего и бесчеловечного преступления – массовой высылки в Сибирь и Казахстан", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте", назвав это "ужасным актом репрессии", который "был прикрыт лживыми обвинениями в сотрудничестве с фашистскими оккупантами". "Его итогом стало уничтожение огромного количества коренного населения нашей республики. Это преступление нельзя назвать иначе как откровенной расправой над народом", - добавил Кадыров.
По его словам, чеченцы мужественно сражались во время ВОВ, жители Грозного внесли "огромный вклад в укреплении обороноспособности государства". "О лживости и надуманности обвинений против нашего народа свидетельствует тот факт, что большое количество чеченцев мужественно сражалось, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы", - отметил глава региона.
По его словам, президент РФ Владимир Путин восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы", это решение "поставило окончательную точку в череде различных исторических спекуляций".
26 апреля 2021, 02:26Народы, репрессированные в СССР
Опубликовано: Влада Копылова