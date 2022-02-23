https://ria.ru/20220223/deportatsiya-1774528655.html

Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году

Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году - РИА Новости, 23.02.2022

Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народа 23 февраля 1944 года "откровенной расправой над народом". РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:44

2022-02-23T13:44

2022-02-23T13:44

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

общество

ссср

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ГРОЗНЫЙ, 23 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал депортацию чеченского и ингушского народа 23 февраля 1944 года "откровенной расправой над народом".Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, было выселено более полумиллиона человек. Официально причиной выселения называлось сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность."В 1944 году... наши народы стали жертвами вопиющего и бесчеловечного преступления – массовой высылки в Сибирь и Казахстан", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте", назвав это "ужасным актом репрессии", который "был прикрыт лживыми обвинениями в сотрудничестве с фашистскими оккупантами". "Его итогом стало уничтожение огромного количества коренного населения нашей республики. Это преступление нельзя назвать иначе как откровенной расправой над народом", - добавил Кадыров.По его словам, чеченцы мужественно сражались во время ВОВ, жители Грозного внесли "огромный вклад в укреплении обороноспособности государства". "О лживости и надуманности обвинений против нашего народа свидетельствует тот факт, что большое количество чеченцев мужественно сражалось, защищая Сталинград, прорывая блокаду Ленинграда, освобождая города Советского Союза и Европы", - отметил глава региона.По его словам, президент РФ Владимир Путин восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы", это решение "поставило окончательную точку в череде различных исторических спекуляций".

https://ria.ru/20210426/repressii-1729635841.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество, ссср