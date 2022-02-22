https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774420656.html

Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против России

Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022

Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала новый пакет антироссийских санкций в связи с признанием Москвой независимости ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:16

2022-02-22T18:16

2022-02-22T19:55

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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великобритания

лиз трасс

в мире

украина

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ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала новый пакет антироссийских санкций в связи с признанием Москвой независимости ЛНР и ДНР.Трасс прикрепила к посту фотографию, где она ставит подпись под документом.Как сообщил ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон вводит санкции против банка "Россия", Генбанка, Промсвязьбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.Признание суверенитета республик ДонбассаНакануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.По словам заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, санкции, угрозы, политическое давление будут продолжаться, "все это мы проходили и давно перестали бояться".В последние недели обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

https://ria.ru/20220222/sovfed-1774427106.html

https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774413182.html

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великобритания

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, россия, великобритания, лиз трасс, в мире, украина