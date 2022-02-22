https://ria.ru/20220222/putin-1774434232.html
Путин пообщается со СМИ после встречи с Алиевым
Путин пообщается со СМИ после встречи с Алиевым - РИА Новости, 22.02.2022
Путин пообщается со СМИ после встречи с Алиевым
Президент РФ Владимир Путин после сообщений о рассмотрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе пообещал дать журналистам... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:04
2022-02-22T19:04
2022-02-22T19:13
политика
совет федерации рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после сообщений о рассмотрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе пообещал дать журналистам пресс-конференцию после того, как проводит своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева."Гостя провожу, а потом я к вам вернусь", - сказал Путин журналистам, которые пытались задать ему вопросы после совместного заявления с Алиевым.Замминистра Минобороны Николай Панков представил обращение президента РФ в Совете Федерации. Профильные комитеты СФ по конституционному законодательству, обороне и международным делам рекомендовали дать президенту согласие на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Решение в Совете Федерации было принято единогласно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, совет федерации рф, россия, владимир путин
19:04 22.02.2022 (обновлено: 19:13 22.02.2022)
Путин пообщается со СМИ после встречи с Алиевым
Путин пообщается со СМИ после встречи с президентом Азербайджана Алиевым