https://ria.ru/20220222/putin-1774434232.html

Путин пообщается со СМИ после встречи с Алиевым

Путин пообщается со СМИ после встречи с Алиевым - РИА Новости, 22.02.2022

Путин пообщается со СМИ после встречи с Алиевым

Президент РФ Владимир Путин после сообщений о рассмотрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе пообещал дать журналистам... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:04

2022-02-22T19:04

2022-02-22T19:13

политика

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после сообщений о рассмотрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе пообещал дать журналистам пресс-конференцию после того, как проводит своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева."Гостя провожу, а потом я к вам вернусь", - сказал Путин журналистам, которые пытались задать ему вопросы после совместного заявления с Алиевым.Замминистра Минобороны Николай Панков представил обращение президента РФ в Совете Федерации. Профильные комитеты СФ по конституционному законодательству, обороне и международным делам рекомендовали дать президенту согласие на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Решение в Совете Федерации было принято единогласно.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, совет федерации рф, россия, владимир путин