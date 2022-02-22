https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774334175.html

Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей

Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 22.02.2022

Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом среди детей, в настоящее время в больницах остается... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:54

2022-02-22T13:54

2022-02-22T14:12

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом среди детей, в настоящее время в больницах остается более 8 тысяч маленьких пациентов, за последнюю неделю это количество уменьшилось на 15%."По заболеваемости детей мы также отмечаем некоторое снижение, но по-прежнему количество маленьких пациентов достаточно велико", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По словам министра, госпитализированными остаются 8726 детей."Динамика с положительным снижением за последнюю неделю - на 15% снизилось количество пациентов", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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