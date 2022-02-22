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Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 22.02.2022
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом среди детей, в настоящее время в больницах остается... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:54
2022-02-22T14:12
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом среди детей, в настоящее время в больницах остается более 8 тысяч маленьких пациентов, за последнюю неделю это количество уменьшилось на 15%."По заболеваемости детей мы также отмечаем некоторое снижение, но по-прежнему количество маленьких пациентов достаточно велико", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По словам министра, госпитализированными остаются 8726 детей."Динамика с положительным снижением за последнюю неделю - на 15% снизилось количество пациентов", - добавил он.
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россия, дети, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
13:54 22.02.2022 (обновлено: 14:12 22.02.2022)
 
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей

Глава Минздрава Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска
Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом среди детей, в настоящее время в больницах остается более 8 тысяч маленьких пациентов, за последнюю неделю это количество уменьшилось на 15%.
"По заболеваемости детей мы также отмечаем некоторое снижение, но по-прежнему количество маленьких пациентов достаточно велико", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
По словам министра, госпитализированными остаются 8726 детей.
"Динамика с положительным снижением за последнюю неделю - на 15% снизилось количество пациентов", - добавил он.
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 06:02Распространение коронавируса
Назван смертельно опасный синдром "омикрона" у детей
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Распространение коронавирусаРоссияДетиКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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