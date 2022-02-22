https://ria.ru/20220222/koreya-1774313092.html

В Сеуле высказались о влиянии ситуации на Украине на проблему Кореи

В Сеуле высказались о влиянии ситуации на Украине на проблему Кореи - РИА Новости, 22.02.2022

В Сеуле высказались о влиянии ситуации на Украине на проблему Кореи

Южная Корея приложит усилия к тому, чтобы ситуация на Украине не оказала негативного влияния на усилия по решению проблем Корейского полуострова, сообщили РИА... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:04

2022-02-22T13:04

2022-02-22T13:04

в мире

мун чжэ ин

южная корея

корейский полуостров

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сеул

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СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Южная Корея приложит усилия к тому, чтобы ситуация на Украине не оказала негативного влияния на усилия по решению проблем Корейского полуострова, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел Республики Корея."Наше правительство продолжает внимательно следить за соответствующими тенденциями и будет при плотном взаимодействии с заинтересованными странами стремиться прикладывать необходимые усилия, чтобы это не оказало отрицательного влияния на продвижение мирного процесса на Корейском полуострове", - заявили в южнокорейском МИД.Ранее к этому же участников заседания Совета национальной безопасности Республики Корея призвал президент страны Мун Чжэ Ин. В экстренном совещании, посвящённом обсуждению кризиса на Украине, принял участие и глава южнокорейского министерства объединения Ли Ин Ён, курирующий весь спектр отношений с Северной Кореей.Выступая 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Комментируя заявление Зеленского, министр обороны РФ Сергей Шойгу на состоявшемся вчера внеочередном заседании Совета безопасности России подчеркнул, что это может быть крайне опасно, поскольку у Украины с советских времён остались оборудование, технологии и специалисты в сфере создания ядерного оружия и его носителей. Это, по его мнению, даёт Киеву гораздо большие возможности в данной сфере, чем у Ирана и Северной Кореи, "о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклеаризированы".Ситуацию на Украине и усилия по решению ядерной проблемы Корейского полуострова сегодня в ходе телефонного разговора обсудили также госсекретарь США Энтони Блинкеном и министр иностранных дел Китая Ван И.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772332528.html

https://ria.ru/20220115/puski-1767948115.html

южная корея

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мун чжэ ин, южная корея, корейский полуостров, украина, энтони блинкен, россия, сеул, китай, ван и (политик)