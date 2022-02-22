https://ria.ru/20220222/grazhdanstvo-1774438618.html

Двойное и второе гражданство: особенности статуса, как можно получить

Двойное гражданство в России: как получить, можно ли иметь и какое разрешено

Двойное и второе гражданство: особенности статуса, как можно получить

Двойное гражданство наделяет бипатрида — человека с двумя паспортами — правами и обязанностями в иностранном государстве, признающем его российское гражданство. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:30

2022-02-22T19:30

2022-02-22T19:30

гражданство

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фмс

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Двойное гражданство наделяет бипатрида — человека с двумя паспортами — правами и обязанностями в иностранном государстве, признающем его российское гражданство. О том, кто в России может иметь несколько внутренних паспортов и как получить вид на жительство в другой стране — в материале РИА Новости.Двойное гражданство в РоссииДвойное или множественное гражданство для россиянина означает, что две страны одновременно признают его своим гражданином. Пользоваться льготами и выполнять обязательства перед государством бипатрид должен только по месту постоянного проживания (там, где платит налоги, проходит воинскую службу).Получить двойной гражданский статус можно в случае:Законное регулированиеДвойное гражданство в России разрешено законодательство и регулируется положениями двух документов:Согласно основному закону страны, наличие у россиянина иностранного гражданства "не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации". Это значит, человек вправе иметь гражданство в другой стране, но с точки зрения законодательства он был и остается гражданином РФ.ОграниченияНаличие двойного или множественного гражданства накладывает ограничения на возможное трудоустройство. Бипатрид не имеет права работать :Помимо этого, ему запрещено быть членом избирательных комиссий с правом решающего голоса.Отличие от второго гражданстваПолучить множественное гражданство можно в стране, с которой заключен международный договор."В РФ статус двойного гражданства был легализован только с двумя странами — Таджикистаном и Туркменистаном. Однако на данный момент договор действует только в отношении первой страны. Соглашение с Туркменистаном Россия не продлила", — уточнила адвокат Мария Шутко.То есть если человек получил канадский, американский, греческий или грузинский паспорт, у него не двойное, а второе гражданство.Плюсы и минусыДвойное гражданство позволяет бипатриду пользоваться льготами, доступными и остальным резидентам. Однако привилегии положены лишь по месту постоянного проживания.Как получить второе гражданствоОтсутствие двустороннего соглашения между Россией и другими странами не отменяет возможность оформить еще один паспорт. Условия получения второго гражданства зависят от законов страны, в которой россиянин планирует стать резидентом."Как и двойное гражданство, второе имеет свои плюсы. К ним относятся новые возможности для безвизовых путешествий, выбор качественных услуг в сфере медицины, образования. Наконец, развитие бизнеса за рубежом и возможность переезда в другую страну. Минусов два, но они существенные. Человек со вторым гражданством не имеет права работать в госорганах. Не исключено, что ему придется платить увеличенный налог. Россияне, которые проводят на родине менее 183 дней, перестают быть налоговыми резидентами и платят повышенный НДФЛ", — пояснила Мария Шутко.Не все государства поддерживают множественное гражданство. Иметь более одного паспорта разрешено в США, Канаде, Франции, Великобритании и пр.На отказе от прежнего гражданства настаивают: Украина, Беларусь, Бахрейн, Япония, Таиланд. В ряде стран запреты действуют с ограничениями, которые следует уточнять в визовом центре.ОснованияОснования для выдачи второго гражданства определяют власти иностранного государства. К ним относятся:ИнвестицииНевозвратные инвестиции в бюджет иностранного государства — быстрая возможность получить второе гражданство. Инвестировать разрешено в недвижимость, бизнес, облигации или государственный фонд.Условия и размер взноса каждая страна определяет индивидуально. Право на гражданство в странах Карибского бассейна — Гренада, Сент-Китс и Невис, Доминика — дают инвестиции от 100 000 долларов. Стать гражданином Вануату — островного государства в Тихом океане — можно за пару месяцев, потратив 130 000 долларов. В европейских странах минимальный взнос колеблется от 100 000 до 150 000. долларов.Преимущества такого метода:Для того чтобы вложить деньги, необходимо пройти "проверку благонадежности", в ходе которой изучают репутацию заявителя, наличие судимостей и гражданств, выданных ранее, легальность инвестируемых средств и пр.Как сообщить о втором гражданстве государствуРоссиянин, оформивший за рубежом вид на жительство или второе гражданство, обязан предупредить министерство внутренних дел о смене статуса. Таково требование законодательства (№ 142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 4 июня 2014 г.).СрокиПисьменное заявление необходимо подать в территориальное отделение МВД по месту жительства или пребывания в пределах России в течение:ОтветственностьБипатрида, не сообщившего о втором гражданстве, ждет наказание, предусмотренное ст.19.8.3. КоАП. Административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей может грозить за:В случае если человек длительное время скрывает факт второго гражданства, может наступить уголовная ответственность (ст. 330.2 УК РФ), наказание может включать:Кто не может получить второе гражданствоПоводы для отказа в предоставлении второго гражданства регулируются российским законодательством и касаются, в первую очередь, благонадежности россиянина.Отказать могут тем, кто:

https://ria.ru/20170127/1486641066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/pasport-1772295471.html

https://ria.ru/20220211/sootechestvenniki-1772226327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гражданство, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фмс