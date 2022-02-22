https://ria.ru/20220222/grazhdanstvo-1774438618.html
Двойное и второе гражданство: особенности статуса, как можно получить
Двойное гражданство в России: как получить, можно ли иметь и какое разрешено
Двойное и второе гражданство: особенности статуса, как можно получить
Двойное гражданство наделяет бипатрида — человека с двумя паспортами — правами и обязанностями в иностранном государстве, признающем его российское гражданство. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:30
2022-02-22T19:30
2022-02-22T19:30
гражданство
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фмс
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Двойное гражданство наделяет бипатрида — человека с двумя паспортами — правами и обязанностями в иностранном государстве, признающем его российское гражданство. О том, кто в России может иметь несколько внутренних паспортов и как получить вид на жительство в другой стране — в материале РИА Новости.Двойное гражданство в РоссииДвойное или множественное гражданство для россиянина означает, что две страны одновременно признают его своим гражданином. Пользоваться льготами и выполнять обязательства перед государством бипатрид должен только по месту постоянного проживания (там, где платит налоги, проходит воинскую службу).Получить двойной гражданский статус можно в случае:Законное регулированиеДвойное гражданство в России разрешено законодательство и регулируется положениями двух документов:Согласно основному закону страны, наличие у россиянина иностранного гражданства "не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации". Это значит, человек вправе иметь гражданство в другой стране, но с точки зрения законодательства он был и остается гражданином РФ.ОграниченияНаличие двойного или множественного гражданства накладывает ограничения на возможное трудоустройство. Бипатрид не имеет права работать :Помимо этого, ему запрещено быть членом избирательных комиссий с правом решающего голоса.Отличие от второго гражданстваПолучить множественное гражданство можно в стране, с которой заключен международный договор."В РФ статус двойного гражданства был легализован только с двумя странами — Таджикистаном и Туркменистаном. Однако на данный момент договор действует только в отношении первой страны. Соглашение с Туркменистаном Россия не продлила", — уточнила адвокат Мария Шутко.То есть если человек получил канадский, американский, греческий или грузинский паспорт, у него не двойное, а второе гражданство.Плюсы и минусыДвойное гражданство позволяет бипатриду пользоваться льготами, доступными и остальным резидентам. Однако привилегии положены лишь по месту постоянного проживания.Как получить второе гражданствоОтсутствие двустороннего соглашения между Россией и другими странами не отменяет возможность оформить еще один паспорт. Условия получения второго гражданства зависят от законов страны, в которой россиянин планирует стать резидентом."Как и двойное гражданство, второе имеет свои плюсы. К ним относятся новые возможности для безвизовых путешествий, выбор качественных услуг в сфере медицины, образования. Наконец, развитие бизнеса за рубежом и возможность переезда в другую страну. Минусов два, но они существенные. Человек со вторым гражданством не имеет права работать в госорганах. Не исключено, что ему придется платить увеличенный налог. Россияне, которые проводят на родине менее 183 дней, перестают быть налоговыми резидентами и платят повышенный НДФЛ", — пояснила Мария Шутко.Не все государства поддерживают множественное гражданство. Иметь более одного паспорта разрешено в США, Канаде, Франции, Великобритании и пр.На отказе от прежнего гражданства настаивают: Украина, Беларусь, Бахрейн, Япония, Таиланд. В ряде стран запреты действуют с ограничениями, которые следует уточнять в визовом центре.ОснованияОснования для выдачи второго гражданства определяют власти иностранного государства. К ним относятся:ИнвестицииНевозвратные инвестиции в бюджет иностранного государства — быстрая возможность получить второе гражданство. Инвестировать разрешено в недвижимость, бизнес, облигации или государственный фонд.Условия и размер взноса каждая страна определяет индивидуально. Право на гражданство в странах Карибского бассейна — Гренада, Сент-Китс и Невис, Доминика — дают инвестиции от 100 000 долларов. Стать гражданином Вануату — островного государства в Тихом океане — можно за пару месяцев, потратив 130 000 долларов. В европейских странах минимальный взнос колеблется от 100 000 до 150 000. долларов.Преимущества такого метода:Для того чтобы вложить деньги, необходимо пройти "проверку благонадежности", в ходе которой изучают репутацию заявителя, наличие судимостей и гражданств, выданных ранее, легальность инвестируемых средств и пр.Как сообщить о втором гражданстве государствуРоссиянин, оформивший за рубежом вид на жительство или второе гражданство, обязан предупредить министерство внутренних дел о смене статуса. Таково требование законодательства (№ 142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 4 июня 2014 г.).СрокиПисьменное заявление необходимо подать в территориальное отделение МВД по месту жительства или пребывания в пределах России в течение:ОтветственностьБипатрида, не сообщившего о втором гражданстве, ждет наказание, предусмотренное ст.19.8.3. КоАП. Административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей может грозить за:В случае если человек длительное время скрывает факт второго гражданства, может наступить уголовная ответственность (ст. 330.2 УК РФ), наказание может включать:Кто не может получить второе гражданствоПоводы для отказа в предоставлении второго гражданства регулируются российским законодательством и касаются, в первую очередь, благонадежности россиянина.Отказать могут тем, кто:
https://ria.ru/20170127/1486641066.html
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гражданство, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фмс
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Двойное гражданство наделяет бипатрида — человека с двумя паспортами — правами и обязанностями в иностранном государстве, признающем его российское гражданство. О том, кто в России может иметь несколько внутренних паспортов и как получить вид на жительство в другой стране — в материале РИА Новости.
Двойное гражданство в России
Двойное или множественное гражданство для россиянина означает, что две страны одновременно признают его своим гражданином. Пользоваться льготами и выполнять обязательства перед государством бипатрид должен только по месту постоянного проживания (там, где платит налоги, проходит воинскую службу).
Получить двойной гражданский статус можно в случае:
—возвращения на родину (репатриации);
—добровольного решения соискателя гражданства (натурализация);
—при усыновлении/удочерении ребенка иностранцем;
—в случае брака с гражданином другой страны;
—при переносе государственных границ.
Законное регулирование
Двойное гражданство в России разрешено законодательство и регулируется положениями двух документов:
—ст. 62 Конституции РФ;
—ст. 6 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" от 31 мая 2022 года.
Согласно основному закону страны, наличие у россиянина иностранного гражданства "не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации". Это значит, человек вправе иметь гражданство в другой стране, но с точки зрения законодательства он был и остается гражданином РФ.
Ограничения
Наличие двойного или множественного гражданства накладывает ограничения на возможное трудоустройство. Бипатрид не имеет права работать :
—в силовых структурах: прокуратуре, судах, МВД, ФСБ и т.д.;
—в государственном административном аппарате.
Помимо этого, ему запрещено быть членом избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Отличие от второго гражданства
Получить множественное гражданство можно в стране, с которой заключен международный договор.
"В РФ статус двойного гражданства был легализован только с двумя странами — Таджикистаном
и Туркменистаном. Однако на данный момент договор действует только в отношении первой страны. Соглашение с Туркменистаном Россия не продлила
", — уточнила адвокат Мария Шутко.
То есть если человек получил канадский, американский, греческий или грузинский паспорт, у него не двойное, а второе гражданство.
"Второе гражданство подразумевает, что у человека есть паспорта разных стран. При этом каждое из государств считает его только своим гражданином. Это значит, они не будут признавать права и обязанности человека по отношению к другим странам. Так, например, бипатрида могут несколько раз призвать к воинской службе: сначала в одной стране, потом в другой", — уточнила адвокат.
Плюсы и минусы
Двойное гражданство позволяет бипатриду пользоваться льготами, доступными и остальным резидентам. Однако привилегии положены лишь по месту постоянного проживания.
"Несомненным плюсом двойного гражданства является признание иностранного гражданина на родине, дипломатическая защита и покровительство обоих государств, а также однократное исполнение таких гражданских обязанностей, как уплата налогов, прохождение военной службы. Минусы связаны с тем, что практически отсутствует выбор стран, где можно получить такой статус", — добавила эксперт.
Как получить второе гражданство
Отсутствие двустороннего соглашения между Россией и другими странами не отменяет возможность оформить еще один паспорт. Условия получения второго гражданства зависят от законов страны, в которой россиянин планирует стать резидентом.
"Как и двойное гражданство, второе имеет свои плюсы. К ним относятся новые возможности для безвизовых путешествий, выбор качественных услуг в сфере медицины, образования. Наконец, развитие бизнеса за рубежом и возможность переезда в другую страну. Минусов два, но они существенные. Человек со вторым гражданством не имеет права работать в госорганах. Не исключено, что ему придется платить увеличенный налог. Россияне, которые проводят на родине менее 183 дней, перестают быть налоговыми резидентами и платят повышенный НДФЛ
", — пояснила Мария Шутко.
Не все государства поддерживают множественное гражданство. Иметь более одного паспорта разрешено в США
, Канаде
, Франции
, Великобритании
и пр.
На отказе от прежнего гражданства настаивают: Украина
, Беларусь
, Бахрейн
, Япония
, Таиланд
. В ряде стран запреты действуют с ограничениями, которые следует уточнять в визовом центре.
Второе гражданство
признают
не признают
признают с ограничениями
Австралия
l Армения
l Албания
l Алжир
l Бразилия
l Бельгия
l Великобритания
l Гонконг
l Греция
l Дания
l Доминиканская республика
l Египет
l Замбия
l Израиль
l Канада
l Кипр
l Коста-Рика
l Латвия
l Мальдивы
l Мальта
l Марокко
l Мексика
l Новая Зеландия
l Португалия
l Панама
l Россия
l Румыния
l Сербия
l Тунис
l Франция
l Чили
l Швейцария
l Швеция
l Ямайка
l Азербайджан
l Андорра
l Багамские острова
l Бахрейн
l Беларусь
l Венесуэла
l Вьетнам
l Казахстан
l Китай
l Куба
l Лаос
l Малайзия
l Монако
l Монголия
l ОАЭ
l Саудовская Аравия
l Сингапур
l Таиланд
l Туркменистан
l Узбекистан
l Украина
l Эфиопия
l Япония
l Австрия
l Афганистан
l Болгария
l Босния
l Гватемала
l Грузия
l Литва
l Лихтенштейн
l Молдова
l Намибия
l Нидерланды
l Норвегия
l Польша
l Сейшельские острова
l Словения
l Танзания
l Хорватия
l Черногория
l Эстония
l Южная Корея
Основания
Основания для выдачи второго гражданства определяют власти иностранного государства. К ним относятся:
—вид на жительство. К примеру, в ряде европейских стран человек сначала оформляет вид на жительство, потом — постоянное место жительство. После этого следует оформление паспорта;
—наличие работы за рубежом;
—брак с иностранным гражданином;
—репатриация;
—ведение бизнеса на территории иностранного государства;
—наличие иностранной недвижимости.
Инвестиции
Невозвратные инвестиции в бюджет иностранного государства — быстрая возможность получить второе гражданство. Инвестировать разрешено в недвижимость, бизнес, облигации или государственный фонд.
Условия и размер взноса каждая страна определяет индивидуально. Право на гражданство в странах Карибского бассейна
— Гренада
, Сент-Китс
и Невис, Доминика
— дают инвестиции от 100 000 долларов. Стать гражданином Вануату
— островного государства в Тихом океане
— можно за пару месяцев, потратив 130 000 долларов. В европейских странах минимальный взнос колеблется от 100 000 до 150 000. долларов.
Преимущества такого метода:
—упрощенная схема получения паспорта (без экзамена на знание языка и истории страны). В некоторых случаях для оформления не требуется личное присутствие заявителя;
—стать участниками программы и подать заявление на гражданство могут родственники инвестора.
Для того чтобы вложить деньги, необходимо пройти "проверку благонадежности", в ходе которой изучают репутацию заявителя, наличие судимостей и гражданств, выданных ранее, легальность инвестируемых средств и пр.
Как сообщить о втором гражданстве государству
Россиянин, оформивший за рубежом вид на жительство или второе гражданство, обязан
предупредить министерство внутренних дел о смене статуса. Таково требование законодательства (№ 142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 4 июня 2014 г.).
Сроки
Письменное заявление необходимо подать в территориальное отделение МВД по месту жительства или пребывания в пределах России в течение:
—60 дней после получения гражданства;
—30 дней после въезда в страну.
Ответственность
Бипатрида, не сообщившего о втором гражданстве, ждет наказание, предусмотренное ст.19.8.3. КоАП
. Административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей может грозить за:
—нарушение сроков подачи заявления;
—предоставление ложных или неполных данных.
В случае если человек длительное время скрывает факт второго гражданства, может наступить уголовная ответственность (ст. 330.2 УК РФ
), наказание может включать:
—штраф до 200 000 рублей;
—обязательные работы до 400 часов.
Кто не может получить второе гражданство
Поводы для отказа в предоставлении второго гражданства регулируются российским законодательством и касаются, в первую очередь, благонадежности россиянина.
—не снял или не погасил судимость;
—находится под следствием;
—служит в военных или правоохранительных структурах другого государства;
—предоставил подложные сведения и документы.
"Помимо указанных выше причин отклоняются заявления, поданные лицами, выступающими за насильственное изменение основ конституционного строя России или создававшими угрозу безопасности страны. В министерстве внутренних дел разъяснили, что это за угрозы: вооруженные конфликты, действия, направленные против российского контингента миротворческих сил или против вооруженных сил РФ", — уточнила эксперт.