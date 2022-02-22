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Двойное и второе гражданство: особенности статуса, как можно получить
Двойное гражданство в России: как получить, можно ли иметь и какое разрешено
Двойное и второе гражданство: особенности статуса, как можно получить
Двойное гражданство наделяет бипатрида — человека с двумя паспортами — правами и обязанностями в иностранном государстве, признающем его российское гражданство. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:30
2022-02-22T19:30
гражданство
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фмс
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Двойное гражданство наделяет бипатрида — человека с двумя паспортами — правами и обязанностями в иностранном государстве, признающем его российское гражданство. О том, кто в России может иметь несколько внутренних паспортов и как получить вид на жительство в другой стране — в материале РИА Новости.Двойное гражданство в РоссииДвойное или множественное гражданство для россиянина означает, что две страны одновременно признают его своим гражданином. Пользоваться льготами и выполнять обязательства перед государством бипатрид должен только по месту постоянного проживания (там, где платит налоги, проходит воинскую службу).Получить двойной гражданский статус можно в случае:Законное регулированиеДвойное гражданство в России разрешено законодательство и регулируется положениями двух документов:Согласно основному закону страны, наличие у россиянина иностранного гражданства "не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации". Это значит, человек вправе иметь гражданство в другой стране, но с точки зрения законодательства он был и остается гражданином РФ.ОграниченияНаличие двойного или множественного гражданства накладывает ограничения на возможное трудоустройство. Бипатрид не имеет права работать :Помимо этого, ему запрещено быть членом избирательных комиссий с правом решающего голоса.Отличие от второго гражданстваПолучить множественное гражданство можно в стране, с которой заключен международный договор."В РФ статус двойного гражданства был легализован только с двумя странами — Таджикистаном и Туркменистаном. Однако на данный момент договор действует только в отношении первой страны. Соглашение с Туркменистаном Россия не продлила", — уточнила адвокат Мария Шутко.То есть если человек получил канадский, американский, греческий или грузинский паспорт, у него не двойное, а второе гражданство.Плюсы и минусыДвойное гражданство позволяет бипатриду пользоваться льготами, доступными и остальным резидентам. Однако привилегии положены лишь по месту постоянного проживания.Как получить второе гражданствоОтсутствие двустороннего соглашения между Россией и другими странами не отменяет возможность оформить еще один паспорт. Условия получения второго гражданства зависят от законов страны, в которой россиянин планирует стать резидентом."Как и двойное гражданство, второе имеет свои плюсы. К ним относятся новые возможности для безвизовых путешествий, выбор качественных услуг в сфере медицины, образования. Наконец, развитие бизнеса за рубежом и возможность переезда в другую страну. Минусов два, но они существенные. Человек со вторым гражданством не имеет права работать в госорганах. Не исключено, что ему придется платить увеличенный налог. Россияне, которые проводят на родине менее 183 дней, перестают быть налоговыми резидентами и платят повышенный НДФЛ", — пояснила Мария Шутко.Не все государства поддерживают множественное гражданство. Иметь более одного паспорта разрешено в США, Канаде, Франции, Великобритании и пр.На отказе от прежнего гражданства настаивают: Украина, Беларусь, Бахрейн, Япония, Таиланд. В ряде стран запреты действуют с ограничениями, которые следует уточнять в визовом центре.ОснованияОснования для выдачи второго гражданства определяют власти иностранного государства. К ним относятся:ИнвестицииНевозвратные инвестиции в бюджет иностранного государства — быстрая возможность получить второе гражданство. Инвестировать разрешено в недвижимость, бизнес, облигации или государственный фонд.Условия и размер взноса каждая страна определяет индивидуально. Право на гражданство в странах Карибского бассейна — Гренада, Сент-Китс и Невис, Доминика — дают инвестиции от 100 000 долларов. Стать гражданином Вануату — островного государства в Тихом океане — можно за пару месяцев, потратив 130 000 долларов. В европейских странах минимальный взнос колеблется от 100 000 до 150 000. долларов.Преимущества такого метода:Для того чтобы вложить деньги, необходимо пройти "проверку благонадежности", в ходе которой изучают репутацию заявителя, наличие судимостей и гражданств, выданных ранее, легальность инвестируемых средств и пр.Как сообщить о втором гражданстве государствуРоссиянин, оформивший за рубежом вид на жительство или второе гражданство, обязан предупредить министерство внутренних дел о смене статуса. Таково требование законодательства (№ 142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 4 июня 2014 г.).СрокиПисьменное заявление необходимо подать в территориальное отделение МВД по месту жительства или пребывания в пределах России в течение:ОтветственностьБипатрида, не сообщившего о втором гражданстве, ждет наказание, предусмотренное ст.19.8.3. КоАП. Административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей может грозить за:В случае если человек длительное время скрывает факт второго гражданства, может наступить уголовная ответственность (ст. 330.2 УК РФ), наказание может включать:Кто не может получить второе гражданствоПоводы для отказа в предоставлении второго гражданства регулируются российским законодательством и касаются, в первую очередь, благонадежности россиянина.Отказать могут тем, кто:
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гражданство, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фмс
19:30 22.02.2022
 

Двойное и второе гражданство: особенности статуса, как можно получить

© Depositphotos / AndrewLozovyiДвойное гражданство
Двойное гражданство - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Двойное гражданство
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Двойное гражданство наделяет бипатрида — человека с двумя паспортами — правами и обязанностями в иностранном государстве, признающем его российское гражданство. О том, кто в России может иметь несколько внутренних паспортов и как получить вид на жительство в другой стране — в материале РИА Новости.

Двойное гражданство в России

Двойное или множественное гражданство для россиянина означает, что две страны одновременно признают его своим гражданином. Пользоваться льготами и выполнять обязательства перед государством бипатрид должен только по месту постоянного проживания (там, где платит налоги, проходит воинскую службу).
Получить двойной гражданский статус можно в случае:
  • возвращения на родину (репатриации);
  • добровольного решения соискателя гражданства (натурализация);
  • при усыновлении/удочерении ребенка иностранцем;
  • в случае брака с гражданином другой страны;
  • при переносе государственных границ.

Законное регулирование

Двойное гражданство в России разрешено законодательство и регулируется положениями двух документов:
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зона паспортного контроля
  • ст. 62 Конституции РФ;
  • ст. 6 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" от 31 мая 2022 года.
Согласно основному закону страны, наличие у россиянина иностранного гражданства "не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации". Это значит, человек вправе иметь гражданство в другой стране, но с точки зрения законодательства он был и остается гражданином РФ.

Ограничения

Наличие двойного или множественного гражданства накладывает ограничения на возможное трудоустройство. Бипатрид не имеет права работать :
  • в силовых структурах: прокуратуре, судах, МВД, ФСБ и т.д.;
  • в государственном административном аппарате.
Помимо этого, ему запрещено быть членом избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Отличие от второго гражданства

Получить множественное гражданство можно в стране, с которой заключен международный договор.
"В РФ статус двойного гражданства был легализован только с двумя странами — Таджикистаном и Туркменистаном. Однако на данный момент договор действует только в отношении первой страны. Соглашение с Туркменистаном Россия не продлила", — уточнила адвокат Мария Шутко.
То есть если человек получил канадский, американский, греческий или грузинский паспорт, у него не двойное, а второе гражданство.
"Второе гражданство подразумевает, что у человека есть паспорта разных стран. При этом каждое из государств считает его только своим гражданином. Это значит, они не будут признавать права и обязанности человека по отношению к другим странам. Так, например, бипатрида могут несколько раз призвать к воинской службе: сначала в одной стране, потом в другой", — уточнила адвокат.
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Плюсы и минусы

Двойное гражданство позволяет бипатриду пользоваться льготами, доступными и остальным резидентам. Однако привилегии положены лишь по месту постоянного проживания.
"Несомненным плюсом двойного гражданства является признание иностранного гражданина на родине, дипломатическая защита и покровительство обоих государств, а также однократное исполнение таких гражданских обязанностей, как уплата налогов, прохождение военной службы. Минусы связаны с тем, что практически отсутствует выбор стран, где можно получить такой статус", — добавила эксперт.

Как получить второе гражданство

Отсутствие двустороннего соглашения между Россией и другими странами не отменяет возможность оформить еще один паспорт. Условия получения второго гражданства зависят от законов страны, в которой россиянин планирует стать резидентом.
"Как и двойное гражданство, второе имеет свои плюсы. К ним относятся новые возможности для безвизовых путешествий, выбор качественных услуг в сфере медицины, образования. Наконец, развитие бизнеса за рубежом и возможность переезда в другую страну. Минусов два, но они существенные. Человек со вторым гражданством не имеет права работать в госорганах. Не исключено, что ему придется платить увеличенный налог. Россияне, которые проводят на родине менее 183 дней, перестают быть налоговыми резидентами и платят повышенный НДФЛ", — пояснила Мария Шутко.
Не все государства поддерживают множественное гражданство. Иметь более одного паспорта разрешено в США, Канаде, Франции, Великобритании и пр.
На отказе от прежнего гражданства настаивают: Украина, Беларусь, Бахрейн, Япония, Таиланд. В ряде стран запреты действуют с ограничениями, которые следует уточнять в визовом центре.
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признают

не признают

признают с ограничениями

Австралия

l Армения

l Албания

l Алжир

l Бразилия

l Бельгия

l Великобритания

l Гонконг

l Греция

l Дания

l Доминиканская республика

l Египет

l Замбия

l Израиль

l Канада

l Кипр

l Коста-Рика

l Латвия

l Мальдивы

l Мальта

l Марокко

l Мексика

l Новая Зеландия

l Португалия

l Панама

l Россия

l Румыния

l Сербия

l Тунис

l Франция

l Чили

l Швейцария

l Швеция

l Ямайка

l Азербайджан

l Андорра

l Багамские острова

l Бахрейн

l Беларусь

l Венесуэла

l Вьетнам

l Казахстан

l Китай

l Куба

l Лаос

l Малайзия

l Монако

l Монголия

l ОАЭ

l Саудовская Аравия

l Сингапур

l Таиланд

l Туркменистан

l Узбекистан

l Украина

l Эфиопия

l Япония

l Австрия

l Афганистан

l Болгария

l Босния

l Гватемала

l Грузия

l Литва

l Лихтенштейн

l Молдова

l Намибия

l Нидерланды

l Норвегия

l Польша

l Сейшельские острова

l Словения

l Танзания

l Хорватия

l Черногория

l Эстония

l Южная Корея

Основания

Основания для выдачи второго гражданства определяют власти иностранного государства. К ним относятся:
  • вид на жительство. К примеру, в ряде европейских стран человек сначала оформляет вид на жительство, потом — постоянное место жительство. После этого следует оформление паспорта;
  • наличие работы за рубежом;
  • брак с иностранным гражданином;
  • репатриация;
  • ведение бизнеса на территории иностранного государства;
  • наличие иностранной недвижимости.
© Fotolia / alex.pinЦеремония регистрации брака в ЗАГС
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Fotolia / alex.pin
Церемония регистрации брака в ЗАГС

Инвестиции

Невозвратные инвестиции в бюджет иностранного государства — быстрая возможность получить второе гражданство. Инвестировать разрешено в недвижимость, бизнес, облигации или государственный фонд.
Условия и размер взноса каждая страна определяет индивидуально. Право на гражданство в странах Карибского бассейнаГренада, Сент-Китс и Невис, Доминика — дают инвестиции от 100 000 долларов. Стать гражданином Вануату — островного государства в Тихом океане — можно за пару месяцев, потратив 130 000 долларов. В европейских странах минимальный взнос колеблется от 100 000 до 150 000. долларов.
Преимущества такого метода:
  • упрощенная схема получения паспорта (без экзамена на знание языка и истории страны). В некоторых случаях для оформления не требуется личное присутствие заявителя;
  • стать участниками программы и подать заявление на гражданство могут родственники инвестора.
Для того чтобы вложить деньги, необходимо пройти "проверку благонадежности", в ходе которой изучают репутацию заявителя, наличие судимостей и гражданств, выданных ранее, легальность инвестируемых средств и пр.

Как сообщить о втором гражданстве государству

Россиянин, оформивший за рубежом вид на жительство или второе гражданство, обязан предупредить министерство внутренних дел о смене статуса. Таково требование законодательства (№ 142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 4 июня 2014 г.).

Сроки

Письменное заявление необходимо подать в территориальное отделение МВД по месту жительства или пребывания в пределах России в течение:
  • 60 дней после получения гражданства;
  • 30 дней после въезда в страну.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на жительство иностранного гражданина

Ответственность

Бипатрида, не сообщившего о втором гражданстве, ждет наказание, предусмотренное ст.19.8.3. КоАП. Административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей может грозить за:
  • нарушение сроков подачи заявления;
  • предоставление ложных или неполных данных.
В случае если человек длительное время скрывает факт второго гражданства, может наступить уголовная ответственность (ст. 330.2 УК РФ), наказание может включать:
  • штраф до 200 000 рублей;
  • обязательные работы до 400 часов.

Кто не может получить второе гражданство

Поводы для отказа в предоставлении второго гражданства регулируются российским законодательством и касаются, в первую очередь, благонадежности россиянина.
Отказать могут тем, кто:
  • не снял или не погасил судимость;
  • находится под следствием;
  • служит в военных или правоохранительных структурах другого государства;
  • предоставил подложные сведения и документы.
"Помимо указанных выше причин отклоняются заявления, поданные лицами, выступающими за насильственное изменение основ конституционного строя России или создававшими угрозу безопасности страны. В министерстве внутренних дел разъяснили, что это за угрозы: вооруженные конфликты, действия, направленные против российского контингента миротворческих сил или против вооруженных сил РФ", — уточнила эксперт.
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Опубликовано: Алёна Пава
 
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