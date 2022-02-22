https://ria.ru/20220222/diktant-1774410147.html

Марина Степнова рассказала, о чем ее текст для "Тотального диктанта"

Марина Степнова рассказала, о чем ее текст для "Тотального диктанта" - РИА Новости, 22.02.2022

Марина Степнова рассказала, о чем ее текст для "Тотального диктанта"

Текст для акции "Тотальный диктант" будет посвящен взрослению и первой любви, рассказала РИА Новости его автор писательница Марина Степнова. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:44

2022-02-22T17:44

2022-02-22T17:44

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Текст для акции "Тотальный диктант" будет посвящен взрослению и первой любви, рассказала РИА Новости его автор писательница Марина Степнова.По словам писательницы, она уже провела "тренировочную читку". Для "Тотального диктанта" текст нужно читать несколько раз, с определенными паузами и разъяснениями, а также следить, чтобы все пишущие успевали.Писательница считает, что "Тотальный диктант" можно назвать праздником в честь русского языка."Это изначально прекраснейшая затея. С каждым годом она расширяется, и все больше и больше людей хочет принять в акции участие. Дело в любви к языку! Диктант пишут в том числе те люди, для кого русский язык не родной, или люди, которые давно уехали из России, но хотят сохранить язык живым. Это такой, на самом деле, праздник языка. Мне кажется, "Тотальный диктант" для распространения русского языка и его популяризации в мире делает очень много. К тому же, это еще и популяризация современной русской литературы", — поделилась Степнова.Она уточнила, что будет читать свой текст только в Ярославле – столице "Тотального диктанта-2022", в других городах и регионах будут свои "диктаторы"."Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, в этом году она пройдет 9 апреля. Текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.

https://ria.ru/20220221/palahniuk-1773632547.html

ярославль

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Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, книги, тотальный диктант, ярославль