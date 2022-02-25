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От праславянского до современного: эволюция и особенности русского языка

История русского языка: происхождение, развитие и интересные факты

От праславянского до современного: эволюция и особенности русского языка

Культура родного языка в России со времени возникновения претерпела множество изменений. Краткий экскурс в историю его происхождения, основные этапы... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:17

2022-02-25T21:17

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Культура родного языка в России со времени возникновения претерпела множество изменений. Краткий экскурс в историю его происхождения, основные этапы формирования современного национального русского языка, его отличительные особенности — в материале РИА Новости.История русского языкаНекогда существовавший праславянский язык, по словам Владимира Изотова, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой журналистики и связей с общественностью ОГУ им. И.С. Тургенева, является “предком” всех древних и современных славянских языков:Из праславянского языка выделился общевосточнославянский язык (приблизительно VI-VII века). А после уже сформировался общевосточнославянский язык (он называется также древнерусским), который существовал до XIV века. Образование единого Древнерусского государства во главе с Киевом (IX-X век) способствовало укреплению древнерусского языка.Феодальная раздробленность Руси, обособление северо-восточной Руси от западной и юго-западной привело к формированию в XIV-XVI веках великорусского государства и к обособлению русского языка.Испытав множество метаморфоз, современный русский язык со всеми лексическими и грамматическими правилами стал одним из самых популярных языков мира, который, по словам М.В. Ломоносова, вобрал в себя все "великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, краткость греческого и латинского языков"."Собственно, иных научных теорий происхождения русского языка не существует", — говорит профессор.Развитие языка"Язык — не статическая структура. Это живое явление, непрерывно развивающееся. В разные периоды времени язык "звучит" по-разному. Некоторые особенности древнерусского или, например, русского языка XVIII века могут показаться нам, людям, живущим в XXI веке, весьма необычными", — комментирует Григорий Гаврилов, учитель русского языка и литературы школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга.Появление письменности"Началом истории русского литературного языка принято считать момент возникновения письменности. Первые достоверные письменные памятники появились уже после крещения Руси в 988 году", — поясняет Лариса Филимонова, методист по русскому языку Учи.Дома. Эксперт отмечает, что богослужебные книги на греческом языке, привезенные из Болгарии, переводились на старославянский — искусственный письменный язык, созданный Кириллом и Мефодием, а также их учениками. Это стало ключевым моментом в истории русского языка.Позднее под воздействием местных восточнославянских диалектов старославянский язык трансформировался в церковнославянский в основном из-за того, что тексты многократно переписывались русскими переписчиками. Параллельно с церковнославянским, который считался языком официального летописания, церкви и основным культурным языком, существовал древнерусский. Он применялся в бытовой коммуникации, в торговле, ремесле, повседневной практике.Создание азбукиПо словам Владимира Изотова,в древней славянской письменности существовали две азбуки — глаголица и кириллица. Они практически полностью совпадали по алфавитному составу, расположению и звуковому значению букв. Глаголица отличалась от кириллицы формой букв, которые имели своеобразные очертания, не сводимые ни к одному из известных алфавитов. Большинство специалистов считает, что кириллица моложе глаголицы, но обе они относятся к IX веку.Первую реформу письма провёл в 1708-1710 годах Петр I. Из азбуки были исключены буквы "пси", "кси", "омега", "ижица", "юс" (большой и малый), не обозначавшие отдельных звуков. Вторая реформа была осуществлена в 1917-18 годах — исключены буквы "ять", "ер", "фита", "и десятеричное". Вместо них начали использоваться "е", "ф", "и" соответственно."Создание светской азбуки означало резкое разграничение светской литературы и церковно-богословской", — подчеркивает Лариса Филимонова.Период XII-XVII столетийВ эпоху феодализма и польско-литовских завоеваний в XIII—XIV веках в истории русского языка происходит разделение на три этноязыковые группы: русский, украинский и белорусский, а также формируются некоторые промежуточные говоры (московский считается классическим). На нем выходят периодические издания и литература. Начало книгопечатания сыграло большую роль в истории развития русского языка.В России в XVIIстолетии польское влияние охватывает различные сферы общественной жизни, в том числе образование. Русский язык проходит этап модернизации — пополняется множеством терминов из области техники и юриспруденции.Труды Ломоносова"Михаил Ломоносов сам по себе — первый русский университет. Он известен трудами в различных сферах", — комментирует Владимир Изотов. "Российская грамматика" (1755) — первая подлинно научная грамматика русского языка. Она носила нормативный характер:Ломоносов унифицировал орфографические правила, орфоэпические нормы, очертил морфологическую структуру русского литературного языка.По словам профессора, труды Ломоносова имели важное значение в области языка:Также ученый разработал теорию русского стихосложения, разграничил литературные стили. Многие современные теории так или иначе имеют в основе труды Ломоносова.XIX векОбщепризнанным временем оформления современного русского литературного языка считается начало XIX века. Творчество русских классиков И.А. Крылова, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского внесло свой вклад в его развитие и преобразование.Формирование русского литературного языка завершается в творчестве А.С. Пушкина, который отвергал все ограничения по стилю и комбинировал русские слова с некоторыми западноевропейскими для создания полноценной и красочной картины словесности.XX векВ XX веке в истории русского языка можно выделить два периода:1. С октября 1917 года по апрель 1985. В это время в пассивный словарь уходит огромный пласт светской и церковной лексики (царь, господин, монарх, архиерей и др.). Появляются сокращения (колхоз, НКВД, ликбез, райком и др.). Происходит переименование городов (Нижний Новгород — в Горький; Царицын становится Сталинградом, потом - Волгоградом). Меняются социальные понятия (крестьяне — колхозники; уборка хлеба — битва за урожай и т.д.). Складываются две лексические системы: одна для описания явлений капитализма, другая — социализма. Например, разведчиков вражеской страны называют "шпионами", воинов — "оккупантами", а партизан — "террористами".2. С апреля 1985 года по настоящее время существенные изменения в русском литературном языке происходят в связи с политическими, идеологическими и экономическими реформами. Словарный состав расширяется за счет образования новых слов (постсоветский, разгосударствление) и заимствований из иностранной лексики (легитимный, бартер). В пассивный словарь уходят слова-советизмы (комсомолец, колхоз, райком) и возвращаются такие понятия как губернатор, корпорация, литургия, всенощная. По политическим и идеологическим понятиям меняются значения слов. Идет вульгаризация (в речи используют жаргоны и просторечия) и "иностранизация" русского языка (неоправданное использование заимствований в речи).Заимствования в русском языке"Язык народа — это отражение его менталитета. Русские люди всегда отличались гостеприимством, что нашло отражение и в языке. Язык наш, имея достаточный набор исконных самобытных слов (рожь, ночь, город, деревня, дочь, мать, сын, отец, радость, боль, корова), радушно принимал и принимает "иностранцев" — слова из других языков, — комментирует Юлия Маслова, кандидат филологических наук, старший консультант учебного отдела Домашней школы "ИнтернетУрок". - Этимологи подсчитали, что в русском лексиконе не менее 70 %. заимствованных слов. Цифра внушительная, но, возможно, именно так русский язык подпитывает статус "великого и могучего""."Любой язык — это открытая система. Языки взаимодействуют между собой, обогащая друг друга", — отмечает Владимир Изотов. В общем плане можно считать, что заимствования носят положительный характер, особенно в тех случаях, когда заимствуются слова из сфер жизни, которые не очень развиты в науке и обществе заимствующего языка.Самым наглядным примером в этом плане является компьютерная лексика, освоенная русским языком из английского. Или элементы космической лексики, из русского языка перешедшие в другие: практически во все языки мира вошло слово "спутник".Юлия Маслова отмечает, что первоначально слово "спутник" употреблялось в значении "попутчик". В середине XX века в связи с развитием космонавтики слово приобрело еще одно значение: космический летательный аппарат, движущийся по орбите вокруг Земли, других планет. Слово было заимствовано и другими языками, например, немецким — sputnik. А ввиду последних общемировых событий, связанных с пандемией, это слово стало вновь актуальным и приобрело новое значение, связанное с одной из видов вакцин против коронавируса.Эксперты поясняют, что на разных этапах развития русского языка в нем доминировали заимствования из польского, голландского, немецкого, французского, английского, тюркских языков — в зависимости от того, элементы какой культуры, экономики и т.д. становились объектом заимствования.Так Отечественная война 1812 года "поселила" в нашем языке такие галлицизмы (слова или выражения, заимствованные или происходящие от слов французского языка), как лорнет, буриме, шампиньон, преферанс и др. А если изучить историю появления слова "шаромыжник" можно узнать много интересного. "Шаромыжник" или "шаромыга" (жулик, попрошайка) появился в русском языке благодаря французской армии, солдаты которой, отступая, жалобно просили милостыню, употребляя слова "Шер ами" (Сher ami), что в переводе означает "дорогой друг". Русские крестьяне, не понимавшие французского языка, превратили "шер ами" в слово "шаромыга". До сих пор шаромыжником называют подозрительного человека, мошенника.Юлия Маслова отмечает, что не менее объемный пласт лексики дала нашему языку эпоха монголо-татарского нашествия. Русь была под Ордою более 200 лет. Неудивительно, что русская и тюркская культуры тесно взаимодействовали. Среди заимствований отмечены названия предметов быта, одежды, военных сооружений: атаман, сундук, стакан, деньги, караул. Тюркизмы (заимствования из тюркского языка) проникали в русский язык и позже, вплоть до XIX века. К новейшим заимствованиям относят слова ханжа, мазут, балбес, чердак.Вместе с тем, по словам Владимира Изотова, есть и другая тенденция: неправомерные заимствования как следствие неких модных тенденций. "В настоящее время это экспансия английского языка, когда многие исконные слова заменяются иноязычными соответствиями, совершенно не обусловленными реальными причинами. Заимствования такого рода размывают суть языка, поскольку разрушают родственные связи слов", — говорит он.Раздел лингвистики, изучающий происхождение слов, называется этимологией. Этимологические словари описывают путь слова, содержат полное досье. Среди таких изданий можно отметить следующие:Интересные фактыПо мнению учителя Григория Гаврилова, сейчас каждый школьник знает, что в русском языке шесть падежей. Но не всегда их было шесть (кстати, некоторые лингвисты говорят о большем количестве падежей и в современном языке). "Учителя могут сообщить о некогда существовавшем звательном падеже, когда на уроке читают, например, сказку Пушкина (старче). Об этом падеже многие слышали. А вот словосочетание "местный падеж" может вызвать у нас недоумение", — отмечает эксперт.Не менее интересно обстоят дела с категорией числа. "Сейчас мы говорим только о единственном числе и множественном числе. А несколько веков назад (примерно до XIV в.) существовала еще такая грамматическая форма, как двойственное число. Она нужна была для обозначения двух парных предметов, — поясняет Григорий Гаврилов. — Конечно, изменения затрагивают все уровни языка: меняется фонетика, лексика (что мы с вами можем легко заметить), меняется синтаксис и т.д. И этот процесс очень любопытный".Лариса Филимонова отмечает, что в современном русском языке нет нейтрального обращения в начале общения. Поэтому начинать общение, например, на улице часто приходится с вежливого "извините!" или менее официальных вариантов.Зато, по мнению эксперта, в нашем языке особую роль играет обращение по имени. "Повторяя в разговоре имя собеседника, человек делает обращение более адресным и контактным. Частое использование личных имен нетипично для других культур", — говорит специалист.Еще одним интересным фактом поделилась Лариса Филимонова: "Принято считать, что при освоении речи дети просто копируют взрослых. Но это не совсем так, в своей книге “От двух до пяти” Корней Чуковский собрал интересные детские фразы, ошибки и оговорки, которые кажутся ошибками только на первый взгляд, но за ними стоит интересный анализ языка и речи взрослых детским сознанием"."На первый взгляд, это забавные оговорки, но если копнуть глубже, можно заметить, что суффикс “ну” в речи обозначает мгновенность, однократность и законченность действия, как, например, в словах: “чихнул”, “повернул”, “взглянул”, “глотнул”. Но дети, конечно же, об этом не знали и интуитивно считали такой окрас именно этого суффикса, употребив его в своей речи", — отметила Лариса Филимонова.

https://ria.ru/20220204/yazyk-1771016995.html

https://ria.ru/20220213/ussrwords-1772316302.html

https://ria.ru/20220116/yazyksssr-1768068426.html

https://ria.ru/20220218/ekzamen-1773586756.html

https://ria.ru/20220211/migranty-1772277413.html

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Алёна Пава

общество, образование - общество, петр i, михаил ломоносов, россия, киев, волгоград, русский язык в мире