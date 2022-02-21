https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774190995.html

Зеленский поговорил с Байденом

Зеленский поговорил с Байденом - РИА Новости, 21.02.2022

Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:58

2022-02-21T22:58

2022-02-21T23:49

в мире

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом.Как рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, разговор продолжался 35 минут. Он добавил, что по итогам состоявшейся беседы администрация опубликует "более подробное заявление".Разговор Байдена и Зеленского прошел на фоне принятых Владимиром Путиным решений по Донбассу.Президент России в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам страны, заявив, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал с главами республик договоры о сотрудничестве.Обострение ситуации в ДонбассеВ понедельник президент провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, его члены обсудили вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. С такой просьбой к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774119273.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, владимир зеленский, сша, джо байден, борис джонсон