https://ria.ru/20220221/utechka-1773982068.html

СМИ: в России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

СМИ: в России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 21.02.2022

СМИ: в России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

Оборотные штрафы для операторов персональных данных (ПД) за их утечку могут ввести в России, соответствующие поправки в законодательство уже разрабатываются,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T03:50

2022-02-21T03:50

2022-02-21T03:50

технологии

ирина рукавишникова

совет федерации рф

карен казарян

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

штрафы

общество

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оборотные штрафы для операторов персональных данных (ПД) за их утечку могут ввести в России, соответствующие поправки в законодательство уже разрабатываются, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на директора Института исследований интернета Карена Казаряна.Представитель Минцифры сообщил изданию, что введение оборотных штрафов будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками персональных данных."Проводившая круглый стол первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова считает, что принимать решение по оборотному штрафу из-за утечки у любого оператора данных нельзя. Предложение необходимо обстоятельно обсуждать, и ответственность должна быть дифференцирована с учетом размера компании, характера и объема слитых данных и т. п., полагает она", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220208/daloby-1771654839.html

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Никита Стома

технологии, ирина рукавишникова , совет федерации рф, карен казарян, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), штрафы, общество, россия, москва