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СМИ: в России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных
СМИ: в России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 21.02.2022
СМИ: в России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных
Оборотные штрафы для операторов персональных данных (ПД) за их утечку могут ввести в России, соответствующие поправки в законодательство уже разрабатываются,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T03:50
2022-02-21T03:50
технологии
ирина рукавишникова
совет федерации рф
карен казарян
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
штрафы
общество
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оборотные штрафы для операторов персональных данных (ПД) за их утечку могут ввести в России, соответствующие поправки в законодательство уже разрабатываются, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на директора Института исследований интернета Карена Казаряна.Представитель Минцифры сообщил изданию, что введение оборотных штрафов будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками персональных данных."Проводившая круглый стол первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова считает, что принимать решение по оборотному штрафу из-за утечки у любого оператора данных нельзя. Предложение необходимо обстоятельно обсуждать, и ответственность должна быть дифференцирована с учетом размера компании, характера и объема слитых данных и т. п., полагает она", — добавляется в сообщении.
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технологии, ирина рукавишникова , совет федерации рф, карен казарян, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), штрафы, общество, россия, москва
03:50 21.02.2022
 
СМИ: в России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

"Ведомости": в России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

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Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оборотные штрафы для операторов персональных данных (ПД) за их утечку могут ввести в России, соответствующие поправки в законодательство уже разрабатываются, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на директора Института исследований интернета Карена Казаряна.
"Предложение ввести оборотные штрафы для операторов персональных данных за их утечки обсуждалось 17 февраля на круглом столе в Совете Федерации по совершенствованию законодательства в сфере оборота ПД ... Один из участников круглого стола сообщил о разработке поправок в законодательство, вводящих оборотные штрафы для операторов ПД за их утечки", — пишет газета.
Представитель Минцифры сообщил изданию, что введение оборотных штрафов будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками персональных данных.
"Проводившая круглый стол первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова считает, что принимать решение по оборотному штрафу из-за утечки у любого оператора данных нельзя. Предложение необходимо обстоятельно обсуждать, и ответственность должна быть дифференцирована с учетом размера компании, характера и объема слитых данных и т. п., полагает она", — добавляется в сообщении.
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 12:42
В России выросла доля жалоб по защите персональных данных
Опубликовано: Никита Стома
 
ТехнологииИрина РукавишниковаСовет Федерации РФКарен КазарянМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ШтрафыОбществоРоссияМосква
 
 
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