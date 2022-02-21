https://ria.ru/20220221/ukraina-1774124071.html

Шойгу отреагировал на слова Зеленского о ядерном статусе Украины

Шойгу отреагировал на слова Зеленского о ядерном статусе Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Шойгу отреагировал на слова Зеленского о ядерном статусе Украины

У Украины может появиться тактическое ядерное оружие (ЯО), его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У", в плане... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:41

2022-02-21T17:41

2022-02-21T18:06

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У Украины может появиться тактическое ядерное оружие (ЯО), его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У", в плане атомного оружия у Украины больше возможностей, чем у Ирана и Северной Кореи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России.Он напомнил, что Украина заявляет о желании вернуть себе статус ядерной страны."За долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", - отметил Шойгу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, космос - риа наука, украина, луганск, россия