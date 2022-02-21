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Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина
Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина - РИА Новости, 21.02.2022
Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:54
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Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности.
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Максим Зубков
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LIVE: Владимир Путин проводит заседание Совбеза
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владимир путин, видео
Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности.
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16:54 21.02.2022 (обновлено: 17:29 21.02.2022)
 

Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности.
Опубликовано: Максим Зубков
 
Владимир Путин
 
 
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