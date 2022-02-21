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Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина
Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина - РИА Новости, 21.02.2022
Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:54
2022-02-21T16:54
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Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Владимир Путин проводит заседание Совбеза
LIVE: Владимир Путин проводит заседание Совбеза
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности.
2022-02-21T16:54
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16:54 21.02.2022 (обновлено: 17:29 21.02.2022)
Большое заседание Совета безопасности с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит большое заседание Совета безопасности.
Опубликовано: Максим Зубков