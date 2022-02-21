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Киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, заявил Путин

Киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, заявил Путин

Киевские власти не собираются исполнять минские соглашения по урегулированию на юго-востоке Украины, они публично многократно об этом заявляли, сообщил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:57

2022-02-21T16:57

2022-02-21T17:17

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киевские власти не собираются исполнять минские соглашения по урегулированию на юго-востоке Украины, они публично многократно об этом заявляли, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле."В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который и называется Минский комплекс мер, поскольку, как вы помните, встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять - более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел", - заявил Путин.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, минск, минские соглашения