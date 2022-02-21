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Путин назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым

Путин назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым - РИА Новости, 21.02.2022

Путин назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым

Президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности в понедельник назвал переворот на Украине в 2014 году антиконституционным и... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:55

2022-02-21T16:55

2022-02-21T17:08

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности в понедельник назвал переворот на Украине в 2014 году антиконституционным и кровавым и подчеркнул, что часть жителей его не приняла."После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем не повинных людей. Это действительно вооруженный переворот. С этим, собственно говоря, никто и не спорит. Часть граждан этой страны не приняла этот переворот, и это касалось тех людей, которые проживали в Крыму, и это касалось тех, которые проживали и проживают на Донбассе", - сказал Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, украина