https://ria.ru/20220221/ugroza-1773981157.html

Американцы заметили неладное в предупреждении о терактах в Москве

Граждане США просят объяснений от посольства из-за "угрозы атак" в России - РИА Новости, 21.02.2022

Американцы заметили неладное в предупреждении о терактах в Москве

Американские граждане отреагировали на срочное предупреждение посольства США в Москве с советом "подумать о плане по выезду из страны". РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T03:32

2022-02-21T03:32

2022-02-21T03:32

в мире

мария захарова

сша

москва

россия

twitter

джейсон ребхольц

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce263055ea872abdf9110e82fbe1bce4.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские граждане отреагировали на срочное предупреждение посольства США в Москве с советом "подумать о плане по выезду из страны".Накануне диппредставительство, ссылаясь на источники в СМИ, заявило об "угрозе нападения" на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной.В комментариях к публикации в Twitter пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца соотечественники попросили его уточнить источники озвученной ведомством информации."Продумайте планы эвакуации, которые бы не требовали содействия правительства США". Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно", — обратился к посольству Марк Мерфи."Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно", — считает Михаил Якобсон.Американская сторона не уточнила, доводила ли она информацию о "риске терактов" до официальных представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, также поинтересовалась, передавал ли Вашингтон данные о "возможных нападениях" российским коллегам по партнерским каналам.

https://ria.ru/20220221/preduprezhdenie-1773977660.html

сша

москва

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, мария захарова, сша, москва, россия, twitter, джейсон ребхольц, санкт-петербург