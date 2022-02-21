Американцы заметили неладное в предупреждении о терактах в Москве

Граждане США просят объяснений от посольства из-за "угрозы атак" в России
Граждане США потребовали от Госдепа более надежных источников об "угрозе теракта" в России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские граждане отреагировали на срочное предупреждение посольства США в Москве с советом "подумать о плане по выезду из страны".
Накануне диппредставительство, ссылаясь на источники в СМИ, заявило об "угрозе нападения" на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной.
В комментариях к публикации в Twitter пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца соотечественники попросили его уточнить источники озвученной ведомством информации.
"По сообщениям СМИ…". Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства", — написал Хосе Дейнес.
"Продумайте планы эвакуации, которые бы не требовали содействия правительства США". Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно", — обратился к посольству Марк Мерфи.
"Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно", — считает Михаил Якобсон.
Американская сторона не уточнила, доводила ли она информацию о "риске терактов" до официальных представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, также поинтересовалась, передавал ли Вашингтон данные о "возможных нападениях" российским коллегам по партнерским каналам.
Опубликовано: Никита Брыкин