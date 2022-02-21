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Американцы заметили неладное в предупреждении о терактах в Москве
Граждане США просят объяснений от посольства из-за "угрозы атак" в России - РИА Новости, 21.02.2022
Американцы заметили неладное в предупреждении о терактах в Москве
Американские граждане отреагировали на срочное предупреждение посольства США в Москве с советом "подумать о плане по выезду из страны". РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T03:32
2022-02-21T03:32
в мире
мария захарова
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джейсон ребхольц
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские граждане отреагировали на срочное предупреждение посольства США в Москве с советом "подумать о плане по выезду из страны".Накануне диппредставительство, ссылаясь на источники в СМИ, заявило об "угрозе нападения" на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной.В комментариях к публикации в Twitter пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца соотечественники попросили его уточнить источники озвученной ведомством информации."Продумайте планы эвакуации, которые бы не требовали содействия правительства США". Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно", — обратился к посольству Марк Мерфи."Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно", — считает Михаил Якобсон.Американская сторона не уточнила, доводила ли она информацию о "риске терактов" до официальных представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, также поинтересовалась, передавал ли Вашингтон данные о "возможных нападениях" российским коллегам по партнерским каналам.
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Никита Брыкин
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в мире, мария захарова, сша, москва, россия, twitter, джейсон ребхольц, санкт-петербург
03:32 21.02.2022
 
Граждане США просят объяснений от посольства из-за "угрозы атак" в России

Граждане США потребовали от Госдепа более надежных источников об "угрозе теракта" в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американские граждане отреагировали на срочное предупреждение посольства США в Москве с советом "подумать о плане по выезду из страны".
Накануне диппредставительство, ссылаясь на источники в СМИ, заявило об "угрозе нападения" на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной.
В комментариях к публикации в Twitter пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца соотечественники попросили его уточнить источники озвученной ведомством информации.

"По сообщениям СМИ…". Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства", — написал Хосе Дейнес.

"Продумайте планы эвакуации, которые бы не требовали содействия правительства США". Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно", — обратился к посольству Марк Мерфи.
"Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно", — считает Михаил Якобсон.
Американская сторона не уточнила, доводила ли она информацию о "риске терактов" до официальных представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, также поинтересовалась, передавал ли Вашингтон данные о "возможных нападениях" российским коллегам по партнерским каналам.
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
01:18
Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреМария ЗахароваСШАМоскваРоссияTwitterДжейсон РебхольцСанкт-Петербург
 
 
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