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Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе

Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе

Российский фондовый рынок по итогам основных торгов понедельника упал на 10,5 процента, курсы основных резервных валют растут по отношению к рублю, следует из... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:37

2022-02-21T19:37

2022-02-21T19:37

экономика

леонид пасечник

россия

луганская народная республика

денис пушилин

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский фондовый рынок по итогам основных торгов понедельника упал на 10,5 процента, курсы основных резервных валют растут по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.Так, рублевый индекс упал до 3036,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 13,21 процента, до 1207,5 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года. Курс доллара расчетами "завтра" к 19:14 мск рос на 1,89 рубля — 79,19 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 89,76 рубля.Падение происходит на росте геополитических рисков. В понедельник главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили Владимира Путина признать независимость республик.Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что до конца дня примет решение.

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Михаил Бобок

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Михаил Бобок

экономика, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин