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Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе
Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022
Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе
Российский фондовый рынок по итогам основных торгов понедельника упал на 10,5 процента, курсы основных резервных валют растут по отношению к рублю, следует из... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:37
2022-02-21T19:37
экономика
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский фондовый рынок по итогам основных торгов понедельника упал на 10,5 процента, курсы основных резервных валют растут по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.Так, рублевый индекс упал до 3036,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 13,21 процента, до 1207,5 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года. Курс доллара расчетами "завтра" к 19:14 мск рос на 1,89 рубля — 79,19 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 89,76 рубля.Падение происходит на росте геополитических рисков. В понедельник главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили Владимира Путина признать независимость республик.Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что до конца дня примет решение.
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экономика, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин
19:37 21.02.2022
 
Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе

Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве
Участница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский фондовый рынок по итогам основных торгов понедельника упал на 10,5 процента, курсы основных резервных валют растут по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.
Так, рублевый индекс упал до 3036,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 13,21 процента, до 1207,5 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19:14 мск рос на 1,89 рубля — 79,19 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 89,76 рубля.
Падение происходит на росте геополитических рисков. В понедельник главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили Владимира Путина признать независимость республик.
Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что до конца дня примет решение.
Вступительная речь Путина на заседании Совета Безопасности по Донбассу - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:28
Совет безопасности России обсудил идею признания независимости ДНР и ЛНР
Опубликовано: Михаил Бобок
 
ЭкономикаЛеонид ПасечникРоссияЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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