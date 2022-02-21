https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html

Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР

Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР

Решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня, заявил Владимир Путин на заседании Совет безопасности, члены которого поддержали... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:28

2022-02-21T18:28

2022-02-21T19:20

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня, заявил Владимир Путин на заседании Совет безопасности, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик."Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал президент в конце заседания Совета Безопасности.Помимо Путина, в нем также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие члены Совета.Ранее с такой просьбой признать независимость к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Решение будет принято сегодня" – Путин о признании ДНР и ЛНР Решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня, заявил Владимир Путин на заседании Совет безопасности, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик. "Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал президент в конце заседания Совета Безопасности. 2022-02-21T18:28 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр