https://ria.ru/20220221/snbo-1774172591.html

Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины, сообщили СМИ

Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2022

Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины, сообщили СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) на 21.00 мск в понедельник, сообщило... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:54

2022-02-21T20:54

2022-02-21T20:55

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) на 21.00 мск в понедельник, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники."В понедельник, 21 февраля, состоится срочное заседание Совета национальной обороны. Заседание назначено на 20.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении на сайте издания.Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина