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Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины, сообщили СМИ
Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2022
Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) на 21.00 мск в понедельник, сообщило... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:54
2022-02-21T20:55
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) на 21.00 мск в понедельник, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники."В понедельник, 21 февраля, состоится срочное заседание Совета национальной обороны. Заседание назначено на 20.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении на сайте издания.Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Ольга Филиппова
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина
20:54 21.02.2022 (обновлено: 20:55 21.02.2022)
 
Зеленский созвал срочное заседание СНБО Украины, сообщили СМИ

"Украинская правда": Зеленский проведет срочное заседание СНБО в 21.00 по мск

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) на 21.00 мск в понедельник, сообщило украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
"В понедельник, 21 февраля, состоится срочное заседание Совета национальной обороны. Заседание назначено на 20.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении на сайте издания.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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