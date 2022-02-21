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https://ria.ru/20220221/senator-1774009052.html
США должны извиниться за публикацию сведений о "нападениях", заявил сенатор
США должны извиниться за публикацию сведений о "нападениях", заявил сенатор - РИА Новости, 21.02.2022
США должны извиниться за публикацию сведений о "нападениях", заявил сенатор
США должны предъявить России доказательства о возможных "нападениях" в РФ или принести извинения, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:29
2022-02-21T10:46
в мире
сша
москва
россия
мария захарова
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США должны предъявить России доказательства о возможных "нападениях" в РФ или принести извинения, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Нужно обязать американскую сторону предъявить доказательства или принести извинения", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что если данных о реально готовящихся нападениях нет, то они должны определяться как заведомо распространяемый вымысел, что также преступно."Если в США не предъявят очевидные доказательства такого рода намерений, то трудно считать их непричастными к возможным преступным проявлениям на территории России. Поскольку укрывательство преступников либо сведений, имеющих значение для предотвращения преступлений, является преступлением", - подчеркнул он.Климов назвал подобные заявления о якобы "нападениях" в России "очень опасным симптомом". "Он напрямую напоминает о времени, когда международные террористы, развязавшие войну на российском Кавказе, при поддержке западных спецслужб, устраивали теракты далеко за пределами регионов Кавказа. В том числе, в Москве, с большими человеческими жертвами", - сказал он.Именно в этот период американская пропаганда, вместе с пропагандой Великобритании и рядом стран континентальной Европы называли террористов "борцами за свободу, борцами с режимом"."То есть, нелюди, убивающие наших граждан, именовались на Западе как борцы за свободу", - отметил он.Климов напомнил, что многие из этих нелюдей получили убежище в Евросоюзе и США. Впоследствии были совершены теракты и на территории этих стран.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
https://ria.ru/20220221/ugroza-1773981157.html
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в мире, сша, москва, россия, мария захарова, совет федерации рф, андрей климов
10:29 21.02.2022 (обновлено: 10:46 21.02.2022)
 
США должны извиниться за публикацию сведений о "нападениях", заявил сенатор

Сенатор Климов: США должны извиниться за публикацию сведений об "угрозах атак" в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США должны предъявить России доказательства о возможных "нападениях" в РФ или принести извинения, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Нужно обязать американскую сторону предъявить доказательства или принести извинения", - сказал парламентарий.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Граждане США просят объяснений от посольства из-за "угрозы атак" в России
Он подчеркнул, что если данных о реально готовящихся нападениях нет, то они должны определяться как заведомо распространяемый вымысел, что также преступно.
"Если в США не предъявят очевидные доказательства такого рода намерений, то трудно считать их непричастными к возможным преступным проявлениям на территории России. Поскольку укрывательство преступников либо сведений, имеющих значение для предотвращения преступлений, является преступлением", - подчеркнул он.
Климов назвал подобные заявления о якобы "нападениях" в России "очень опасным симптомом". "Он напрямую напоминает о времени, когда международные террористы, развязавшие войну на российском Кавказе, при поддержке западных спецслужб, устраивали теракты далеко за пределами регионов Кавказа. В том числе, в Москве, с большими человеческими жертвами", - сказал он.
Именно в этот период американская пропаганда, вместе с пропагандой Великобритании и рядом стран континентальной Европы называли террористов "борцами за свободу, борцами с режимом".
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 01:18
Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве
"То есть, нелюди, убивающие наших граждан, именовались на Западе как борцы за свободу", - отметил он.
Климов напомнил, что многие из этих нелюдей получили убежище в Евросоюзе и США. Впоследствии были совершены теракты и на территории этих стран.
Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСШАМоскваРоссияМария ЗахароваСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
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