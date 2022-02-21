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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774192662.html
Латвия призвала ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
Латвия призвала ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Латвия призвала ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
Власти Латвии осудили признание со стороны России ДНР и ЛНР и призвали мировое сообщество ввести санкции против РФ. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:07
2022-02-21T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
латвия
россия
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
сша
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти Латвии осудили признание со стороны России ДНР и ЛНР и призвали мировое сообщество ввести санкции против РФ."Решительно осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество предпринять самые жесткие меры, чтобы остановить российскую агрессию и предложить помощь Украине. Мы призываем международное сообщество действовать для введения жестких экономических санкций против Российской Федерации и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины", - говорится в заявлении президента, председателя сейма, премьер-министра и главы МИД Латвии.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html
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Александра Покровская
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в мире, латвия, россия, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, сша, нато, мид латвии
23:07 21.02.2022 (обновлено: 23:50 21.02.2022)
 
Латвия призвала ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Власти Латвии требуют ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Depositphotos / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти Латвии осудили признание со стороны России ДНР и ЛНР и призвали мировое сообщество ввести санкции против РФ.
"Решительно осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество предпринять самые жесткие меры, чтобы остановить российскую агрессию и предложить помощь Украине. Мы призываем международное сообщество действовать для введения жестких экономических санкций против Российской Федерации и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины", - говорится в заявлении президента, председателя сейма, премьер-министра и главы МИД Латвии.
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 23:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 23:34
США запретят торговлю с ДНР и ЛНР
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛатвияРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровСШАНАТОМИД Латвии
 
 
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