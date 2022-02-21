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https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774164812.html
СМИ: ЕС не решил, какие санкции введет в случае признания Россией ДНР и ЛНР
СМИ: ЕС не решил, какие санкции введет в случае признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
СМИ: ЕС не решил, какие санкции введет в случае признания Россией ДНР и ЛНР
Страны ЕС еще не договорились о том, какие санкции будут введены против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:57
2022-02-21T20:08
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны ЕС еще не договорились о том, какие санкции будут введены против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."По словам дипломатов и чиновников, страны (ЕС – ред.) еще не договорились о том, какие санкции будут введены при таких обстоятельствах (признание ДНР и ЛНР – ред.)", - сообщает агентство.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, санкции в отношении россии
19:57 21.02.2022 (обновлено: 20:08 21.02.2022)
 
СМИ: ЕС не решил, какие санкции введет в случае признания Россией ДНР и ЛНР

Bloomberg: в ЕС не решили, какие санкции введут против России в случае признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны ЕС еще не договорились о том, какие санкции будут введены против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам дипломатов и чиновников, страны (ЕС – ред.) еще не договорились о том, какие санкции будут введены при таких обстоятельствах (признание ДНР и ЛНР – ред.)", - сообщает агентство.
Решение будет принято сегодня – Путин о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:28
Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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