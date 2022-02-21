https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774164812.html

СМИ: ЕС не решил, какие санкции введет в случае признания Россией ДНР и ЛНР

СМИ: ЕС не решил, какие санкции введет в случае признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

СМИ: ЕС не решил, какие санкции введет в случае признания Россией ДНР и ЛНР

Страны ЕС еще не договорились о том, какие санкции будут введены против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:57

2022-02-21T19:57

2022-02-21T20:08

ситуация в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страны ЕС еще не договорились о том, какие санкции будут введены против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."По словам дипломатов и чиновников, страны (ЕС – ред.) еще не договорились о том, какие санкции будут введены при таких обстоятельствах (признание ДНР и ЛНР – ред.)", - сообщает агентство.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, санкции в отношении россии