https://ria.ru/20220221/plen-1774122206.html

Российские военные взяли в плен украинского диверсанта

Российские военные взяли в плен украинского диверсанта - РИА Новости, 21.02.2022

Российские военные взяли в плен украинского диверсанта

Российские спецслужбы взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался проникнуть на территорию России, заявил на заседании Совета безопасности глава... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:36

2022-02-21T17:36

2022-02-21T22:05

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался проникнуть на территорию России, заявил на заседании Совета безопасности глава ФСБ Александр Бортников.Он уточнил, что две диверсионные группы вошли на территорию России из самопровозглашенной Луганской народной республики и со стороны Мариуполя.Бортников подчеркнул, что в целом обстановка на границе стабильная и находится под контролем.Как ранее сообщили в Минобороны и ФСБ, сегодня утром силовики предотвратили нарушение госграницы группой украинских диверсантов. Во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить. Пятерых членов группы уничтожили, среди российских военных пострадавших нет.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/dnr-1774105558.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)