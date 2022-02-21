https://ria.ru/20220221/granitsa-1774091650.html

Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу - РИА Новости, 21.02.2022

Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:45

2022-02-21T15:45

2022-02-21T17:26

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — РИА Новости. Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа."Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины", — отметили там.Инцидент произошел около 06:00 в районе станицы Митякинской в Ростовской области.Как добавили в ведомстве, во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить.Пятеро членов группы уничтожены, среди российских военных пострадавших нет.Информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.Утром в Ростовской области после попадания снаряда был уничтожен пункт пограничной службы, обошлось без жертв.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ростовская область, вооруженные силы украины, оон, ситуация в днр и лнр, безопасность, политика