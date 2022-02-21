https://ria.ru/20220221/peregovory-1774173566.html

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет намерение в ближайшее время подписать... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:02

2022-02-21T21:02

2022-02-21T21:30

в мире

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эммануэль макрон

олаф шольц

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет намерение в ближайшее время подписать указ по Донбассу, чем вызвал разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин в ходе телефонных разговоров проинформировал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца об итогах расширенного заседания Совбеза России, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что сегодня поступили обращения лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза России по поводу эскалации ситуации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, председатель правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Положение в Донбассе обострилось в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц