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Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу - РИА Новости, 21.02.2022
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу
Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет намерение в ближайшее время подписать... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:02
2022-02-21T21:30
в мире
владимир путин
россия
франция
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет намерение в ближайшее время подписать указ по Донбассу, чем вызвал разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин в ходе телефонных разговоров проинформировал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца об итогах расширенного заседания Совбеза России, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что сегодня поступили обращения лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза России по поводу эскалации ситуации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, председатель правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Положение в Донбассе обострилось в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html
https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html
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в мире, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц
21:02 21.02.2022 (обновлено: 21:30 21.02.2022)
 
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу

Президент Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет намерение в ближайшее время подписать указ по Донбассу, чем вызвал разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", — говорится в сообщении.

Владимир Путин в ходе телефонных разговоров проинформировал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца об итогах расширенного заседания Совбеза России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что сегодня поступили обращения лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.
В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза России по поводу эскалации ситуации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, председатель правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Положение в Донбассе обострилось в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреВладимир ПутинРоссияФранцияЭммануэль МакронОлаф Шольц
 
 
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