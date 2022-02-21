21:02 21.02.2022 (обновлено: 21:30 21.02.2022)
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу
Президент Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет намерение в ближайшее время подписать указ по Донбассу, чем вызвал разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин в ходе телефонных разговоров проинформировал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца об итогах расширенного заседания Совбеза России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении.
19 февраля, 08:00Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза России по поводу эскалации ситуации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, председатель правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Положение в Донбассе обострилось в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Филиппова