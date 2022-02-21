https://ria.ru/20220221/peregovory-1774168782.html

Путин и Шольц поговорили по телефону

Путин и Шольц поговорили по телефону - РИА Новости, 21.02.2022

Путин и Шольц поговорили по телефону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным осудил планы России признать непризнанные ДНР и ЛНР, сообщила по итогам... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:30

2022-02-21T20:30

2022-02-21T20:41

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

украина

владимир путин

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773090352_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_0b518dd487001c7196da7306f13d6e08.jpg

БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным осудил планы России признать непризнанные ДНР и ЛНР, сообщила по итогам переговоров пресс-служба германского правительства.По ее данным, в понедельник во второй половине дня Шольц провел телефонные переговоры с Путиным."Переговоры вновь были сосредоточены на ситуации на Украине и вокруг нее и дислокации российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах. Президент Путин также проинформировал о сегодняшнем заседании Совета безопасности России. Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Такой шаг был бы вопиющим противоречием минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", - говорится в заявлении пресс-службы кабмина.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, владимир путин, олаф шольц