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Путин и Шольц поговорили по телефону
Путин и Шольц поговорили по телефону - РИА Новости, 21.02.2022
Путин и Шольц поговорили по телефону
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным осудил планы России признать непризнанные ДНР и ЛНР, сообщила по итогам... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:30
2022-02-21T20:41
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
владимир путин
олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным осудил планы России признать непризнанные ДНР и ЛНР, сообщила по итогам переговоров пресс-служба германского правительства.По ее данным, в понедельник во второй половине дня Шольц провел телефонные переговоры с Путиным."Переговоры вновь были сосредоточены на ситуации на Украине и вокруг нее и дислокации российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах. Президент Путин также проинформировал о сегодняшнем заседании Совета безопасности России. Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Такой шаг был бы вопиющим противоречием минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", - говорится в заявлении пресс-службы кабмина.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, владимир путин, олаф шольц
20:30 21.02.2022 (обновлено: 20:41 21.02.2022)
 
Путин и Шольц поговорили по телефону

Президент Путин и канцлер Шольц обсудили обострение ситуации на востоке Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным осудил планы России признать непризнанные ДНР и ЛНР, сообщила по итогам переговоров пресс-служба германского правительства.
По ее данным, в понедельник во второй половине дня Шольц провел телефонные переговоры с Путиным.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
"Переговоры вновь были сосредоточены на ситуации на Украине и вокруг нее и дислокации российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах. Президент Путин также проинформировал о сегодняшнем заседании Совета безопасности России. Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Такой шаг был бы вопиющим противоречием минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", - говорится в заявлении пресс-службы кабмина.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Смехотворный геноцид. Что развеселило канцлера Германии
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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