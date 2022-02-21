https://ria.ru/20220221/peregovory-1774166462.html

Лавров обсудил с Бербок Украину

Лавров обсудил с Бербок Украину - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров обсудил с Бербок Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок обсудил ситуацию в Донбассе, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:11

2022-02-21T20:11

2022-02-21T20:19

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей лавров

анналена бербок

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок обсудил ситуацию в Донбассе, сообщает МИД РФ."В отношении ситуации на юго-востоке Украины С.В. Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик", - говорится в сообщении МИД РФ."С.В. Лавров вновь призвал германскую сторону как участницу "нормандского формата" оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию. Констатировано, что реализация минских договоренностей остается единственным путем к достижению долгосрочного и устойчивого урегулирования внутриукраинского конфликта", - добавили в министерстве.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей лавров, анналена бербок