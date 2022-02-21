https://ria.ru/20220221/omikron-1773981344.html

Российские ученые выяснили, как "омикрон" вытеснил "дельту"

Российские ученые выяснили, как "омикрон" вытеснил "дельту" - РИА Новости, 21.02.2022

Российские ученые выяснили, как "омикрон" вытеснил "дельту"

Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и Института общей физики РАН создали математическую модель распространения вируса, соответствующие... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T03:21

2022-02-21T03:21

2022-02-21T03:21

наука

российская академия наук

коронавирус covid-19

общество

здоровье

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

дельта-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580170891_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_fdeef9785a67278e6046902c98da14bc.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и Института общей физики РАН создали математическую модель распространения вируса, соответствующие одновременному существованию вариантов коронавируса "омикрон" и "дельта", и показали, как один вытесняет другой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОИВТ.Как пояснил главный научный сотрудник ОИВТ РАН Сергей Тригер, слова которого приводит пресс-служба, существующие модели распространения инфекции либо строятся на предположении, что выздоровевшие люди могут сразу снова заразиться, либо подразумевают, что выздоровевшие длительное время сохраняют стойкий иммунитет. По его словам, большинство моделей имитируют спонтанное развитие эпидемии и описывают все ее стадии.В то же время "омикрон" и "дельта" являются штаммами одного вируса, но вызывают существенно разные по симптомам и тяжести течения формы заболевания. Тригер отметил, что разработанные ранее для описания распространения COVID-19 дифференциальные модели развития эпидемии не рассматривали новой ситуации, когда два таких штамма одновременно существуют в популяции.Как считают ученые, в модель можно включить влияние различных внешних факторов — вакцинации, которая действует ограниченное время, и ревакцинации, а также специальных карантинных мер, вводимых государственными органами для замедления хода эпидемии."По мнению Сергея Тригера, полученные результаты в целом хорошо согласуются с качественными утверждениями специалистов в области эпидемиологии и вирусологии относительно штаммов "дельта" и "омикрон". Дальнейшее развитие теории связано в основном с учетом неполной "ортогональности" вирусов: например, штамм "омикрон" может через короткое время заражать переболевших вирусом "дельта", но не наоборот", — добавили в пресс-службе.Уточняется, что новая модель показывает, как появление более контагиозного штамма сокращает время циркуляции менее контагиозного, уменьшает максимально возможное число заболеваний, вызванных последним, и ускоряет течение всего эпидемического процесса.Применение карантинных мер регулирует характер и скорость распространения эпидемии, отмечают ученые. Вместе с тем они указывают, что эти меры можно существенно ограничить, если заболевание, вызываемое более контагиозным штаммом, протекает в большинстве случаев значительно легче, чем вызванное менее заразным.

https://ria.ru/20220221/kovid-sertifikat-1773974725.html

https://ria.ru/20220220/posledstvie-1773874037.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

российская академия наук, коронавирус covid-19, общество, здоровье, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса, москва