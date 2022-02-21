https://ria.ru/20220221/nato-1774193971.html

Генсек НАТО осудил признание Россией республик Донбасса

Генсек НАТО осудил признание Россией республик Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Генсек НАТО осудил признание Россией республик Донбасса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T23:16

2022-02-21T23:16

2022-02-22T00:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

россия

йенс столтенберг

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР."Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию", - написал он в Twitter.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/zelenskiy-1774192902.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, йенс столтенберг