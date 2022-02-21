23:16 21.02.2022 (обновлено: 00:03 22.02.2022)
Генсек НАТО осудил признание Россией республик Донбасса
Генсек НАТО Столтенберг осудил признание Россией ЛНР и ДНР
© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР.
"Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию", - написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Александра Покровская