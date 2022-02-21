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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/nato-1774193971.html
Генсек НАТО осудил признание Россией республик Донбасса
Генсек НАТО осудил признание Россией республик Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022
Генсек НАТО осудил признание Россией республик Донбасса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:16
2022-02-22T00:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР."Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию", - написал он в Twitter.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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Александра Покровская
Александра Покровская
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в мире, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, йенс столтенберг
23:16 21.02.2022 (обновлено: 00:03 22.02.2022)
 
Генсек НАТО осудил признание Россией республик Донбасса

Генсек НАТО Столтенберг осудил признание Россией ЛНР и ДНР

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР.
"Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию", - написал он в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияЙенс Столтенберг
 
 
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