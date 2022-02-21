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Матвиенко назвала киевский режим марионеточным
Матвиенко назвала киевский режим марионеточным - РИА Новости, 22.02.2022
Матвиенко назвала киевский режим марионеточным
Киевский марионеточный режим не только не хочет, но и не может ничего решить, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая в понедельник на заседании... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T18:03
2022-02-22T02:26
в мире
ситуация в днр и лнр
валентина матвиенко
киев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киевский марионеточный режим не только не хочет, но и не может ничего решить, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая в понедельник на заседании Совбеза."Была имитация минских соглашений", - сказала она.Спикер также отметила, что "киевский марионеточный режим, он не только не хочет, он не может ничего решить", - подчеркнула она.Если бы США были действительно заинтересованы в урегулировании на Украине, они дали бы такое указание Киеву, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если бы США хотели, чтобы на Украине закончился этот конфликт, они только дали бы указание киевскому руководству, и те тут же сели бы за стол переговоров", - заявила она на заседании Совбеза.Конфликт на Украине нужен как антироссийский проект, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Этот конфликт нужен Киеву, чтобы оправдать как-то нынешнюю деградирующую экономическую ситуацию, нужен Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета", - сказала она на заседании Совбеза.Матвиенко сомневается, что на Западе понимают, что к власти на Украине могут прийти националисты и бандеровцы и воспользоваться поставляемым в страну из-за рубежа вооружением."Вместе того, чтобы понудить Украину выполнять минские соглашения, они нам грозят санкциями", - сказала спикер в ходе заседания Совбеза РФ в понедельник.Она подчеркнула, что западные страны ведут военное освоение Украины, поставляют туда все виды вооружений, включая наступательные."Они думают, что там завтра к власти могут прийти националисты, бандеровцы и воспользуются этим вооружением? Это что, добавит стабильности в Европе? Это что, путь к мирному и стабильному развитию ситуации в Европе?" - подчеркнула она.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко, киев
18:03 21.02.2022 (обновлено: 02:26 22.02.2022)
 
Матвиенко назвала киевский режим марионеточным

Матвиенко: киевский марионеточный режим не может ничего решить самостоятельно

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киевский марионеточный режим не только не хочет, но и не может ничего решить, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая в понедельник на заседании Совбеза.
"Была имитация минских соглашений", - сказала она.
Спикер также отметила, что "киевский марионеточный режим, он не только не хочет, он не может ничего решить", - подчеркнула она.
Если бы США были действительно заинтересованы в урегулировании на Украине, они дали бы такое указание Киеву, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
"Если бы США хотели, чтобы на Украине закончился этот конфликт, они только дали бы указание киевскому руководству, и те тут же сели бы за стол переговоров", - заявила она на заседании Совбеза.
Конфликт на Украине нужен как антироссийский проект, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Этот конфликт нужен Киеву, чтобы оправдать как-то нынешнюю деградирующую экономическую ситуацию, нужен Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета", - сказала она на заседании Совбеза.
Матвиенко сомневается, что на Западе понимают, что к власти на Украине могут прийти националисты и бандеровцы и воспользоваться поставляемым в страну из-за рубежа вооружением.
"Вместе того, чтобы понудить Украину выполнять минские соглашения, они нам грозят санкциями", - сказала спикер в ходе заседания Совбеза РФ в понедельник.
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

Жилой дом в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

Разрушенный пешеходный мост в районе населенного пункта Станица-Луганская
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© REUTERS / Maksim Levin

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

Кошка на месте артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Жители на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

Мужчина на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе — критическая.

Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Она подчеркнула, что западные страны ведут военное освоение Украины, поставляют туда все виды вооружений, включая наступательные.
"Они думают, что там завтра к власти могут прийти националисты, бандеровцы и воспользуются этим вооружением? Это что, добавит стабильности в Европе? Это что, путь к мирному и стабильному развитию ситуации в Европе?" - подчеркнула она.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:48
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРВалентина МатвиенкоКиев
 
 
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