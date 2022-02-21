https://ria.ru/20220221/matvienko-1774133099.html

Матвиенко назвала киевский режим марионеточным

Матвиенко назвала киевский режим марионеточным - РИА Новости, 22.02.2022

Матвиенко назвала киевский режим марионеточным

Киевский марионеточный режим не только не хочет, но и не может ничего решить, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая в понедельник на заседании... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T18:03

2022-02-21T18:03

2022-02-22T02:26

в мире

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валентина матвиенко

киев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Киевский марионеточный режим не только не хочет, но и не может ничего решить, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая в понедельник на заседании Совбеза."Была имитация минских соглашений", - сказала она.Спикер также отметила, что "киевский марионеточный режим, он не только не хочет, он не может ничего решить", - подчеркнула она.Если бы США были действительно заинтересованы в урегулировании на Украине, они дали бы такое указание Киеву, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если бы США хотели, чтобы на Украине закончился этот конфликт, они только дали бы указание киевскому руководству, и те тут же сели бы за стол переговоров", - заявила она на заседании Совбеза.Конфликт на Украине нужен как антироссийский проект, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Этот конфликт нужен Киеву, чтобы оправдать как-то нынешнюю деградирующую экономическую ситуацию, нужен Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета", - сказала она на заседании Совбеза.Матвиенко сомневается, что на Западе понимают, что к власти на Украине могут прийти националисты и бандеровцы и воспользоваться поставляемым в страну из-за рубежа вооружением."Вместе того, чтобы понудить Украину выполнять минские соглашения, они нам грозят санкциями", - сказала спикер в ходе заседания Совбеза РФ в понедельник.Она подчеркнула, что западные страны ведут военное освоение Украины, поставляют туда все виды вооружений, включая наступательные."Они думают, что там завтра к власти могут прийти националисты, бандеровцы и воспользуются этим вооружением? Это что, добавит стабильности в Европе? Это что, путь к мирному и стабильному развитию ситуации в Европе?" - подчеркнула она.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко, киев