https://ria.ru/20220221/karabakh-1774083905.html

Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии - РИА Новости, 21.02.2022

Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:09

2022-02-21T15:09

2022-02-21T15:13

ильхам алиев

владимир путин

в мире

россия

армения

азербайджан

нагорный карабах

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрена реализация договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе."По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень", - добавляется в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220202/soros-1770727220.html

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ильхам алиев, владимир путин, в мире, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах