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Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии - РИА Новости, 21.02.2022
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:09
2022-02-21T15:13
ильхам алиев
владимир путин
в мире
россия
армения
азербайджан
нагорный карабах
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрена реализация договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе."По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень", - добавляется в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220202/soros-1770727220.html
россия
армения
азербайджан
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Мадина Моргоева
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ильхам алиев, владимир путин, в мире, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах
15:09 21.02.2022 (обновлено: 15:13 21.02.2022)
 
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Путин и Алиев 22 февраля подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрена реализация договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
"По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень", - добавляется в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Американский миллиардер Джордж Сорос в Брюсселе. 27 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 18:09
Алиев обвинил Сороса в настраивании молодежи против собственных стран
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Ильхам АлиевВладимир ПутинВ миреРоссияАрменияАзербайджанНагорный Карабах
 
 
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