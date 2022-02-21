15:09 21.02.2022 (обновлено: 15:13 21.02.2022)
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Путин и Алиев 22 февраля подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрена реализация договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
"По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень", - добавляется в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Опубликовано: Мадина Моргоева