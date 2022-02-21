"Ударим по самому слабому месту": новые санкции Европы уже готовы

В ЕС пригрозили ударить по "самому слабому месту" России
Глава ЕК фон дер Ляйен: экономические санкции остаются главным рычагом давления на Россию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD заявила о готовности Запада ударить по "самому слабому месту" России в случае "вторжения" на Украину.
Политик уточнила, что речь идет о введении новых экономических санкций. По ее словам, это будет означать, что страна "будет практически отрезана от международных финансовых рынков".
"Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России", — утверждает фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен также заявила, что экономические ограничения затронут "все производимые товары", которые требуются Москве для модернизации и диверсификации экономики и которые "она не сможет заменить".
Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней стороны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Москва якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Опубликовано: Никита Брыкин