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"Ударим по самому слабому месту": новые санкции Европы уже готовы
В ЕС пригрозили ударить по "самому слабому месту" России - РИА Новости, 21.02.2022
"Ударим по самому слабому месту": новые санкции Европы уже готовы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD заявила о готовности Запада ударить по "самому слабому месту" России в случае "вторжения" на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T05:21
2022-02-21T05:21
в мире
игорь конашенков
сергей лавров
сергей шойгу
россия
киев
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD заявила о готовности Запада ударить по "самому слабому месту" России в случае "вторжения" на Украину.Политик уточнила, что речь идет о введении новых экономических санкций. По ее словам, это будет означать, что страна "будет практически отрезана от международных финансовых рынков".При этом глава ЕК отказалась отвечать на вопрос, имела ли она в виду отключение России от системы SWIFT.Фон дер Ляйен также заявила, что экономические ограничения затронут "все производимые товары", которые требуются Москве для модернизации и диверсификации экономики и которые "она не сможет заменить".Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней стороны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Москва якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773958831.html
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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, сергей шойгу, россия, киев, нато, санкции в отношении россии, москва, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
05:21 21.02.2022
 
В ЕС пригрозили ударить по "самому слабому месту" России

Глава ЕК фон дер Ляйен: экономические санкции остаются главным рычагом давления на Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD заявила о готовности Запада ударить по "самому слабому месту" России в случае "вторжения" на Украину.
Политик уточнила, что речь идет о введении новых экономических санкций. По ее словам, это будет означать, что страна "будет практически отрезана от международных финансовых рынков".
"Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России", — утверждает фон дер Ляйен.
При этом глава ЕК отказалась отвечать на вопрос, имела ли она в виду отключение России от системы SWIFT.
Фон дер Ляйен также заявила, что экономические ограничения затронут "все производимые товары", которые требуются Москве для модернизации и диверсификации экономики и которые "она не сможет заменить".
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 21:27
В СДПГ испугались ответных мер России на санкции Запада из-за Украины
Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней стороны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Москва якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 11:49
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреИгорь КонашенковСергей ЛавровСергей ШойгуРоссияКиевНАТОСанкции в отношении РоссииМоскваЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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