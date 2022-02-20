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С окраин Донецка доносятся звуки взрывов

С окраин Донецка доносятся звуки взрывов - РИА Новости, 20.02.2022

С окраин Донецка доносятся звуки взрывов

Звуки взрывов доносятся с окраин Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022

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2022-02-20T00:34

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донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Звуки взрывов доносятся с окраин Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас отчетливо слышны звуки взрывов с окраин Донецка, официальной информации от властей или представительства ДНР в СЦКК на этот счет пока не поступает, сообщил журналист.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), сцкк